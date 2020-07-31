  بغداد إن حكت..!  

سرى العبيدي *||

أربعة آلاف عام

كَتَبَ المستشرق الفرنسي جاك ريسلر يقول (كانت بغداد مدينة قديمة بابلية)

الحضارة العربية ص137 .

فيما كتب المؤرخ البريطاني ديلاسي أوليري قائلاً (إن بغداد مدينة عريقة بالقدم كانت تعرف زمن البابليين ببغداد)

إنتقال علوم الإغريق إلى العرب ص199 .

وبابل عند الغربيين تعني العراق القديم أو للتعبير عن القِدم أو كل مو هو قديم وذلك تأثراً بالعهد القديم من الكتاب المقدس (التوراة) .

وينقل المستشرق البريطاني لي سترانج وهو يتكلم عن بغداد ما نصه (أن هذا المكان كان موقعاً لمدينة موغلة في القدم)

(بغداد في عهد الخلافة العباسية) ص17

ويقول البلاذري (وكانت بغداد قديمة فمصّرَها أبو جعفر المنصور)

فتوح البلدان 361/2 . ومَصّرها تعني حولها من بلدة أو قرية إلى مدينة .

وذكر الطبري في أحداث سنة (12هـ) إن خالد بن الوليد (أغار على سوق بغداد) وإن العرب المسلمون حينها سلبوا وغنموا منه!!

ويَذكر أن المنصور بنى مدينته المدورة أو مدينة السلام على (#قرية_بغداد) وكان بها دير للنصارى وسكان .

تاريخ الأمم والملوك 385/3 و 273/6

ويذكر إبن الأثير إن المنصور بنى مدينته على بناء مدينة بغداد وإنه قبل بناءها تكلم مع راهب الدير وزعماء القرى التي كانت هناك وذكر أسماء القرى .

الكامل في التاريخ الجزء 5 ذكر بناء مدينة بغداد .

ويذكر إبن رسته إن (بغداد إسم موضع كانت في تلك البقعة في الدهر القديم)

الأعلاق النفيسة 108/7.

ويقول الخطيب البغدادي (إن هذا الإسم ''بغداد'' كان يعرف به الموضع قديماً)

تاريخ بغداد 62/1 .

ويقول الهمداني (وكانت بغداد قديمة فمصّرها ابو جعفر المنصور وكانت سوقاً يقصدها تجار الصين بتجارتهم فيربحون الربح الواسع)

بغداد مدينة السلام ص27 .

ويقول الطبري والعيني و إبن الجوزي

(كانت بغداد مزرعة للبغداديين يقال لها المباركة كانت لستين نفساً من البغداديين فعوضهم المنصور عنها عوضاً أرضاهم)

تاريخ الأمم والملوك 619/7

مناقب بغداد ص7

المنتظم في تاريخ الأمم مجلد 34/8

عقد الجمان 186/7

ويذكر المؤرخ العراقي المرحوم الدكتور أحمد صالح العلي في حديثه عن مكان بناء المدينة المدورة (وكان في المنطقة بضع قرى صغيرة ودير للنصارى)

بغداد .. تأسيسها ونموها ص375

ويقول الدكتور حسن العاني (إن بغداد إسم عراقي أصيل عرفه سكان العراق القدماء منذ أقدم العصور وإن إسمها بقي محافظاً على مكانته حتى يومنا هذا ..... مع طول تلك الأزمنة التي مرت عليه)

بغداد في التاريخ ص30 و 31 .

من كل ما سبق يتضح بلا أدنى شك إن بغداد سواء كانت قرية أو مدينة موجودة قبل الميلاد وبنيت فوق انقاضها مدينة المنصور وإذا كانت في زمنه مجموعة قرى فهي قبل الميلاد في القرون القديمة كانت مدينة عامرة والدليل هو آثار تل محمد وتل حرمل التي تم العثور عليها وتقع في منطقة ((بغداد الجديدة)) وعثر فيها على آثار تعود لعهد مملكة أشنونا وللعهد السومري و الأكدي والبابلي في مدينة سيبار الأثرية الواقعة شمال بغداد . وإن وجود معبد ضخم و ألواح طينية نقش فيها مسائل حسابية وفلكية وسجلات تم العثور عليها في مواقع تل محمد وتل حرمل هي دليل على وجود مدينة قديمة مزدهرة . وفي أحد مواسم الجفاف في العهد العثماني عثر المستكشف البريطاني الشهير هنري رولنسون مايشبه الحائط في ساحل دجله وعليه كتابات تعود إلى زمن الملك الكلداني نبوخذنصر (562-634 ق.م) مايدل على وجود مدينة مأهولة بالسكان . وكذلك ذُكر إسم بغداد في لوح سبار الذي يرجع الى زمن حمورابي (1750-1810 ق.م)

أما إسم بغداد فهو لفظ قديم جداً وترجع جذوره إلى اللغة الآرامية أو الأكدية وتعددت الآراء حول معناه.

*طالبة ماجستير دراسات عليا