التقارير

ناشطون يتناقلون خبر امتلاك وزير الرياضة السابق شركة طيران ويتساءلون \"من اين لك هذا\"


ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي احاديث وصور قالوا خلالها ان وزير الشباب والرياضة السابق احمد رياض العبيدي افتتح شركة طيران عملاقة في تركيا.

بعد انتشار هذا الخبر أصبح احمد رياض، الشغل الشاغل للناشطين، الذين بدأوا بالبحث عن سيرته الذاتية، عندما كان لاعباً ومدرساً واخيراً وزيراً للشباب لمدة عام ونصف، فالجميع بدأ يتساءل "من اين جاءت هذه الثروة".

وذكر الناشطون انه "في 24 حزيران وصلت اول طائرة لشركة AIR SADA من طراز HAWKER 800 الى مطار أتاتورك الدولي، وأستقبل الطائرة في وصولها احمد رياض مالك الشركة برفقة المدير التنفيذي للشركة تولغا أوركو".

وتابعوا "في 30 حزيران غادر من مطار أسطنبول مالك الشركة احمد رياض برفقة المدير التنفيذي وأثنين من الموظفين الى مدينة أنقرة بواسطة احدى الطائرات الخمسة التي تمتلكها الشركة"،

مشيرين الى انه "بعد الوصول الى مطار أنقرة ذهب وفد الشركة الى زيارة مقر مدير سلطة الطيران المدني التركي بحري كيسكي وذلك لتسجيل الشركة بشكل رسمي وأستحصال الموافقات الخاصة برحلات الطيران للشركة".

واكدوا ان "شركة AIR SADA تمتلك خمس طائرات حديثة من طراز HAWKER 800 أمريكية الصنع ذات الثمانية مقاعد تتراوح أسعارها بين 1600000 مليون وستمائة الف دولار لغاية 2500000 مليونين وخمسمائة الف دولار دولار".

وتناقلوا وثيقة باللغة التركية تشير الى ان العبيدي هو صاحب شركة الطيران.

ويقول الناشط حسن سعد "وزير الشباب والرياضة السابق احمد رياض يفتتح شركة طيران خاصة له بعد تولي الوزارة لمدة سنة"، مشيرا الى ان "الفاسدين لن يبنوا وطنهم وانما يبنون ذاتهم ويفسدون اوطانهم".

فيما اكد الناشط ياسر الجبوري ان "احمد رياض وزير الشباب السابق وصاحب شركة طيران حاليا"، مخاطبا اياه "ضامن ان العراق لن يمسكم ويعيد المليارات". وتابع "لو بقيت اربع سنين في المنصب لاشتريت اسهم بناسا".

وقال الناشط مصطفى رياض "هذه اموالكم يا عراقيين .. الف مبروك .. وزير الشباب والرياضة في الحكومة السابقة اجحمد رياض، وبعد شهرين من ترك المنصب يفتتح شرطكة طيران في تركيا تسمح له بالحصول على الجنسية التركية وامتيازات للاستثمار في تركيا ودول اوربا.. سنة ونصف بالمنصب".

الناشط عمر المنصوري قال "هذه اموالكم يا شعب.. وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي وبعد شهرين من ترك المنصب يفتتح شركة طيران في تركيا"، لافتا الى انه "خلال سنة ونصل حصل على شركة طيران".

 

واكد الناشط احمد العامر ان "الوزير السابق احمد العبيدي من استاذ في مدرسة الى وزير للشباب والرياضة لمدة نصف دورة فقط الى صاحب شركة طيران في تركيا!!!".

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