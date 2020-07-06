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هل أستولت الإمارات على جزيرة سقطرى اليمنية..وكيف؟!  


متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي||

 

مخطط إماراتي للاستيلاء على سقطرى عبر توريط الصومال في حرب اليمن .. ما القصة؟

 كشف وزير الخارجية الصومالي "أحمد عيسى عوض" عن تفاصيل عرض إماراتي وصفه بـ "السخيف" على بلاده يقضي بانضمام مقديشيو لحرب اليمن وبيع جزيرة "سقطرى" اليمنية في مقابل حوافز ومساعدات مالية وفتح مستشفى الشيخ زايد .

وقال الوزير الصومالي – وفق حساب "الصومال بالعربية" على تويتر التابع للحكومة الصومالية – "الإمارات قدمت عرضا سياسيا سخيفًا إلى الحكومة الصومالية وهو أن تنضم الصومال إلى حرب اليمن وأن تعلن الصومال سيادتها على جزيرة سقطرى ثم تبيعها بعد ذلك إلى الإمارات مثل جزر تيران و صنافير، وكل هذا مقابل إعادة افتتاح فتح مستشفى الشيخ زايد الذي أغلقوه والذي نقلوا جميع محتوياته، وعشرين مليون دولار".

وأضاف: جوابنا على العرض الإماراتي قاسي.. نحن لسنا أدوات رخيصة تنفذ مطالبكم.. اليمن بلد جار وشقيق وله سيادته وكرامه شعبه .. وسقطرى أرض يمنية والعالم يعلم بأن سقطرى أرض يمنية من قديم الأزل.

كانت مستشفى الشيخ زايد يقدم رعاية صحية مجانية للمواطنين الصوماليين قبل إغلاقها من قبل الإمارات في 2018 بسبب رفض مقديشيو محاولات أبوظبي لابتزازه وتوريط أبناء الصومال في صراعاتها وتدخلاتها الإقليمية .

وكان الوزير الصومالي قد صرح العام الماضي بأن علاقات بلاده مع الإمارات ليست في المستوى الذي يجب أن تكون عليه. 

وكانت السلطات الصومالية قد فككت شبكة تجسس عاملة للإمارات.

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