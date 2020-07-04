التقارير

للسعودية.. كفي لسانك عن السيد السيستاني


وظفت السعودية اعلامها عبر "صحيفة الشرق الاوسط" للإساءة الی رموز الدين الكبار في العراق لنشر التفرقة والفتنة، حيث نشرت رسما كاريكاتيريا مسيئا للمرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني.

الإساءة من الصحيفة السعودية لاقت رفضا وغضبا شعبيا كبيرا في الشارع العراقي، فيما عبرت اوساط سياسية واجتماعية عراقية عن ادانتها الشديدة لنشر الرسم المسيء، مشيرين الى ان هذه الاساءة لم تكن الأولى حيث دأبت الصحيفة خلال السنوات الماضية على نشر مقالات واخبار تسيء للعراقيين لزرع الفتنة والشقاق فيما بينهم.

السعودية الغارقة في الازمات الداخلية من ازمة كورونا التي فتكت بالبلاد والوضع الاقتصادي المتدهور والرفض الشعبي لفرض ضرائب جديدة والخسائر المتوالية في اليمن بالاضافة لملف اعتقال الناشطين والمفكرين، تناست كل هذه المصائب ووجهت كل تركيزها للتدخل في شؤون الدول الأخرى لضرب السلم الأهلي فيها ،من خلال توظيف وسائل اعلامها لنشر البعض والكراهية كما حصل اليوم من خلال نشر هذا الكاريكاتير المسيء.

الدور التخريبي الذي لعبته السعودية في العراق اصبح واضحا للعيان، فمن يدعي أنه بلد شقيق أرسل إلى العراق آلاف الارهابيين لتفجير أنفسهم وذلك حسبما اكد سلمان الموسوي، النائب عن ائتلاف دولة القانون بالعراق في وقت سابق، كاشفا عن وثائق تشير إلى تورط الحكومة السعودية في دعم الارهاب في العراق وتمويله بالأسلحة والاموال والسيارات الرباعية الحديثة لضرب الجيش والشرطة.

كما أن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي اعلن في تاريخ 18 تشرين الاول اكتوبر عام 2016 رسميا، وفي معرض رده على تصريحات وزير الخارجية السعودي حينها عادل الجبير، إن "السعودية أقرت سابقا بأن خمسة آلاف إرهابي سعودي فجروا أنفسهم في العراق"، مستغربا تمسك النظام السعودي بنهجه الطائفي ازاء العراق.

داعش كذلك الذي هو صنيعة امريكية باعتراف المرشحة للرئاسة الامريكية السابقة هيلاري كلينتون تم تمويله حسب الوثائق باموال سعودية، فكانت فتوى المرجعية الدينية العليا في العراق التي أصدرها آية الله العظمى السيد علي السيستاني بانشاء الحشد الشعبي لمحاربته ضربه قاصمه للمشروع السعودي الامريكي والتدخلات الخارجية، فدحر الارهاب واجتثه من جذوره.

وهذا ما يفسر الحقد السعودي تجاه قادة الحشد والمرجعية الدينية، فالجميع يذكر التجاوز والإساءة التي قامت قناة mbc السعودية بتوجيهها منذ مدة قريبة للشهيد الكبير ابو مهدي المهندس، الأمر الذي اثار موجه غضب رسمية وشعبية، كما وجه رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض بإقامة دعوة قضائية ضد قناة تليفزيونية أساءت بحسب البيان الى نائب رئيس الهيئة، الشهيد ابو مهدي المهندس.

ومن اللافت أيضا توقيت نشر هذا الكاريكاتير المسيء لآية الله العظمى السيستاني، الذي يتزامن مع اعلان القضاء التركي محاكمة 20 سعوديا من مقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غيابيا بتهمة المشاركة في قتل الصحفي جمال خاشقحي في القنصلية السعودية بتركيا، فمن الأجدر بالصحيفة السعودية أن تكف لسانها عن السيد السيستاني والمرجعية الدينية والحشد الشعبي في العراق، وأن تنشغل بتغطة جرائم ومصائب آل سعود عوضا عن إنشغالها بنشر الفتن والإساءة للشعوب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما وراء الكاريكاتور السعودي المسيء للمرجعية في العراق؟
للسعودية.. كفي لسانك عن السيد السيستاني
امريكا تحاصر لبنان والعراق يبادر الى مساعدته: هل بتنسيق بين الظالم والمُعين؟  
من أين أتي الدواعش الى  العراق وسوريا وما هي أعدادهم ؟!  
مع الاسف الأمور ذاهبة إلى مجهول  
"الغارديان": فظائع في سجون المليشيات اليمنية المدعومة من الإمارات  
في الذكرى (16) لاغتيال السيد محمد باقر الحكيم: محاولة لتغييب مشروع الممانعة في العراق                        
العالم يتغيّر، الولايات المتحدة تلملم خيباتها، والصين تملأ الفراغ  
"فايننشال تايمز": الركائز الأربع لأمريكا في الشرق الأوسط "تنهار"..  
دور القوة القضائية الايرانية في محاربة الفساد  
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك