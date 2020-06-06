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مواطنون في الزبير يشكون انقطاع مياه الإسالة لأكثر من 20 يوماً


شكا العشرات من المواطنين في قضاء الزبير غرب البصرة، السبت، من انقطاع مياه الإسالة المستمر لأكثر من 20 يوماً.

وقال أحد سكنة القضاء جمال المياحي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مياه الإسالة في أغلب مناطق القضاء منقطعة أكثر من 20 يوماً، وبعض المناطق 10 أيام، عكس الايام السابقة التي شهدت توفر مياه الإسالة".

وأضاف، أن "القضاء يعاني كثيراً بسبب انقطاع مياه الإسالة ويضطر المواطنون لشراء مياه الـRO الذي يكلفهم أسعاراً عالية ولا يسد حاجاتهم اليومية"، مناشداً الجهات المعنية بـ"التدخل في حل أزمة المياه وإيصالها إلى المواطنين في أسرع وقت ممكن".

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مواطنون في الزبير يشكون انقطاع مياه الإسالة لأكثر من 20 يوماً
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