التقارير

أمريكا تقدم مساعدات عاجلة للحشد..!  


متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي

 

هذه قائمة لبعض المساعدات المهمة التي قدمتها قوات التحالف الأمريكي للحشد الشعبي والجيش العراقي

 

v    07/08/2017:

قصف بالمدفعية الذكية يستهدف كتائب سيد الشهداء على الحدود العراقية السورية مع شهداء وجرحى.

 

v    18/6/2018:

قصف معسكر للحشد الشعبي في القائم.

 

v    19/07/2019:

طائرة مسيرة شنت غارتين استهدفت مقراً تابعاً لهيئة الحشد الشعبي قرب آمرلي.

 

v    27/07/2019:

طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تقصف مقراً للحشد الشعبي في معسكر أشرف مع استشهاد حوالي 40 شخصاً.

 

v    12/08/2019:

قصف معسكر الصقر في بغداد بطائرات مسيرة استهدفت مخازن العتاد.

 

v    17/08/2019:

طائرات حربية مجهولة تستهدف مقر اللواء 30 التابع لهيئة الحشد الشعبي.

 

v    20/08/2019:

قصف لقاعدة بلد الجوية استهدف مستودعاً للأسلحة.

 

v    25/08/2019:

طائرات مسيرة تقصف بلدة القائم الحدودية واستشهاد 6 أشخاص بينهم قائد كبير في الحشد الشعبي.

 

v    20/09/2019:

استهداف مستودع للأسلحة تابع للحشد الشعبي بطائرات مسيرة في هيت.

 

v    22/09/2019:

غارات جوية تستهدف مقر اللواء 13 التابع لهيئة الحشد الشعبي.

 

v    29/12/2019:

الطائرات الأمريكية تقصف مقر لواء 45 و46 التابع لهيئة الحشد الشعبي مع استشهاد 25 شخص و51 جريح.

 

v    03/01/2020:

أمريكا تستهدف موكب نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي.

 

v    12/3/2020:

طائرات أمريكية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش ومقر الحشد الشعبي وفوج شرطة بابل ومطار كربلاء.

 

v    هل العراق بحاجة لمساعدات جديدة من هذا التحالف ؟؟!!

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