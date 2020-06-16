التقارير

ترامب يتجاهل كورونا ويشرع في حملته الانتخابية


اكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست ، الثلاثاء، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب تحدى تحذيرات مسؤولي الصحة العامة وتصاعد حالات الاصابة بفايروس كورونا في البلاد ليشرع في حملته الانتخابية بمسيرة سياسية ضخمة ، حيث يقدم مساعدوه تقاريرهم من مكاتبهم في مقر حملته الانتخابية .

وذكر التقرير أن ” مساعدي ترامب من موظفي البيت الابيض ولا عملاء الخدمة السرية يرتدون قناعا بشكل منتظم بعد والتباعد الاجتماعي كانما اصبح شيئا من الماضي بالنسبة له ولهم “.

واضاف انه ” في الواقع يستمر الفايروس في تدمير الولايات المتحدة وينتشر بسرعة في بعض المدن المتوسطة والصغيرة التي تجنبت تفشي المرض هذا الربيع، حيث تم تسجيل الارتفاعات الأخيرة في حالات الإصابة بفايروس كورونا في أريزونا وفلوريدا ونورث كارولاينا وتكساس وأوكلاهوما وجميع الولايات التي قال فيها ترامب إنه يخطط لعقد مسيرات انتخابية فيها قريبا”.

من جانبها ” قالت طبيبة الرعاية الصحية السابقة في البيت الابيض عن التجمعات السياسية: “إنها برميل البارود المطلق ولن يكون هذا مجرد تجمع واحد. إنها سلسلة من التجمعات و لن يتوقفوا حيث يقذف ترامب بحملته في الشارع”، فيما طلبت حملة ترامب التي تدعي أن أكثر من مليون شخص قد طلبوا تذاكر حضورها ، من الحضور تحمل جميع المخاطر المتعلقة بالتعرض للفايروس والموافقة على عدم مقاضاة الحملة أو المكان أو أي متعاقد عن الحملة “.

وتابع التقرير ان ” ترامب استهزأ طوال فترة الوباء ، بل وسخر من إرشادات الصحة العامة في بعض الأحيان، من خلال العودة إلى درب الحملة الانتخابية في وقت لاحق من هذا الأسبوع ومن خلال الالتزام المتراخي لفريقه ومساعديه بتوصيات خبراء الصحة العامة وتجاهلها “.

من جانب آخر وعلى النقيض من ترامب ” كان نائب الرئيس السابق جو بايدن ، المرشح الديمقراطي المفترض يرتدي قناعًا في معظم مظاهراته العامة ، ويطلب المساعدون من كل شخص حوله ارتداء قناع وممارسة الابتعاد الاجتماعي، فيما يقول مساعدوه إن ” بايدن يرتدي قناعًا في معظم مظاهراته العامة ، ويطلب المساعدون من كل شخص حوله ارتداء قناع وممارسة الابتعاد الاجتماعي”.

وقال المتحدث باسم بايدن تي جي لقد “أظهر دونالد ترامب باستمرار اهتمامه بالفوز بإعادة الانتخاب أكثر من اهتمامه بالحفاظ على سلامة الأمريكيين، ولهذا السبب يعارض توجيهات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الآن لعقد مسيرات على الرغم من أن أكثر من 20 ولاية تشهد ارتفاعات في الحالات المرضية من خلال أرقام الاستطلاع ، فهو يائس لبدء حملة حملته لأنه كالعادة لا يقلق دونالد ترامب إلا بشأن شيء واحد هو دونالد ترامب نفسه” دون ان يعبأ بالاخرين .

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