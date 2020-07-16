"اسرائيل" نحو موتها او التغيير  و نتن ياهو خارج التغطية بقرار امريكي...!

محمد صادق الحسيني ||



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شلل تام يعم الجبهة الداخلية الاسرائيلية، والحياة السياسية التقليدية تخرج من سيطرة زعماء الكيان والامور تتجه فيه الى المجهول واللجام بات بيد الولايات المتحدة الامريكية تماماً..! فبعد ايام متتالية من المظاهرات والاحتجاجات والنقمة العارمة في الشارع الاسرائيلي ضد حكومة تل ابيب القيصرية الولادة.. فان الاخبار المتواترة من داخل الكيان الصهيوني تفيد بان حكومة نتن ياهو تتجه نحو التآكل والانحدار وآيلة الى فقدان توازنها بشكل كبير جداًوذلك بعد فشلها في كل المجالات ... وقد جاءت آخر نتيجة لاستطلاع للراي العام الاسرائيلي اجراه معهد "اسرائيل" للديموقراطية صادمة لنتن ياهو . حيث تقول النتيجه ان ٢٩،٥ ٪؜ فقط من الاسرائيليين يعتقدون ان نتن ياهو قادر على حل مشكلة الكورونا .ببنما يعتقد ٤٠ ٪؜ منهم ان نفتالي بينت اقدر على ذلك . كما جاء على موقع الجروساليم بوست الالكتروني ... في هذه الاثناء فقد تناقلت اوساط اسرائيلية ما سمته بالتداعيات الخطيرة لوباء كورونا على "الدولة " والمجتمع الاسرائيليين وعزت ذلك للعلائم والتقارير التالية : 1. ان ثلث عديد الجيش ، بكل صنوف قواته ، وكذلك الاجهزه الامنيه وشبه العسكريه الاخرى ، في كل انحاء البلد ، مصابين بفيروس كورونا ..... مما ادى الى استدعاء الاحتياط وهذا امر لا يحصل عادة الا في الحروب ...! 2. ان الاصابات بين الجمهور اعلى بكثير جداً من المعلن عنه والوضع الصحي يشارف على الانهيار والامور خارجة عن السيطرة . 3. ان موجة الكورونا الحاليّه ، التي تتعرض لها البلاد بشكل متسارع ، سببها فيروس كوفيد / ١٩ الذي يختلف عن ذلك الذي انتشر في فصل الشتاء .هذا الفايروس اشد فتكاً واسرع انتشاراً بما لا يقاس من الفايروس السابق . 4. يجزم العلماء والخبراء ان موجة جديدة ، اشد فتكاً وانتشاراً بين الجمهور ، ستبدأ في شهر ١٠/٢٠٢٠ . وقد تسبب انهياراً شاملاً في كافة قطاعات الخدمات في جميع انحاء البلاد . 5. وعليه تخطط الجهات المعنية لتطبيق اغلاق كامل وشامل ووقف تام للحركة ، اعتباراً من بداية انتشار موجة الخريف . وهي تعمل على اتخاذ الاجراءات الضروريه لمواجهة هذا الوضع الكارثي ، سواءً على صعيد المدنيين او الاجهزة العسكرية والمدنية . 6. وفِي هذا الاطار تم تكليف اجهزة امن الدولة العليا بقرار سري بطرح عطاءات لشراء ما يلزم ، من كل المواد بلا استثناء ، سواء للقطاعات المدنية او العسكريه ، لتغطية حاجة هذه القطاعات لمدة ستة اشهر على الاقل ( اعتباراً من شهر ١٠/٢٠٢٠ ). وقد بدأ ، من صدر لهم الامر بذلك ، بالتنفيذ الفوري ، حيث يقومون باجراء الاتصالات والاجراءات اللازمه لعقد الصفقات الضرورية ، لتأمين كل ما هو مطلوب ، على الصعيدين العسكري والمدني . 