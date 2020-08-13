التقارير

بعد مشروع آيلب .. السفارة الأمريكية تبدأ بتنفيذ مشروع فولبرايت  


أحمد حسن العراقي||

 

• على ما يبدو ان السفارة الامريكية قد وجدت ان إسلوب الحرب الناعمة في العراق هو الإسلوب الاكثر نفعاً لخدمة مشاريعها و سياساتها وتنفيذ  أجندتها وتحقيق اهدافها في العراق .. فبدلا من ان تجعل جيوشها تنفذ وبالقوة المسلحة كل مخططاتها في المنطقة و في العراق خصوصا .. إكتشفت ان هناك إسلوبا آخر للحروب هو الحروب الناعمة ( غير المسلحة ) والتي تعتمد على تغيير وعي الناس وإزالة ما يؤمنون به من معتقدات دينية وثقافية وفكرية وسياسية .. ثم غرس مفاهيم غريبة ومختلفة في أذهانهم يتم إنتاجها وفق الرؤية الأمريكية .. التي تتلخص بالهيمنة على الشعوب وإختطاف قرارها السياسي ونهب ثرواتها ..

 

·        ولذلك وخدمة لهذه الاهداف الأمريكية اطلقت السفارة الامريكية قبل اكثر من عامين مشروعا أسمته مشروع ( آيلب لصناعة القادة الشباب )  وأشرف على المشروع كل من القائم بأعمال السفارة الامريكية ( جوي هود ) والقنصل الامريكي في البصرة ( تيمي ديفيس ) حيث تم إستقطاب المئات من طلبة الإعدادية والجامعات وتم إرسالهم الى امريكا حيث خضعوا لدورات مكثفة هناك ثم عادوا الى العراق .. وهم يحملون صفة ( ناشط ) او ( ناشطة ) ..ومارسوا دوراً مهما في التحريض ضد الإسلام والتهجم على المعتقدات الدينية .. كما قادوا حملة للدعوة الى التطبيع مع إسرائيل ..

·        ومؤخرا كان لهم دور بارز وكبير في حرف مسار تظاهرات تشرين ..حين إستطاعوا ان يحولوها الى هتافات معادية للحشد وللمرجعية الدينية .. وادخلوا  في التظاهرات  افعالا غريبة عن ثقافة المجتمع العراقي وعاداته وتقاليده .

• اليوم تعود السفارة الأمريكية لتطلق مشروعها الجديد تحت مسمى ( فولبرايت ) والذي يشرف عليه السفير الأمريكي في العراق ( ماثيو تولر ) .. ويهدف هذا المشروع الى إستقطاب أساتذة الإعدادية .. وإرسالهم الى امريكا لإخضاعهم لدورات مكثفة هناك ..ومن الواضح إن إستقطاب فئات من هذا النوع هو امر حساس  وله أبعاد خطيرة .. فعندما يصبح المدرس في المرحلة الاعدادية عنصرا للترويج للأجندة الامريكية فهذا يعني ان هناك جيلا من الشباب سيكون هدفا لإستهداف وعيه وثقافته وعقائده .. فالطالب ينظر الى الأستاذ على انه مثله الاعلى ويستقبل منه ما يطرحه من افكار ..

• ولهذا السبب جعلت السفارة الامريكية اساتذة الإعدادية هدفها ....فهي تريد ان تصل من خلالهم الى عقول الجيل الصاعد من الشباب العراقي ..

• بقي ان اقول في ختام المقال .. إن الكثير منا لا يشعر بحجم وخطورة وقساوة الحرب الناعمة التي تشنها امريكا في العراق .. فإن تلك الحرب اذا استطاعت امريكا من كسبها على الساحة العراقية فإن النتائج ستكون كارثية .. وهذا ما يحتم علينا جميعا مواجهة تلك الحرب بأساليبها .. وهي متوفرة اذا كنا فعلا جادين في التصدي للمشاريع الامريكية ..

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد مشروع آيلب .. السفارة الأمريكية تبدأ بتنفيذ مشروع فولبرايت  
الصمت الأميركي القاتل  
كورونا سينتهي من هذه الدول أولاً
أهم التصورات والتوقعات في الساحة الانتخابية الشيعية للانتخابات البرلمانية القادمة
تقرير فرنسي يكشف: إسرائيل دمرت مرفأ بيروت بسلاح جديد!  
قراءة تحليلية لكلمة السيد نصر الله حول فاجعة مرفأ بيروت  
قراءة في خطاب سيد المقاومة  
الذرائع والبدائل والاحتياطات...أمريكا وإسرائيل ترتيبات ومخططات!!  
أنفجار مرفأ بيروت تحت المجهر - مَن المسؤول..  
أولويات الكاظمي في واشنطن بعد طهران!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك