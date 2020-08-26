التقارير

من قتل الحسين؟!  

22 2020-08-26

محمد وناس||   كثيرا ما يوجه لنا اتهام شنيع بان اهل العراق هم من قتل الحسين . او ان اهل الكوفة نقضوا رسائلهم التي بايعوا فيه الحسين ثم انقلبوا عليه . في وسط هذه الدوامة تتبادر مجموعة اسئلة . متى تأسست الكوفة ومن اسسها ؟؟ تاريخيا قامت على ارض العراق عشرات الدول والحكومات بداء من عصر فجر  السلالات وانتهاء بالدولة الاسلامية وبنيت  الكثير من المدن قبل الاسلام بداء من اور الى اوروك وبابل المدائن , وجميعها مدن عميقة في التاريخ  , مراكز وعواصم ثقافية وفكرية انتجت للكون والبشرية اروع العلوم والانجازات .  اما الكوفة فهي مدينه ليست عراقية التأسيس . بنية الكوفة بعد الفتح الاسلامي للعراق وأصبحت مركز القرار للسلطة الحاكمه في العراق والممثلة لسلطة المدينة المنورة  وموقع تجمع قوات الفاتحين لأرض العراق  والقوات التي تنطلق باتجاه خراسان والجزيرة وبلاد السند والترك . قد يكون بناء الكوفة على اطلال مدينة او حضارة سابقة كما ورد في كتاب تاريخ الكوفة للسيد حسين البراقي البحراني . لكن كنه لا يعني ان الكوفة مدينة عراقية  تم اختيار موقع الكوفة  من قبل الصحابي سعد ابن ابي وقاص وبإشارة من الخليفة عمر ابن الخطاب  في رسالة بعثها لسعد حدد فيها مواصفات وطبيعة المكان الذي يجب ان يتخذه معسكرا ومقرا له  . فطرح موقعات للاختيار بينهما هما الانبار والكوفة فتم اختيار الكوفة ( تاريخ الطبري . مروج الذهب للمسعودي )  سكان الكوفة في الغالب هم من المهاجرين من جزيرة العرب الى العراق بعد الفتح . مع بعض العراقيين القدماء والذين اطلق عليهم تسمية الموالي كتصنيف من الدرجة الثانيه للسكان الاصلين لهذه الارض .. تسمية العراق  اتت من اسم المدينة القديمة (عوروق , او اوروك كما هو متداول الان بالفظ الانجليزي وهي نفس مدينة الوركاء المعروفة اطلالها في محافظة المثنى على ضفاف الفرات , وعرف العراق في الحضارات القديمة باسم موسيبتيميا او ارض النهرين وارض السواد  اما جغرافيا فالعراق هو تلك المنطقة المحصورة بين النهرين دجلة والفرات خصوصا المنطقة الوسطى والجنوبية من نهر الفرات .  اداريا تغيرت المنطقة التي وقعت تحت الادارة الاع راقية بحسب تغير الانظمة وتغير الاحوال وقد وصلت الى ان تكون البحرين والاهواز وبعض مناطق الخليج العربي تحت ادارة السلطة في العراق وتقلصت في ازمان اخرى لتنحصر في المنطقة ما بين الكوفة والبصرة .  اما في بداية الحكم الاسلامي تمت الاشارة الى تسمية العراق بالمصرين البصرة والكوفة  كعنوان للعراق مع اتساع حدود هذين المصرين لتصل اطراف الكوفة الى حدود بغداد الان .   لم يستوطن العرب في ما بين النهرين حتى جاء الفتح الاسلامي واكتفوا بالسكن في مناطق غرب الفرات  ومنطقة الجزيرة  بشكل قبلي بدوي متنقلين بلا موقع ثابت و تحت نفوذ حكم النعمان بن المنذر ومملكة المناذرة التي خضعت للحكم  الساساني او هي بالأحرى ممثلية للحكم الساساني عند العرب  فكان دخول العرب الى مناطق ما بين النهرين امر محدود ومقيد وفي غالبه لإغراض  التجارة والتبادل المالي. وحتى النعمان ابن المنذر لم يكن الا سفير او مندوب لدوله الاكاسرة فلم تكن له مملكته واضحة المعالم او الحدود . مجرد امارة وقصرين( الخورنق والسدير ) مع اقطاع كبير وقبيلة او اقارب او مقربين يشكلون كتيبة عسكرية تعطي لهذا الحاكم هيبة دولة امام الوافدين من العرب .  اضافة الى مركز للتبادل التجاري والتسويق للمنتج العراقي للمستهلك من ابناء جزيرة العرب .فكانت العملة الساسانية هي العملة الرسمية للتبادل المالي للعرب واستمرت حتى زمن عبد الملك بن مروان الذي قام بسك عمله اسلاميه اطلق عليها دينار  ولم يسمح الساسانيون  ومن حكم قبلهم  للعرب بدخول العراق قد يكون الدافع عنصري او حتى تجاري او حفاظ على السلطة وخوفا من الغزو . وهنا  يأتي السؤال المدوي . هل الشمر ابن ذي الجوشن , وحرملة ابن كاهل . عمر ابن سعد وعشرات من الاسماء التي راسلت الامام الحسين  من ثم اشتركت في قتله   وزعماء القبائل التي استوطنت الكوفة من المهاجرين  امثال محمد ابن الاشعث والحصين ابن نمير وغيرهم .... هل هم عراقيون حقا ؟؟؟؟؟؟ . فعندما يطلق الحجاج ابن يوسف اللعين ابن اللعين صفة اهل الشقاق والنفاق على اهل العراق في خطبته الشهيرة , انما  يغالط نفسه في محاولة لتشويه الصوره وإبعاد الجرم والخطيئة عن العرب المهاجرين وإلصاقها بأهل العراق  زورا وبهتان.  وهنا يجب الاشارة الى ان تسمية العرب الذي فتحوا العراق باسم اهل العراق يراد منها فصلهم وتميزهم عن العرب الذين ذهبوا الى الشام في الفتوحات الاسلامية ايضا ومن ثم ترسخت هذه التسمية بعد تولي امير المؤمنين علي ابن ابي طالب الخلافة  وخروج معاوية ابن ابي سفيان عليه .  وفي العصر الاموي اتضح معالم التطرف العنصري ضد من هم غير عرب حتى وان كانوا مسلمين وحاول الاموين طمس اي ذكر لغير العرب في الحدث التاريخي او في النقل والرواية الامر الذي ادى الى ضياع الكثير من اخبار سكان البلاد الاصلين  في كتب السير والتاريخ  في مراجعة بسيطة لجيش عمر ابن سعد تجد ان اغلب المقاتلين موزعين حسب انتماءهم القبلي ومجبرين بطاعة زعماء القبائل  العربية  الذين باعوا نفسهم للمال الاموي او خوفا على رؤوسهم من القطاف ( كتاب اهل البيت للكاتب توفيق ابو علم . وكتاب انساب الاشراف للبلاذري ) . وهم بالنتيجة عرب مهاجرون الى الكوفة بحكم الفتح الاسلامي ولا يمكن باي حال من الاحوال وصفهم بالعراقيين او ادعاء انهم من اهل المصر الاصلاء  في المقابل نجد معسكر الحسين عليه السلام المكون من 72 مقاتل . لو اخرجنا بني هاشم لوجدنا ان الغالب منهم او اكثر من نصف الباقين هم موالي  وكما اسلفت ان تسميه الموالي هي تصنيف من الدرجة الثانية لأبناء العراق الاصلين وسكانه . اتهام اهل العراق بقتل الحسين جريمة فكرية كبيرة سوقها ال امية ومدعي العروبة لدفع التهمة عنهم وهي مظلمة اخرى تضاف الى كم المظلوميات الهائل الذي لحق باهل العراق ومازال الى اليوم . 
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من قتل الحسين؟!  
السقوط الأخلاقي في امريكا.
تقرير امريكي: طيارون عراقيون يزعمون انهيار برنامج F-16 باهظ الثمن
من روسيا البيضاء الى لبنان عالم ما بعد الامريكان..!
امريكا تتقهقر  و"اسرائيل" في مأزق والمشيخات الى تفكك..!
إضطراب الهويّة..وراء الهجرة اليهودية
العالم بلا أسلحة نووية لا يزال حلما بعيد المنال
لقاء ترامب - الكاظمي: وعود أميركية في التوقيت الميّت  
موقع أويل برايس: حرب أسعار نفط ثالثة ربما تنهي العائلة السعودية الحاكمة
امريكا تتقهقر  و"اسرائيل" في مأزق والمشيخات الى تفكك..!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك