القاتل الصامت للمنظومة الكهربائية

🖋️ الشيخ محمد الربيعي||



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

ان مما يتسبب بانهيار منظومة التيار الكهربائي ، وخصوصا في ساعات النهار عند ارتفاع درجات الحرارة هو عدم الترشيد بإستخدام الطاقة الكهربائية والإسراف في استخدامها الذي يعتبر القاتل الصامت لها . وان الاسراف في هكذا استخدام لطاقات الدولة محرما شرعا ، ولا يوجد نص يحلل ذلك. ان الترشيد بإستخدام الطاقة الكهربائية ، أمر في غاية الاهمية حيث يعتبر حلا لكثير من المشاكل وهو ضروري جدا ، ومفهوم الترشيد لا نقصد به أن تجلس في الظلام !!! ، انما القصد منه استخدام الكهرباء بشكل متوازن لا تسرف ولا تبخل ، والتشريد معناه هو الاستعمال الامثل للموارد ، وان الترشيد باستخدام الكهرباء هو الطريق الامثل لتحقيقة تنمية مستدامة هدفها حفظ حقوق الافراد في الحاضر والمستقبل . لان الترشيد لا يهدف الى التقتير ابدا ، وانما الاستعمال الراشد للامور ، اي الاستخدام العقلائي ، فنهدف من الدعوة لترشيد باستخدام الكهرباء هو الاستفادة منها باساليب ذات فعالية اكبر لتجنب إهدارها ، ولانعني المنع المطلق من الاستخدام . ان ترشيد في استخدام الكهرباء ، يحقق فوائد جمة سواء كانت فوائد اقتصادية أم مجتمعية ، إذ يساهم الترشيد في استخدام الكهرباء بإنقاص قيمة دفع فواتير الكهرباء من جهة ، ومن جهة اخرى الحفاظ على المصدر اساسي للحفاظ على الطاقة في دولة واستغلالها في الطرق المثلى ، ولذلك فإنه من اللازم نشر ثقافة الترشيد بين الناس وزيادة وعيهم حول هذا . اذن يكشف الاسراف والتبذير باستخدام الكهرباء ، عن عدم الشعور بالمسؤولية اتجاه الوطن والمواطن ، والا واقعا ملموسا ، ان حب الوطن والمواطن في الحفاظ على ثرواته واستقرارها و ديمومتها الى افراد الشعب الاخرين . ومن هنا نهيب بالمواطنين الكرام الترشيد باستخدام الكهرباء لانه فيه رضا الله تبارك وتعالى والشعور بالمسؤولية اتجاه الوطن والمواطنين