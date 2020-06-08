التقارير

تعالوا أقروا هذه الكارثة..!  


متابعة ـ علي عبد سلمان

 

العراق باع نفطه إلى الأردن بالسالب خلال الأشهر الثلاثة الماضية

 

باع العراق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، نفطه بالسالب إلى الأردن بسبب الاتفاقية الموقعة بين البلدين ببيع النفط العراقي باقل من 16 دولارا عن خام برنت.

وكان وزير النفط السابق ثامر الغضبان، قال"لقد وقع العراق مذكرة تفاهم في 2006 لتزويد الأردن بنفط خام كركوك منقولا برا بالصهاريج وفق تسعيرة تعادل سعر نفط خام "برنت" ناقصا (18) دولارا، على أن تتحمل المملكة كلفة النقل ما بين كركوك والزرقاء".

وأضاف "بالنسبة للمذكرة الجديدة التي وقعت بين الجانبين في 2 فبراير 2019، فهي نسخة طبق الأصل عن المذكرة السابقة باستثناء أن المعادلة السعرية هي أفضل بدولارين فبدلا من الـ(18) دولارا تم الاتفاق على (16)".

من جهة أخرى، قال الاقتصادي العراقي، منار العبيدي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، تم بيع النفط العراقي في شهر نيسان الى الاردن بسعر ٢.٥ دولار بينما كلفة استخراج النفط هي بحدود ١٢ دولارا وبلغت الخسارة المدفوعة من الميزانية التشغيلية للبرميل الواحد ١٠.٥دولار"،

وأضاف تم تصدير ٣٢٥ الف برميل مما يعني سيتم دفع مبلغ قدره ٤ مليار دينار من المصروفات التشغيلية للحكومة العراقية لشهر نيسان وهذا الرقم يعادل رواتب ما يفوق ٨٠٠٠ موظف.

وأوضح، في ظروف عصيبة مثل هذه على الدول ان تفكر اكثر من مرة عندما تقوم بعملية بيع ومحاولة رفع الواردات لتقليل العجز كان على الحكومة ايقاف مبيعات النفط لشهر نيسان لحين ارتفاع النفط او تعديل الاتفاقية مع الاردن او اضعف الايمان فرض شروط تساهم في زيادة الناتج المحلي العراقي من خلال الدفع بضرورة شراء منتوجات عراقية أخرى.

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