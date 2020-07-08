التقارير

معلومات خطيرة مسربة من مكتب الكاظمي .. انفاق ملايين الدولارات لتطوير جيش الكتروني لدعمه في مواجهة خصومه والنيل من الحشد الشعبي


يتفق المراقبون على ان الجيش الالكتروني الذي وفرته السفارة الاميركية لدعم مصطفى الكاظمي وتاييد ترشيحه والعمل على تسويقه للعراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي يوميا باعتباره ” عقلية ادارية نادرة سينقذ العراق من ازمته الاقتصادية وازماته السياسية ” ٫

هذا الجيش الالكتروني تم تطويره في الاسبوع الاول من استلام الكاظمي لمنصبه لبكون قادرا على مواجهة خصومه وتم تامين ميزانية مالية خاصة بملايين الدولارات من خزينة الدولة .

ووفق معلومات حصلت عليها شبكة نهرين نت ٫ بعد ان تم تسريبها من اشخاص يعملون في المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء فقد تم تسليم ملف تطوير الجيس الالكتروني لدعم اسياسات الكاظمي وخاصة تجاه الحشد الشعبي والمقاومة وشخصيات وطنية ومقاومة ٬٫الى شركة خاصة لم يكشف عن اسمها في الوقت الحالي لدواع امنية .

وتكشف هذه المعلومات الخطيرة عن تفاصيل دقيقة لخطوات تطوير الجيش الالكتروني للكاظمي وهو برنامج متكامل يرعاه خبراء يعملون موظفين في السفارة الاميركية بصفة مسشتارين فيما هم يعملون رسميا لمصلحة المخابرات المركزية الاميركية . اما من الجانب العراقي فيشرف عليها كل من مشرق عباس وشحص يدعى حماده،

ونقرا في هذه المعلومات التفاصيل التالية :

كلف الكاظمي احد مستشاريه بالتعاقد مع احد الشركات المعروفه بالتحشيد والتسويق الاعلامي الذي يصح وصفه بالتصليل الاعلامي :

تم الاتفاق على البنود التاليه

1- انشاء اكثر من 5000 حساب وهمي باسماء وعناوين مختلفة

2- انشاء اكثر من 150 بيج ” صفحة ” تروج للكاظمي وحكومته.

3- تمويل البيجات : الصفحات ” بمبلغ لا يقل عن عشرين الف دولار اسبوعيا لكي تصل الى اكثر عدد من الناس

4- دعم واسناد الحسابات التي تم انشاءها باجهزة حديثة بما يمكن كل حاسوب على تفعيل 500 حساب وان يكون عدد الحواسيب 15 حاسوبا ويكون العدد الكلي للصفحات ” سبعة الاف وخمسمئة حساب ” اضافة لخمسة الاف حساب وهمي ليكون المجموع الكامل لعدد الحسابات 12500 وهو مايسمى بالذباب الالكتروني وذلك لاظهار عدد هائل من الداعمين للكاظمي وحكومته .

5: اختيار المشرفين لادارة الصفحات يتم من لجنة داخل المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ومنحوا صلاحيات التعاقد مع فنيين او مختصين بادارة الصفحات من خارج المكتب الاعلامي

6:يتم تسمية المسوول عن هذه العمليه عن طريق المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ويكون مشرفا ومقيما لاداء وعمل الشركة

7: تشكيل غرفة عمليات بين المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء والشركة المتعهدة بالمشروع مسووليتها ادامة زخم العمل وتحديث المعلومات والنشر بالاضافة الى تقييم العمل وتسجيل الملاحظات

8:تحديد اشخاص وتسميتهم من قبل الشركة يتلقون المعلومات من المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ومن مهامهم هي تحرير الاخبار وتصنيفها وتبويبها وتوزيعها ونشرها داخل الصفحات

9: تتكفل الشركة بتجهيز احدث التقنيات الخاصة بالجيوش الالكترونيه مثل اجهزة السيرفر واجهزة المراقبة والاختراق والخزن وغيرها الكثير.

10 – المبلغ الكلي للعقد الشهر الاول ثلاثة ملايين ومئتين وخمسين الف دولار،

عدد حسابات الجيش الالكتروني المقدر لانجاز هذه المهمة اكثر من عشرين الف حساب

تمت المباشرة بالعمل الفعلي بعد يومين من تاريخ تسنم رئيس الوزراء لمنصبه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
معلومات خطيرة مسربة من مكتب الكاظمي .. انفاق ملايين الدولارات لتطوير جيش الكتروني لدعمه في مواجهة خصومه والنيل من الحشد الشعبي
محققة أممية: اغتيال القائد سليماني يمثل انتهاكا للقانون الدولي
في الغرب:التنكيل بالمسلمين يجسد العنصرية والفاشية والنازية وانتهاك ميثاق حقوق الإنسان  
🟫 الدوافع وراء تصاعد ظاهرة "الإسلاموفوبيا" في الغرب  
الاسرائيلي يهاب ايران والامريكي يتآكل امام الصين..موازين حزب الله...!  
السواحل المسلحة بالمدن الصاروخية الايرانية  
إيران والعراق.. تطوير العلاقات الاقتصادية  
قسماً بالنازلات الماحقات...وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر...  
هل شاركت السعودية بهجوم سيبراني على إيران؟!  
هل أستولت الإمارات على جزيرة سقطرى اليمنية..وكيف؟!  
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك