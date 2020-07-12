التقارير

ما هي حدود قدرات إيران السايبرانية؟!  


متابعة ـ جدل فتضل الصحاف ||

 

تقرير لموقع "Business Insider" في عام 2015: خلال عامين تمكنت إيران من بناء نظام سايبراني متطور قادر على شل البنية التحتية العالمية الرئيسية.

خبير الأمن السايبراني ديفيد كينيدي في عام 2015: في مجال السايبر أصبحت إيران على مستوى روسيا والصين وهي قادرة على إطاحة القاع المالي الأمريكي أو شلّ قدرة الجيش على التواصل

شركة Small Media لأبحاث التكنولوجيا البريطانية: إيران زادت من إنفاقها على الأمن السايبراني بواقع 12 ضعفاً منذ عام 2013

وثائق إدوارد سنودن في عام 2013: إيران بنت قدرة على الإنترنت تنافس قدرة أمريكا والصين وروسيا والمملكة المتحدة وإسرائيل. إنها أكثر الجهات الفاعلة المهيمنة في الفضاء الإلكتروني

المدير السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكية كيث الكساندر: التهديد الإيراني خطر بدرجة كافية لكي تطلب الولايات المتحدة مساعدة بريطانيا في احتواء الأضرار الناجمة عن اكتشاف إيران لأدوات استغلال شبكات الكمبيوتر

رئيس شركة الاستشارات العالمية أوراسيا غروب "إيان بريمر" عام 2015: خلال 10 أعوام ستكون قدرات إيران الإلكترونية أكثر إثارة للقلق من برنامجها النووي

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