معلومات خطيرة مسربة من مكتب الكاظمي .. انفاق ملايين الدولارات لتطوير جيش الكتروني لدعمه في مواجهة خصومه والنيل من الحشد الشعبي

يتفق المراقبون على ان الجيش الالكتروني الذي وفرته السفارة الاميركية لدعم مصطفى الكاظمي وتاييد ترشيحه والعمل على تسويقه للعراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي يوميا باعتباره ” عقلية ادارية نادرة سينقذ العراق من ازمته الاقتصادية وازماته السياسية ” ٫

هذا الجيش الالكتروني تم تطويره في الاسبوع الاول من استلام الكاظمي لمنصبه لبكون قادرا على مواجهة خصومه وتم تامين ميزانية مالية خاصة بملايين الدولارات من خزينة الدولة .

ووفق معلومات حصلت عليها شبكة نهرين نت ٫ بعد ان تم تسريبها من اشخاص يعملون في المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء فقد تم تسليم ملف تطوير الجيس الالكتروني لدعم اسياسات الكاظمي وخاصة تجاه الحشد الشعبي والمقاومة وشخصيات وطنية ومقاومة ٬٫الى شركة خاصة لم يكشف عن اسمها في الوقت الحالي لدواع امنية .

وتكشف هذه المعلومات الخطيرة عن تفاصيل دقيقة لخطوات تطوير الجيش الالكتروني للكاظمي وهو برنامج متكامل يرعاه خبراء يعملون موظفين في السفارة الاميركية بصفة مسشتارين فيما هم يعملون رسميا لمصلحة المخابرات المركزية الاميركية . اما من الجانب العراقي فيشرف عليها كل من مشرق عباس وشحص يدعى حماده،

ونقرا في هذه المعلومات التفاصيل التالية :

كلف الكاظمي احد مستشاريه بالتعاقد مع احد الشركات المعروفه بالتحشيد والتسويق الاعلامي الذي يصح وصفه بالتصليل الاعلامي :

تم الاتفاق على البنود التاليه

1- انشاء اكثر من 5000 حساب وهمي باسماء وعناوين مختلفة

2- انشاء اكثر من 150 بيج ” صفحة ” تروج للكاظمي وحكومته.

3- تمويل البيجات : الصفحات ” بمبلغ لا يقل عن عشرين الف دولار اسبوعيا لكي تصل الى اكثر عدد من الناس

4- دعم واسناد الحسابات التي تم انشاءها باجهزة حديثة بما يمكن كل حاسوب على تفعيل 500 حساب وان يكون عدد الحواسيب 15 حاسوبا ويكون العدد الكلي للصفحات ” سبعة الاف وخمسمئة حساب ” اضافة لخمسة الاف حساب وهمي ليكون المجموع الكامل لعدد الحسابات 12500 وهو مايسمى بالذباب الالكتروني وذلك لاظهار عدد هائل من الداعمين للكاظمي وحكومته .

5: اختيار المشرفين لادارة الصفحات يتم من لجنة داخل المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ومنحوا صلاحيات التعاقد مع فنيين او مختصين بادارة الصفحات من خارج المكتب الاعلامي

6:يتم تسمية المسوول عن هذه العمليه عن طريق المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ويكون مشرفا ومقيما لاداء وعمل الشركة

7: تشكيل غرفة عمليات بين المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء والشركة المتعهدة بالمشروع مسووليتها ادامة زخم العمل وتحديث المعلومات والنشر بالاضافة الى تقييم العمل وتسجيل الملاحظات

8:تحديد اشخاص وتسميتهم من قبل الشركة يتلقون المعلومات من المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ومن مهامهم هي تحرير الاخبار وتصنيفها وتبويبها وتوزيعها ونشرها داخل الصفحات

9: تتكفل الشركة بتجهيز احدث التقنيات الخاصة بالجيوش الالكترونيه مثل اجهزة السيرفر واجهزة المراقبة والاختراق والخزن وغيرها الكثير.

10 – المبلغ الكلي للعقد الشهر الاول ثلاثة ملايين ومئتين وخمسين الف دولار،

عدد حسابات الجيش الالكتروني المقدر لانجاز هذه المهمة اكثر من عشرين الف حساب

تمت المباشرة بالعمل الفعلي بعد يومين من تاريخ تسنم رئيس الوزراء لمنصبه.