الحرب الناعمة الأمريكية على العراق برامج التبادل الثقافي ــ إنموذجاً

📝عـمّار الـــــولائيّ

تعد برامج التبادل الثقافي واحدة من أدوات الحرب الناعمة الأمريكية، وهي من أهم البرامج التي نُفذت في العراق من أجل تغيير الأعراف العادات والتقاليد بطريقة ناعمة وهادئة وسلسة وبلا ضجيج.

حيث عملت أمريكا بكل جهدها لتغيير عقلية وثقافة الشباب العراقي عن طريق ثلاث برامج:

◼️ الأول يستهدف طلبة المدارس الإعدادية

◼️الثاني يستهدف طلبة الجامعات

◼️الثالث: يستهدف أساتذة الجامعات

حيث تستكمل السفارة الأمريكية عملية غسيل الدماغ والتدمير بذريعة (منظمات المجتمع المدني و تمكين الشباب والشابات والزمالة الدراسية التي تطلقها بين مدة وأخرى وهي:

🟣 برنامج تبادل القادة الشباب العراقيين( آيلب)

🟣 برنامج زمالة رواد الديمقراطية LPF

🟣 برنامج فولبرايت

🔰 أولا: برنامج آيلب: هو برنامج يختص بطلبة الإعدادية المتميزين الذين يتمتعون بمؤهلات من الممكن استغلالها كسبها وجعلهم أدوات تستخدمهم أمريكا لإثارة الفتن وزعزعة العقيدة ونشر ثقافة العلمنة والانفتاح والانحلال والإلحاد، فمنذ بدء الاحتلال الأمريكي للعراق كان الهدف الأكبر لشن الحرب منه ليس كسر شوكة العراق عسكريا فقط، بل تدمير القيم والأخلاق والثوابت والأعراف ووو… الخ ويعمل" آيلب" على نسف مقتضيات الأمن المجتمعي واستهداف الإنسان العراقي وإفساد المنظومة الاجتماعية .

شروط اختيار الطلبة كما جاء في وثيقة أمريكية صادرة بتاريخ 21/ 2/ 2003

1-أن يكون من الراغبين بقيادة المجتمع في المستقبل

2-أن يكون منفتحا على جميع الثقافات

3-أن يكون متحررا من العادات والتقاليد

4-الالتزام بتنفيذ المشروع المخطط لتنفيذه بعد انتهاء البرنامج

🔰ثانيا: برنامج زمالة رواد الديمقراطية LPF:

هو برنامج خصصته وزارة الخارجية لطلبة البكالوريوس والخريجين وهو مشابه لنسخة "آيلب" مطورة حسب قدراتهم ، ويتم تدريبهم على كيفية السيطرة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وإدارة الصفحات الترويجية والبحث والتحري، فقُسموا وفق هذا البرنامج على مجاميع ، منهم باحثون ومنهم مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم إعلاميون وناشطون يديرون الصفحات الجماهيرية وتُخصص لهم أموال كبيرة لتسهيل عملهم بهدف صناعة الرأي العام وتغيير نظرة المجتمع لأمريكا وشيطنة خصومها وهذا البرنامج من أهم مظاهر الحرب الناعمة التي أشار اليها جوزيف ناي بأنها( القوة الناعمة لأمريكا)

🔰ثالثاً: برنامج فولبرايت

هو برنامج يتم العمل به بنفس الصيغة لكن بشكل مطوّر ومكثّف أكثر من البرنامجين ابسابقي ويستهدف بشكل خاص أساتذة الجامعات العراقية وتُخصص لهم ورش عمل خاصة ويتم اختيارهم وفق الشروط التحررية والابتعاد عن العادات والتقاليد لصناعة جيل كامل من أساتذة متأمركين معوّقين فكريا ومتحررين دينيا وعقائديا مروجين ومدافعين عن السياسات الأمريكية في العراق مشيطنين لخصومها

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اهم الخطوات التي يجب أن يتخذها تحالف الفتح والقوى السياسية الشيعية في المرحلة القادمة

كما هو معلوم أن التحديات والأزمات التي تواجه الأحزاب السياسية الشيعية ولاسيما تحالف الفتح هي تحديات جمة وأزمات لافتة تحتاج إلى إرادة صلبة وعزم لايلين،وهي رغم كثرتها الا انه ليست عصية على الحل ويمكن لنا أن نوجزها بمجموعة من الخطوات التي لو تم الأخذ بها لوجدت قوى واحزاب تحالف الفتح نفسها على السكة الصحيحة،والخطوات تتمثل بالآتي،وهي:

١- توحيد البيت الفتحي ومواجهة سياسة التضعيف بحيث يكون ذو أسس واستراتيجيات ويكون له نظام داخلي يعالج بنحو مشترك جميع القضايا المصيرية الداخلية والخارجية.

٢- الصلابة في مواجهة الضغوط الأمريكية والإقليمية ولاسيما الخليجية منها وعدم الانحناء والرضوخ لها.

٣- الصدق والوضوح مع الجماهير ومصارحتها وعدم إعطاء الوعود التي يتعذر الايفاء بها والالحاح على كل ما من شأنه إبقاء التأييد الجماهيري لتحالف الفتح.

٤- النزول إلى الشارع ولاسيما الشباب الالفيني لتعميق الوعي الثقافي والسياسي ولا يكون وجود هذا التحالف انتخابيا فقط حتى يكون أكبر حاضنة إلى الأمة.

٥- الاهتمام بالمبادرات السياسية التي تطرح لتسويق استراتيجية بناء المعنى ولفت الانتباه.

٦- الاهتمام بصناعة الراي السياسي في جسد الأمة الشيعية ليكون حاضرا في مجريات الأمور وفصولها في البلد لينعزل الموقف النقيض ويحجم تأثيره إلى أقصى حد ممكن.

٧- تفعيل مبدء اللقاءات النخبوية والحزبية بين القوى والأحزاب المشكلة لتحالف الفتح وبين بعض الأطراف السياسية الشيعية الأخرى لمواجهة مجاهيل الظروف ومفاجائتها.

٨- تأسيس شبكة واسعة من المؤسسات الاجتماعية لتقديم الخدمات أو تبني المشاريع المهمة التي تقنع الجمهور الشيعي بأن التحالف فعلا يريد خدمة هذا الجمهور.

٩- مغادرة التقوقع في المصالح الشخصية أو الحزبية وتقديم المصلحة الطائفية العقائدية.

١٠- الاهتمام بسياسة الاستراتيجيات لا سياسة الصفقات في العمل السياسي.

١١- العمل على سعة المساحة الجماهيرية والتمثيلية من خلال الانتشار في أوساط المجتمع والنزول اليه وعدم التقوقع في المقرات الحزبية.

١٢- تحديد الأهداف الاستراتيجية النبيلة التي لا يمكن التنازل عنها أبدا مهما كانت الظروف والتحديات.

١٣- الاهتمام بالقاعدة الجماهيرية والكوادر والأكاديميين والمثقفين وطلبة الجامعات وسائر النخب وعدم السماح باتساع الفجوة بينها وبين قوى التحالف.

١٤- التركيز على التعبئة السياسية الإسلامية داخل جسد الأمة الشيعية،مع عدم الاغفال عن زيادة الرؤية الإستراتيجية في السلوك السياسي لكافة الكوادر والتنظيمات الحزبية لقوى تحالف الفتح.

١٥- عدم السماح بتشتت الرؤية بالقرارات الإستراتيجية التي تخص مستقبل الدولة والحكومة والواقع الشيعي أو الفتحي.

١٦- عدم القبول أو السماح ببروز الخلفيات المحركة للخلافات بين قوى تحالف الفتح ولاسيما في الوقت الراهن ومستقبلا.

١٧- تحتاج قيادات الفتح أن تتبع أسلوبا مثمرا في توعية وتعبئة الجمهور الشيعي من خلال المزاوجة بين أسلوب العمل (السياسي - الاجتماعي) وبين أسلوب العمل(الديني الإرشادي التعليمي).

١٨- مغادرة احتضان الفئات الاجتماعية القريبة من مصدر القرار في تحديد وتعيين العنوانات الوظيفية داخل عمل قوى وأحزاب تحالف الفتح.

١٩- منع تسلل كافة الشخصيات العلمانية أو المدنية إلى قلب القرار داخل أحزاب تحالف الفتح.

٢٠- الاهتمام بالاجتماعات والمؤتمرات التي ينتج عنها المراجعة وتوزيع الأدوار وصناعة القرار.

٢١- إيلاء المراكز الإستراتيجية التخصصية اهمية ووجود داخل تحالف الفتح حتى تتولى تحديد المعلومات وفق معطيات علمية ومنهجية.

٢٢- تشكيل هيأت استشارية بين قوى تحالف الفتح(سياسية واعلامية وانتخابية) بحيث تكون تلك الهيأت فاعلة ومتفاعلة مع كل مكونات التحالف، تنظم عملها وثيقة مهمتها توحيد المواقف والسياسات حيال القضايا أو التباحث في إعداد تدابير آنية ومستقبلية.



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