التقارير

جامعة تل أبيب الإسلامية .. وكيف يتم تكفير المسلمين وقتلهم


متابعة ـ  شغاف كاظم الموسوي

 

 

⬅ هذه [ جامعة تل أبيب الإسلامية ] تُخرج الدعاة والمفتين من اليهود بأسماء إسلامية للتشويه والتشويش ، وتوزعهم على بلادنا

▪الكلام عن جامعة تل ابيب الإسلامية يعني الكلام عن جامعة قائمة بالفعل في تل أبيب

▪وليس حديثنا عن الأقسام الأكاديمية الإسلامية الموجودة في الجامعات ، فهذه موجودة في مختلف الجامعات في فلسطين المحتلة وغيرها ، بل نعني أنها جامعة قائمة بالفعل في تل ابيب

▪وإليكم أعزاءنا الكرام بعض المعلومات العجيبة والمختصرة عن هذه الجامعة الخطيرة جدا

▪قرر الموساد إنشاء هذه الجامعة في تل أبيب لتقوم بتدريس العلوم الاسلامية المختلفة

▪تم إنشاء هذه الجامعة سنة 1956 ، وبدأ التدريس فيها اعتباراً من تلك السنة ، أي منذ أكثر من ستين سنة

▪هي جامعة [ مغلقة ! ] وليست مفتوحة لكل الطلاب

▪يشرف عليها جهاز الموساد ، ويتولى مسؤولية كل شيء فيها

▪الموساد هو الذي يحدد المواد الدراسية ، ومنهاج كل مادة ، وأساتذة الجامعة ، وطلابها ، وفق خطة مدروسة بعناية بالغة لتحقيق أهدافهم منها :

• طلاب الجامعة من اليهود فقط ، ويمنع أي شخص غير يهودي من الدراسة فيها

• يتم اختيار طلاب الجامعة بعناية بالغة من قبل الموساد ، ولا بد أن يكونوا مرتبطين به

• يدرسون فيها مختلف العلوم الإسلامية ، من عقيدة وتفسير وحديث وفقه ولغة عربية ، من وجهة نظر يهودية ، ووجهة النظر اليهودية عن الاسلام معروفة

• يخضع طلاب الجامعة لـ [ دورات ] خاصة يتدربون فيها على كيفية الحياة بين المسلمين ، والتعامل معهم ، والتحايل عليهم وخداعهم ، وتستغرق هذه الدورات التدريبية وقتا طويلا من الدراسة

• ويشرف على تدريبهم علماء نفس وخبراء اتصال ، وعلماء اجتماع وسياسة

• يتخرج الطالب من الجامعة وقد تثقف ثقافة إسلامية وشرعية وفقيهة وعلمية من وجهة النظر اليهودية للإسلام

• ويكون هذا الخريج مرتبطا ارتباطا عضوياً بالموساد ، ومدرباً معه تدريبا استخباراتياً عالياً

• أي يصنع الموساد هذا الخريج صناعة ، ويعده إعدادًا خاصاً

• يجعل الموساد هذا الخريج ينتحل صفة [ شيخ مسلم ! ] ويقدمه بوصفه "عالماً كبيراً "

• يعطى هذا الشيخ المزعوم اسماً إسلامياً

• يجهز الموساد لهذا [ الشيخ الخاص ] مكان عمله الاسلامي بدقة استخباراتية متناهية !

• يتواصل هذا الشيخ مع المسلمين ، ويعيش معهم ، ويتجسس عليهم ، ويقدم كل شيء عنهم للموساد أولاً بأول

• يكون اسم هذا الشيخ الجليل [ !!!! ] مبهماً :

كأن يقال له أبوعمر الشامي ، أو أبوعلي المغربي ، أو أبو بكر البغدادي ، وهكذا

• يصدر هذا الشيخ فتاوى [ إرهابية ] خاصة ، يعدها له الموساد ، لتشويه صورة الاسلام الحقيقية

• قد يطلب الموساد من هذا الشيخ تأسيس منظمة [ إسلامية جهادية ] يجند فيها أناساً مخصوصين

• قد تقوم هذه المنظمة الجهادية بعمليات يخطط لها هذا الشيخ الذي غرسه الموساد في المكان المطلوب

يملكون ..الاف الصفحات...تدعي السلفية .الاخوانية الشيعية. و صحفات عنصرية .الخ و اخرى لبثت الكراهية، التكفير، القتل. بين المسلمين

سنة 2010 تم القبض على امام ليبي تبين انه اسرائيلي من الموساد لكن الحكومة اعادته لاسرائيل

في التسعينات في الجزائر امام اخر ادعى انه من الاردن كان يؤم الناس و زوجوه جزائرية انجبت منه اطفال و لم يتفطن له احد الا امراته ...لكنه تمكن من الفرار و القصة نشرت على الجرائد في ذلك الوقت

اللهم اكفنا شر الاف الصفحات التي يملكونها. "طائفية عرقية مذهبية ..

● هذه معلومات موجزة عن هذه الجامعة الإسلامية التي أنشأها الموساد في تل أبيب ، وما زالت قائمة تؤدي رسالتها التخريبية في العالم كله ضد الاسلام والمسلمين

 

□ اعرف عدوك ، وواجهه ، واستعن بالله

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جامعة تل أبيب الإسلامية .. وكيف يتم تكفير المسلمين وقتلهم
سياسة "الراية الخداعة"  
"مجتهد" يكشف: حملة سعودية إماراتية لإغراق تونس في الفوضى  
الأسطول الإيراني يُدخِل الأساطيل الأميركية مرحلة: جهل الكوع مِنْ البوع.  
مقاتلون بالحشد المقدس من مقاتلة "داعش" الارهابي الى مهمة انسانية مرهقة مختلفة
العنصرية.. قنبلة أميركا الموقوتة  
مشكلات اجتماعية عميقة تختبئ تحت ستار نظام العدالة الامريكي
في ذكرى رحيل الامام الخميني (قدس سره)  
أيران تنّفذ استراتيجية التصدي والتحدي قبل ان تنفّذ امريكا قانون قيصر .              
جوانب خفية من داخل ايران حول الاتفاق النووي 
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.26
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك