التقارير

عين إسرائلية على جزيرة حنيش اليمنية..!  


متابعة ـ جدل كاظم الصحاف

 

ارخبيل حنيش ارض يمنية عبر التاريخ وهي تتكون من عدة جزر منها حنيش الكبرى والصغرى وزقر وغيرها،ويعد الارخبيل اقرب الجزر اليمنية إلى الممرات البحرية في البحر الاحمر.

ونظرا ًللموقع المهم الذي يتمتع به ارخبيل حنيش فقد كان محل اطماع الغزاة والمحتلين عبر العصور،بهدف التحكم بالملاحة الدولية عبر البحر الاحمر ومنها الاطماع الصهيونية.

وما قامت بة دولة ارتيريا من محاولة لاحتلال جزيرة حنيش،والاعتداءات المتكررة على الصيادين اليمنيين واحتجازهم،ونهب قواربهم،مستغلة للاوضاع التي يعيشها الشعب اليمني بسبب الحرب والعدوان،يندرج ضمن هذة الأطماع.

وكما نعلم جميعا ًان اليمن كانت قد سمحت للثوار الارتيريين من استخدام جزيرة حنيش خلال نضالهم لتحقيق استقلال إرتيريا، .ولكن هذا الجميل الذي قدمتة اليمن للثوار الارتيريين لم يمنعهم من الأعتدى على  جزيرة حنيش بل واحتلالها

 في 15ديسمبر 1995م،بدعوى أنها اراضي ارتيرية،وقد تعاملت اليمن مع هذا الاعتداء بحكمة وسلكت الطرق الدبلوماسية لأستعادة الجزيرة،بهدف عدم الدخول في حرب مع ارتيريا لأن من وراء هذا الاعتدى هو الكيان الصهيوني،الذي قام بدفع اسمرة للقيام بأحتلال جزيرة حنيش،وهو من دعمها بالسلاح وخاصة ًالقوات البحرية ،فكانت الحكمة اليمانية هي الحاضرة فلجات للمحكمة الدولية ،وفي 31اكتوبر 1998م رفع العلم اليمني فوق اراضي ارخبيل حنيش بموجب حكم المحكمة الذي صدر في 9اكتوبر 1998م،وعادت حنيش الى السيادة اليمنية.

واليوم ما تتعرض له الجزيرة من اعتداءات متكررة من قبل القوات الارتيرية،وماسمعناه مؤخرا ًعن احتلال ارتيريا لجزيرة حنيش يعيد للواجهة ما حصل في 1995م وان الدافع هو نفسه والهدف هو نفس الهدف،فأسرائيل هي وراء كلما يحدث من محاولات لأحتلال حنيش وبعض الجزر الأخرى،وما ارتيريا  الا ّ اداة تنفذ فقط،وأن اختلف بعض الشيئ بظهور الامارات في الوقت الراهن،والتي تعد حليفا ًقويا ً لارتيريا  حيث تستأجر قواعد عسكرية في الأرضي الارتيرية،استخدمتها الامارات لتدريب مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي،الا ان من يدفع الكل الامارات وارتيريا هي دولة الكيان الصهيوني،والتي لديها علاقات دبلوماسية مع ارتيريا ،وبينهما تعاون عسكري حيث قامت اسرائيل بتزويد ارتيريا باسلحة ومعدات عسكرية بحرية،وارسال خبراء واستشاريين اسرائيليين،كما يوجد لدى دولة الكيان الصهيوني قاعدة عسكرية كبيرة على الأراضي الارتيرية.

فكل هذا يجعلنا نقول ما يحصل من محاولات لأحتلال من قبل القوات الارتيرية،لجزيرة حنيش والأعتداءات المتكررة على الصيادين اليمنيين واحتجاز العشرات منهم في السجون الارتيرية،ونهب قواربهم،خاصة في السنوات الخمس الاخيرة والتي تتعرض فيها اليمن للحرب والعدوان من قبل التحالف السعوصهيواماريكي،ومحاولة قوات هذا التحالف وبالأخص الأمارات من احتلال والسيطرة على الساحل الغربي،يفسر لنا الأهمية الجغرافية التي يتمتع بها اليمن،ويوضح بما لايدع مجالا ًللشك اهداف تحالف العدوان،وعلاقتة الوثيقة بالكيان الصهيوني بل ومشاركة قوات صهيونية في الحرب والعدوان على اليمن خاصة ًفي معركة الساحل الغربي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عين إسرائلية على جزيرة حنيش اليمنية..!  
نسخة اﻻنجيل القديمة..هناك حيث يسكن السر..!
هل جاء الوقت الإخراج ايران وحزب الله  من سوريا ؟!
*ايران اغنى دولة في العالم العربي والاسلامي* *قانون قيصر يتهاوى تحت نعال عمال المصانع والمناجم الايرانية*
اقوال ابرز مفكرين العالم حول افول  امريكا
تراجع صادرات النفط السعودية الى أميركا بمستويات قياسية  
الميليشيات المسلَّحة الأميركيَّة.. خلفيات التكوين والدور المحتمل  
ابن زايد ..هل يلتف على ابن سلمان؟!  
⚠️“التايمز” : من خرب اليمن وسوريا وليبيا والدور على الأردن؟!  
الكورد وسياسة الخداع في تصفير الملفات ..  
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.86
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك