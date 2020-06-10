تعرف على المساعدات التي قدمها التحالف الامريكي للحشد الشعبي والجيش العراقي

احبتي هذه قائمة لبعض المساعدات المهمة التي قدمتها قوات التحالف الأمريكي للحشد الشعبي والجيش العراقي
07/08/2017:
قصف بالمدفعية الذكية يستهدف كتائب سيد الشهداء على الحدود العراقية السورية مع شهداء وجرحى.
18/6/2018:
قصف معسكر للحشد الشعبي في القائم.
19/07/2019:
طائرة مسيرة شنت غارتين استهدفت مقراً تابعاً لهيئة الحشد الشعبي قرب آمرلي.
27/07/2019:
طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تقصف مقراً للحشد الشعبي في معسكر أشرف مع استشهاد حوالي 40 شخصاً.
12/08/2019:
قصف معسكر الصقر في بغداد بطائرات مسيرة استهدفت مخازن العتاد.
17/08/2019:
طائرات حربية مجهولة تستهدف مقر اللواء 30 التابع لهيئة الحشد الشعبي.
20/08/2019:
قصف لقاعدة بلد الجوية استهدف مستودعاً للأسلحة.
25/08/2019:
طائرات مسيرة تقصف بلدة القائم الحدودية واستشهاد 6 أشخاص بينهم قائد كبير في الحشد الشعبي.
20/09/2019:
استهداف مستودع للأسلحة تابع للحشد الشعبي بطائرات مسيرة في هيت.
22/09/2019:
غارات جوية تستهدف مقر اللواء 13 التابع لهيئة الحشد الشعبي.
29/12/2019:
الطائرات الأمريكية تقصف مقر لواء 45 و46 التابع لهيئة الحشد الشعبي مع استشهاد 25 شخص و51 جريح.
03/01/2020:
أمريكا تستهدف موكب نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي.
12/3/2020:
طائرات أمريكية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش ومقر الحشد الشعبي وفوج شرطة بابل ومطار كربلاء.
هل العراق بحاجة لمساعدات جديدة من هذا التحالف ؟؟!!
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