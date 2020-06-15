التقارير

ما الفرق بين علم المعلومات وأمن المعلومات والأمن السيبراني ؟!  


سرى العبيدي ||

 

·        علم المعلومات:

وهو العلم الذي يدرس خواص المعلومات وسلوكها والعوامل التي تحكم تدفقها، ووسائل تجهيزها لتيسير الإفادة منها إلى أقصى حد ممكن، وتشمل أنشطة التجهيز، إنتاج المعلومات وبثها وتجميعها وتنظيمها واختزانها واسترجاعها وتفسيرها واستخدامها

أي أن :علم المعلومات ينشئ ويخزن وينظم المعلومات.

·        ‏أمن المعلومات:

يهتم بالسرية والتكاملية وتوفر البيانات .

السريّة: تعني منع إطلاع أي شخص غير مخوّل من الوصول إلى بيانات شخص آخر.

التكامليّة وسلامة البيانات: وتعني التكامليّة هنا المحافظة على البيانات من التعديل أو التغيير من قبل الأشخاص غير المخوّلين بالوصول لها، مثل أن يصل شخص بقصد أو بغير قصد لبيات غير مسموح له بالوصول إليها، كذلك في حال وصول فايروس إلى الحاسوب ويعدل بياناته فهذا يعد أيضاً انتهاكاً للتكامليّة وعدم توفر الحماية الكاملة للمعلومات.

·        توفر البيانات

 وتعني توفر البيانات كاملةً عند الحاجة إليها بحيث تكون معلومات صحيحة ودقيقة غير معدّلة أو ناقصة، مما يجعل عناصر النظام تعمل بشكلٍ صحيح.

أي أنها تهتم بسرية وتوافر هذه المعلومات بشكل دائم سواء ورقي او الكتروني.

·        الأمن السيبراني :

هو ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية. التي تهدف عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المال من المستخدمين أو مقاطعة العمليات التجارية.

يجب على المستخدمين فهم مبادئ أمان البيانات الأساسية والامتثال لها مثل اختيار كلمات مرور قوية ، والحذر من المرفقات ذات المصدر المجهول في البريد الإلكتروني ، والحرص على عمل النسخ الاحتياطي للبيانات.  التكنولوجيا .. وتعد التكنولوجيا ضرورة ملحة لمنح المنظمات والأفراد أدوات الحماية اللازمة من الهجمات السيبرانية.

ثلاثة كيانات رئيسية يجب أن تتم حمايتها :

1 -أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية والراوترات.

 2-الشبكات.

3-السحابة الالكترونية .

وتتضمن التقنية الشائعة المستخدمة لحماية هذه الكيانات جدران الحماية ، تصفيةDNS ، MALWARE، وبرامج مكافحة الفيروسات ، وحلول مقترحة لأمان البريد الإلكتروني .

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