7. الاتصالات تشمل العديد من الدول ، ومنها دول عربية سيكون دورها لوجستياً ومالياً( ومنها الامارات والسعودية) ، وفي قارات العالم كلها . خاصةً الولايات المتحدة وروسيا والصين والبرازيل والارجنتين والمكسيك . ويظهر للمتابعين في كل ما يجري في فلسطين المحتلة على مستوى الجبهة الداخلية بان ظاهرة الانهيارات الاقتصاديه والسياسيه في "اسرائيل" بسبب تصاعد انتشار وباء كورونا مستمرة وبشكل خطير حتى باتت ترعب الراي العام هناك...! ويستدلون على ذلك بعدد من الظاهرات غير الاعتيادية اهمها ما يلي : 1. جاء في تقييم ، نشره مركز ابحاث / آي في سي ( IVC researce center ) الاسرائيلي ، على موقع صحيفة ذي تايمز أوف اسرائيل اليوم ١٥/٧/٢٠٢٠ ، ان شركات الصناعات الالكترونيه الدقيقه في "اسرائيل" قد فقدت ٦٠ ٪؜ من قيمتها ، في النصف الاول من العام الحالي ، وذلك بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا ، على اسواق البورصه وعلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل ، الذي وصل الى أكثر من مليون شخص، وهو ما يعادل ٢٥ ٪؜ من القوى العاملة في البلاد . 2. يقوم مجلس قادة المستوطنين ، في الضفة الغربية ، بشن حملةٍ سياسية واسعةٍ على نتن ياهو ، بسبب تقاعسه عن تنفيذ قرار ضم اجزاء من الضفة وخضوعه لاوامر واشنطن في هذا الشأن . هذا حسب ما افاد به الناطق باسم الكنيست الاسرائيليه ، ياريڤ ليفين Yariv Levin ، لموقع تايمز أوف اسرائيل الالكتروني اليوم . 3. في الوقت نفسه قال ياريف ليفين رئيس الكنيست الاسرائيلي لراديو الجيش الاسرائيلي انه ، ومن خلال محادثات خاصه ( مع مسؤولين امريكيين ) ، ان واشنطن لا تعير اي اهتمام لخطط الضم الاسرائيليه حالياً وان نتن ياهو لن يتحرك في هذا الاتجاه دون ضوء اخضر اميركي . واضاف ليفين ان اهتمامات الادارة الاميركية تتركز على مواضيع مختلفة تماماً وانها ( الادارة ) تصم آذانها عندما يطرح موضوع الضم ، وذلك ليس فقط بسبب انتشار الكورونا وتداعيات ذلك على الولايات المتحده .... (يقصد الصين ايضاً - المترجم ) . 4. ولان الرعب سيد الموقف فقد اضطر سلاح الجو الاسرائيلي الى وقف قائد احدى طائراته ، من طراز F 35 عن الطيران اليوم ١٥/٧/٢٠٢٠ ، وذلك عندما قام ، عند الساعة العاشرة صباحا هذا الطيار وخلال التدريب باختراق حاجز الصوت ، في تصرف فردي غير مسموح به في منطقة عمليات هذه الطائرة ، التي كانت تنفذ طيراناً بيضاوياً ، فوق الجزء الشمالي من مدينة حيفا وسهل مرج بن عامر ، الذي يصل الى مدينة جنين شمال الضفة الغربية . وقد ادى تجاوز السرعه المسموح بها في تلك المنطقه الى حدوث ما يشبه سلسلة انفجارات متتاليه مما اشاع الخوف والهلع الشديدين بين السكان ظناً منهم ان المنطقة تتعرض لهجوم صاروخي . وفي سياق المزيد من الخوف على مستقبل الكيان فقد صرح موشي يعالون رئيس اركان ووزير حرب سابق في مؤتمر افتراضي لصحيفه وموقع اسرائيلي اسمه : كالكوليست Calculist قائلاً: "ان دولة اسرائيل تسير نحو موتها ان لم تغير الاتجاه ."...! ويعالون هذا هو صاحب تيار اسرائيلي جديد تم الاعلان عنه في آذار ٢٠٢٠ بعد ان انشق هو ويائير لابيد عن حزب ازرق ابيض.. وهو يستعد كما اعلن في هذا المؤتمر الافتراضي لزيارة واشنطن في نهاية السنة الحالية بعد ان قال ايضاً: "ان موضوع ضم الضفة وصفقة القرن باتا خارج دائرة التنفيذ بطلب امريكي ، وان كل ما يتعلق بمستقبل "اسرائيل" قد خرج نهائياً من يد نتن ياهو بعد ان فشل بكل شئ ، وان ترامب شخصيا ً هو من يقرر الان الخطوات المستقبلية في كل السياسات الخارجية الاسرائيلية..!" وقد وصف البعض يعالون هذا بانه الجوكر الامريكي المقبل الذي يمكن ان يتصدر المشهد الاسرائيلي في انتخابات الكنيست التي يستعد لها من الان كل زعماء تيارات واحزاب الكيان في ظل توقعهم للسقوط المدوي لحكومة الفاشل نتن ياهو كما بدأوا يسمونه ..! والله غالب على امره بعدنا طيبين قولوا الله