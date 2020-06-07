مباحثات سرية مقابل دنانير قذرة تقضي بتنازل الحكومة عن الشريط المحيط لسلسلة جبال سنجار الغني بالمعادن لكردستان

هام وخطير وعاجل

اناشد الاخوة الشرفاء الكرام المحترمين وخصوصا من هو قريب من جماعة صنع القرار

حيث تبين منذ اكثر من شهرين ومن خلال المتابعة والتحرى عن جريمة ستحصل قريبا بحق العراق حيث ان هنالك مباحثات على سرية تامة لإبرام صفقة قذرة جديدة ابطالها حثالة المنطقة الغبراء مع احد قادة العصابات الكردية مقابل دنانير قذرة لبعض الاحزاب الحاكمة الفاسدة ، التي تقضي عن تنازل الحكومة المركزية عن الشريط المحيط لسلسلة جبال سنجار وبعض مناطق زمار والتي يعتبرونها مناطق متنازع عليها بين الحكومة المركزية والاقليم الذي لاينفك من نهب العراق متحججين بالمادة ١٤٠ من الدستور (السيء الصيت) الذي كتبه اراذل الارض بامر من بريمر القذر ابن الشيطان الاكبر ومباركة قادتنا الوطنيين الافذاذ.

علما ان المنطقتين اعلاه مناطق مقفرة وليس لها اية قيمة سياحية او سكنية او زراعية او حتى بيئية وهذا ما تم ايهام البهائم في الحكومة المركزية بانها مناطق لا قيمة لها وهي فعلا كذلك حيث لاضير من اهداءها للكرد المساكين المظلومين مادامتا لاتساويان شيئا مقابل مكاسب مادية يحصلون عليها . ولكن

ومن خلال خبرتي المتواضعة في موضوع المعادن في العراق (Iraq Minerals) حيث تحتوي هاتين المنطقتين على خزين هائل جدا بملايين من الاطنان من اهم وأفضل الخامات الفلزية في العالم واهما (النيكل والنحاس والفضة) ولايوجد غيرهما في العراق وتمتاز هاتين المنطقتين بان كلفة استخراج هذه المعادن واطئة جدا وقيمتها بعد الاستخراج عالية جدا جدا لسببين:

الاول / قربها من سطح الارض

الثاني / نسبة نقاوتها عالية جدا

الشركة التي تنتظر البدء بأعمال الحفر والاستخراج هي تحالف شركات اوروبية (سأعرفها عاجلا ام اجلا) (اعتقد اسرائيلية الاصل لكني سأعرفها لاحقا) مكتبهم في عمان وستبدأ بالعمل فور التوقيع على هذه الكارثة.

الغريب بالأمر ان لا احد يعلم في الحكومة المركزية عن هذا الامر وربما يعلمون لكن يستحون فالمؤامرة كبيرة جدا والصفقة تسوه گباحة.

اخي وعزيزي العراقي الكل يعلم بان النفط لم يعد السلعة الاولى عالميا وان المعادن هي التي ستكون بالمقدمة عالميا واقتصاديا والمستقبل لها.

مؤامرة تدمير العراق من الداخل وبمساعدة الخونة مستمرة . وماظروف وباء الكورونا الا هي رحمة ونعمة للخونة والسراق والفاسدين فالرجاء ترك الخلافات السياسية والمذهبية جانبا ولنعمل معا لإفشالها.

اخواني انه العراق ولا نريد ان تشتمنا الاجيال القادمة وتسأل السؤال التالي:

عندما حكم العراق اراذل الارض، ماذا كان موقف الشرفاء والوطنيين وما كان دورهم في محاربة الفساد والحفاظ على البلد ....

الوقت يمضي ومن المفروض ان يتم الاتفاق اواسط شهر حزيران (اي بعد حوالي اسبوع من الان) وحبا بالعراق لنفعل شيئا لإحباط هذه الصفقة القذرة

المصدر: (موجود حين الطلب) وتأكدوا من مصداقية هذا الامر

اخوكم / د.م. علاء الجنابي