العنصریة مبدأ راسخ في المجتمع الأمریکي  

متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي ||

🔹قال الأکادیمي البریطاني "ستیفن تشان" إن العنصریة مبدأ أساسي في الولایات المتحدة الأمریکیة.

▪️وقال الأکادیمی المدرس في جامعة لندن "ستیفن تشان" إن العنصریة بدأت في المجتمع الأمریکی منذ الحرب علی سکانها الأوائل (الهنود الحمر) وإستخدام السود عبیداً عند البیض.

▪️وأضاف أن الشعور بالعنصریة أساسه الرؤیة البروتستانیة المسندة الی الکتاب المقدس المحرف والذي ینصّ علی أن البیض أعلی شأناً ومقاماً من الأعراق الأخری.

▪️ وقال إن أتباع هذه الرؤیة العنصریة المسندة الی النصوص المقدسة المحرفة یعرفون فی الولایات المتحدة تحت عنوان كو كلوكس كلان (بالإنجليزية: Ku Klux Klan) ویبررون العنصریة والعبودیة بروایات دینیة.

▪️ وأردف قائلاً: إن الولایات المتحدة إستطاعت حلحلة الکثیر من القضایا الإجتماعیة والتفوق علیها ولکنها لازالت تتمتع بمجتمع متأخر وغیر عصر بسبب تفشی العنصریة التی لاتزال تعتبر نهجاً مستخدماً لدی الشعب الأمریکي.

▪️وفي معرض حدیثه عن أسالیب طمس العنصریة ونبذها فی المجتمعات أشار الی أهمیة التعلیم موضحاً أنه لایقصد التعلیم الرسمي والمباشر.

▪️وأوضح ستیفن تشان أن مکافحة العنصریة بحاجة الی توعیة وتعزیز التواصل بین البشر لبناء أساس ثقافي رافض للعنصریة.

🌹وقال إن معظم الأمریکیین لایحملون جواز سفر ولم یخرجوا من حدود الولایات المتحدة وبالتالی کل شئ جدید بالنسبة لهم غریب.

▪️ وأوضح أن "جورج دبلیو بوش" عندماً أصبح رئیساً لم یکن مسافراً الی أي دولة سوی کندا والمکسیك وإنه کان یظن إن "طالبان" هي فرقة موسیقی.

▪️ وأردف الأکادیمب البریطاني قائلاً: إن معظم الأمریکیین لایعلمون شیئاً عن العمق الثقافي الإیرانی أو لایعرفون شیئاً عن دمشق وحلب بکل تأریخهما الزاخر.

▪️وأشار الى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شعبوي ونرجسي، وبالنسبة له، فإن الشعبوية هي أداة لتعزيز ثقته الذاتية الزائفة والهشة، موضحاً أن ترامب يتجاهل المشاكل الاجتماعية ، وبكل بساطة يدمج جميع القضايا في بيان متعصب بحجم تغريدة وقد خلق هذا الوضع مشاكل أوسع لم يتم حلها أبدًا وانتظرت دائمًا فرصة لإظهار أنفسها مرة أخرى.

▪️ وفي معرض حديثه عن أثر الاحتجاجات الحالية في الولايات المتحدة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلةـ قال ستيفن تشان إن هذه العوامل ستؤثر على الانتخابات، لكنها لن تكون حاسمة في حد ذاتها.

▪️ وأوضح أن هناك العديد من الأمريكيين الذين يدعمون ترامب بشكل لا يصدق، ولكن ما قد يكون حاسماً هو أخطاء ترامب الاستراتيجية في مواجهة فيروس كورونا(كوفيد ـ 19)، والتي أدت إلى زيادة عدد الوفيات.

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