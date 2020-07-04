التقارير

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !


مازالت ردود الأفعال الغاضبة تتوالى على إساءة صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية للمرجعية في العراق آية الله السيد علي السيستاني، حيث استخدم العراقيون أكثر من 8 وسوم (هاشتاقات) للرد على تجاوز الصحيفة السعودية وصل أربعة وسوم منها الى الترند في العراق.

ووصلت هاشتاقات #المرجعية_رمز_سيادة و #السيستاني_يشرف_ال_سعود و#السعوديه_قذاره_الشرق_الاوسط الى الترند وبعد حذف الامارات (مكتب تويتر في الشرق الاوسط في دبي) للهاشتاقات، وصل هاشتاق #الامارات_تحذف_هاشتاك_المرجعية الى الترند هو أيضا، كما استخدم العراقيون هاشتاقات أخرى احتلت ايضا مواقع متقدمة على تويتر مثل #لسيستاني_ابونا و #المرجعيه_صمام_الامان و #السيستاني_خط_أحمر و#إلا_العلماء و #السيستاني_قاهر_داعش_السعودية.

وردا على الكاريكاتير المسيء الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية أكد "اللواء الركن محمد الحسيني" انه "سيبقى السيد #السيستاني_رمز_السياده للعراق وسيبقى العراق سيدا بوجوده وسيبقى العراقيون الشرفاء سادة في وطنهم برعايته ولتخرس جميع الاصوات النشاز الحاقدة ولتلجم جميع الافواه الناعقة".

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

"Sireena" أكدت انهم "لن ينالوا من مقامك سيدي مهما تعالت اصواتهم النشاز.. ومهما كثر سوادهم الأعظم.."

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

"علي ☆" نشر كاريكاتيرا معدلا عن الكاريكاتير المسيء الذي نشرته صحيفة الشرق الاوسط وضع فيه رسما لولي العهد السعودي بن سلمان وهو يفصل الاسلام عن السعودية. وعلق قائلا: "هم يعلمونَ بأنّ الرّجلَ هذا بمثابةِ الحُصن الأخير للعراقيين، وبهدمه -ولن يُهدم- تتداعى كلّ قوى العراق وأهله فلن تكفّ معاولهم عن محاولة هدمه، وسيكسرها جميعا ويبقى شامخًا."

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

"salam almansori" قال: "المرجع الاعلى حطم وكسر خشومكم بأصداره للفتوة التي سحقت داعشكم"

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

"Manal" نشرت صورة للسيد السيستاني تشبه خارطة العراق وكتب عليها "انت العراق".

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

 

 

حساب "???????????????? ???????????????????????????? ????♕︎" اعتبر ردة الفعل السعودية "طبيعية" لأن "السيـد السيستاني حَطم مخططاتهم بـكلمة واحده".

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

 

 

من جهتها وبدلا من ان تنشر اعتذاراً قامت صحيفة الشرق الأوسط بنشر خبر ادعت فيه ان "بعض المواقع في العراق أساءت تفسير كاريكاتير اليوم... لذا من اللازم ان توضح «الشرق الأوسط» القصة، وادعت الصحيفة ان المقصود من الرسم الكاريكاتيري كان"تدخل ايران" وهو ما زاد من غضب المغردين الذي اعتبروا ان الصحيفة تصر على إهانة رجال الدين من منطلق طائفي، كما انها تتخل في الشأن العراقي أيضا بالحديث عن علاقة العراق وايران.

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

"محمد الحمد" رد على كلام الصحيفة بمقارنة بسيطة بين ايران والسعودية قائلا: " يد ترسل لنا انتحاريين، وتصدر لنا فتاوى التكفير والذبح،ويد تساندنا في الصمود، يد تحاربنا وتحارب وحدتنا،ويد تدعم وحدتنا، يد تدعم داعش ويد ساعدتنا لدحرهم،يد فرحت بقتل قادتنا، ويد روت ارضنا بدماء قادتهم".

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

"Gh45" رد على الصحيفة بالقول : "فهمنا الرسالة و ردينا عليها بالشكل المناسب !! ... وهاي كلاواتكم مال المقصود مو السيد السيستاني متمشي علينا ????"

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

"Noon" اعتبر ان تراجع الصحيفة جاء بعد ما رأت رد فعل العراقيين مؤكدا ان الصورة تبين ان المقصود السيد السيستاني.

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

"Ahmed dewan" قال بأن على الصحيفة ان تقدم اعتذارا فوريا للشعب العراقي والسيد السيستاني.

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

عمار حبيب Ammar Habib" نشر صورة لترامب باللباس السعودي وخاطب ال سعود قائلا "هذه حقيقتكم"

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

" نصير حسن شيبوب-4" اتهم السعودية في كاريكاتير انها هي من تمنع استقرار الامن في العراق.

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

وأكد المغردون انه لولا فتوة السيد السيستاني لسقط العراق في براثن "داعش" الوهابية.

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

كما أكد المغردون على ان المرجعية صمام الأمان، معتبرين ان عقلية إهانة المقدسات ماتزال سائدة لدى السلطات السعودية.

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

وفي حين وصلت 4 وسوم عن الموضوع الى الترند حذف تويتر هذه الوسوم فرد المغردون بوسم #الامارات_تحذف_هاشتاك_المرجعية معتبرين الامارات مسؤولة عن الموضوع خاصة وان مكتب تويتر في الشرق الاوسط هو في دبي.

"ثائرة لفاطم" وصفت من يقف خلف حذف الهاشتقات بـ"صهاينة الخليج" (الفارسي).

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

الشيخ خالد الملا أد ان "الهجمة الشرسة والمنظمة والمقصودة ضد علماء الدين لحجج واهية مرفوضة وأخرها الإشارة والتلميح الى مقام الإمام السيد السيستاني بكاريكاتير ساخر من جريدة الشرق الأوسط. مراجع الدين محترمة ونرفض التجاوز عليها".

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

علي راشد المياحي قال بأن "الإمارات والسعودية وجهان لعملة واحدة".

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

عشقي كربلاء(ع خطى الشهداء) أكد ان الامارات لن تستطيع اسكات الشعب العراقي لان "السيد السيستاني هو الأب بالنسبة لجميع العراقيين الغيارى".

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

'هجوم عراقي كاسح على السعودية' والإمارات تدخل على الخط !

هذا وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية (مقرها لندن) نشرت كاريكاتيرا ظهر فيه رسم يشبه للسيد السيستاني يتهم سماحته بإضاعة سيادة العراق، وهو مالاقى غضبا شعبيا عارما في العراق لإهانة المرجعية التي حمت العراق من "داعش" الارهابي عبر فتوى الجهاد الكفائي وتشكيل الحشد الشعبي.

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