امريكا تتخبط نتن ياهو يتجرع السم وبن سلمان خائف  يترقب..!

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محمد صادق الحسيني|| ومكر اولئك يبور...! تماماً، وكما سبق و افادت المصادر العسكريه الاوروبيه يوم ٢٦/٨/٢٠٢٠ ، حول مسرحية نتن ياهو ، التي نفذها هو وجيشه في شمال فلسطين المحتله ، واسمتها مصادره العسكريه ، منذ فجر أمس الاول ، بالعملية التكتيكيه التي نفذها الجيش في جنوب لبنان ، فانه وحسب ما نشره موقع ديبكا الاستخباراتي الاسرائيلي اليوم ، نقول بانه وطبقا كما اشارت تقديراتنا السابقة ، فان مسرحية نتن ياهو تلك التي فشلت في الميدان ، لاسباب عديدة لا مجال للاستفاضة في شرحها في هذا المقام ، فقد فشلت على صعيد الميدان السياسي والدبيلوماسي ايضاً ، وذلك للاسباب التاليه : 1. فشل السفير الاسرائيلي في الامم المتحده ، جلعاد إردان ، في اقناع اي من الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي ، بطلب تغيير مهمات قوات اليونيفيل في لبنان ، وذلك عبر الرسالة التي ارسلها يوم امس الاول ٢٦/٨/٢٠٢٠ ، لمندوبي الدول الاعضاء في المجلس . 2. كذلك تتابعت محطات الفشل ، في ما يدعيه نتن ياهو من نجاحات ، على صعيد التطبيع مع بعض الانظمة العربية العميلة للاستعمار . فها هو السودان يبلغ وزير الخارجية الاميركية ، يوم أمس الاول ، بان ليس بامكانه حضور " الزفه الانتخابيه " ، التي يحضر لعقدها في القاهرة قريبا كلاً من بومبيو وعراب صفقة القرن ، جاريد كوشنر ، لصالح الحملة الانتخابية للرئيس الاميركي ، ترامب . وها هو حصان طروادة الاسرائيلي ، محمد بن سلمان ، يلغي لقاءً كان يفترض ان يعقد بينه وبين نتن ياهو ، يوم ‪٣١/٨/٢٠٢٠‬ ، في واشنطن وذلك خوفاً من حدوث انقلاب عليه في السعودية ، من قبل منافسين له في العائلة المالكة ، وكذلك بسبب الرفض الشعبي الواسع ، في السعودية نفسها لكل سياسة التطبيع مع العدو الصهيوني . خاصة وان الرأي العام السعودي ، او المواطنين السعوديين بالاحرى ، قد دعموا مقاومة الشعب الفلسطيني بسخاءٍ دائماً . وقد كانت " اللجان الشعبيه لمساعدة مجاهدي الشعب الفلسطيني " ، التي تأسست عقب احتلال بقية اراضي فلسطين خلال حرب ١٩٦٧ ، وترأسها ( آنذاك ) الامير سلمان بن عبد العزيز وهو ملك السعودية الحالي ، وحتى وقت قريب . وهذا يعني ان محمد بن سلمان ، ورغم كل جموحه لتلبية كافة طلبات نتن ياهو الهادفة لتدمير القضية الفلسطينية وتدمير السعودية ايضاً وبمطالبتها بتعويضات هي عبارة عما يسميها " خسائر اليهود " في الجزيرة العربية ، منذ ظهور الاسلام وحتى يومنا هذا ، نقول انه وبالرغم من استعداده لذلك الا ان الرفض الشعبي القوي لذلك قد لجمه ومنعه من الذهاب الى واشنطن لتسليم مفاتيح الكعبة المشرفة لنتن ياهو . 3. ولكن مسلسل الفشل الذي تسجله سياسات نتن ياهو التضليلية واكاذيبه المتواصله لا تقف عند حد الفشل المدوي ، في السياسة الخارجيه ورغم ادعائه عكس ذلك ، وانما يمتد هذا الفشل الى سياساته الداخليه ، التي جعلت دولة الاحتلال من اقل دول "الشرق الاوسط" استقراراً وضعفاً ، رغم ما تمتلكه من آلة حربيةٍ اميركيةٍ غايةً في التطور والفتك . ولكنها ، رغم تطورها الكبير في هذا المجال ، فانها لا تستطيع تغيير قواعد الاشتباك ، التي فرضتها المقاومة اللبنانية على الجبهة الشماليه والمقاومة الفلسطينية على الجبهة الجنوبية . وها هو الجيش الاسرائيلي لا يزال واقفاً على " رجل ونصف " منذ ان اعلن الامين العام لحزب الله قرار الحزب بالرد على اغتيال الطائرات الحربية الاسرائيليه احد ضباطه في محيط مطار دمشق الدولي . كما ان أحد اهم الادلة ، على هذا الفشل المدوي المتعلق بوضع جيشه وجبهته الداخليه ، قد ظهر خلال المسرحية التي فشل في تنفيذها مساء اول امس ٢٥/٨/٢٠٢٠ ، وذلك عندما اظهرت كاميرات المراسلين العسكريين الاسرائيليين وغيرهم من الصحفيين الذين كانوا يغطون تلك الاحداث على طول الجبهه ، اظهرت كاميراتهم خلو مواقع جيش الاحتلال من الجنود والآليات وتموضعهم في خط دفاع يقع على بعد‪٦ - ٨‬ كيلومترات عن الحدود ، خوفاً من استهدافهم من قبل قوات المقاومة في لبنان . اما الفشل المضاف ، الى فشل الانكفاء عن الخطوط الاماميه والاختباء في خط دفاع خلفي ، فقد تمثل في قيام الجيش الاسرائيلي ، وبموافقة نتن ياهو نفسه ، بارتكاب جريمة قصف الاراضي اللبنانية بقذائف الفوسفور الابيض الخارقة ، والمحرمة دولياً ، حيث حاول ( الجيش الاسرائيلي ) يائساً الايحاء بانه قادر على الرد العسكري . ولكنه فشل ايضاً في اقناع حتى المراسلين العسكريين الاسرائيليين بذلك ، خاصة وانهم يعلمون تماماً ان قذائف الفوسفور الابيض قد اطلقت من مرابض المدفعية الاسرائيليه ، المنتشرة على عمق ‪١٥ - ٢٠‬ كيلومتر عن خط الجبهة . وهو الامر الذي أكد فقدان جيش نتن ياهو لزمام المبادرة وتحكم المقاومة اللبنانية به تماماً من الان وحتى حلول ساعة تحرير القدس . 4. اما قمة القمم ، في سلسلة الفشل التي تلاحق نتن ياهو ، فسنعيشها إبتداءً من بدايات شهر تشرين اول ١٠/٢٠٢٠ ، حيث ستنطلق موجة مدمرة جديدة من انتشار فيروس كورونا في دولة نتن ياهو ، مضافاً اليها انتشار نوع جديد من الوباء الفايروسي ، الاشد فتكاً من فيروس كورونا ، الا وهو فايروس : آر / إِس / ڤي .واسمه بالانجليزيهRespiratory syncytial virus ويختصر هذا الاسم بِ : RSV - Virus . وهو نوع من الفيروسات يصيب الاطفال الحديثي الولادة والاطفال من مختلف سنوات العمر ، بالاضافة الى الشباب وكبار السن والطاعنين في السن ، نساءً ورجالاً . وبالنظر الى الفشل الذريع ، الذي حصده نتن ياهو والموساد الاسرائيلي ، المكلف بكل ما يتعلق بالوباء بما في ذلك المشتريات الطبيه ، في مواجهة وباء كورونا طوال الفترة الماضيه وتصاعد انتشار هذا الفيروس بين الاسرائيليين ، وبالنظر الى الفوضى الشامله ، التي تعم الجهاز الصحي الاسرائيلي ، والنقص الشديد في المستلزمات الصحية والطبية ، بما في ذلك الاجهزه الطبيه الضروريه ، فان الخبراء والمحللين الاسرائيليين يتوقعون انفجار موجة عملاقة ، من الاصابات بالكورونا والفيروس الجديد RSV - Virus . والتي ستكون أقرب الى موجة التسونامي التي لن تبقي ولن تذر . وهو ما يدفع سكان فلسطين المحتلة ، من اليهود وخاصة اولائك الذين يواصلون التظاهر ليلياً امام مقر اقامة نتن ياهو في حي الطالبية الفلسطيني بالقدس المحتله ، الى طرح السؤال الجدي والمنطقي : ما الفائدة من مسرحيات نتن ياهو التي تتغنى بالتطبيع مع بن زايد وغيره اذا كانت حياتنا هنا في خطر !؟ وهل يمكن لبن زايد ان ينقذنا من الاوبئة القاتله ، في ظل عدم وجود خطط او بروتوكولات علاج حكوميه !؟ علماً ان طلائع أولائك المطالبين برحيل نتن ياهو والكثيرين منهم هم جنرالات وضباط سابقين في الجيش والاجهزة الامنيه في اسرائيل وكذلك من المثقفين والنخب المجتمعية ، التي تخشى على "اسرائيل" من نتائج سياسات نتن ياهو الكارثيه على وجود دولتهم . ان قمة الفشل ، المشار اليه آنفاً ، هي بالذات التي يسقط عنها نتن ياهو ، ليستقر في السجن لقضاء بقية سنين عمره داخله ، وذلك بعد ادانته بتهم الفساد وتلقى الرشاوي ، التي يواجهه بها القضاء الاسرائيلي وسيقدم للمحاكمة ، استناداً الى التهم الموجهة اليه ، من النائب العام الاسرائيلي بهذا الصدد كما تؤكد مصادر معتبرة في فلسطين المحتلة . وبذلك يكون بومبيو وكوشنر قد فشلا سوياً من انتشال نتن ياهو من قاع مستنقع الفشل الذي يتخبط فيه منذ مدة ، وما ان تنتهي حاجتهم الانتخابية له بعد نوفمبر القادم حتى يتركوه يهلك في آخر كؤوس السم التي تنتظره وذلك على خطى سلفه اولمرت، وبذلك يكون الكيان قد شارف على فقدان آخر "ملوكه"ليبدأ في تعداد ساعات تفكيك آخر معسكرات الامريكان في درة بلاد الشام اي فلسطين العربية الحرة والمستقلة ...! سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا بعدنا طيبين قولوا الله