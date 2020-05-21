التقارير

ابن سلمان في ورطة جديدة..  

66 2020-05-21

متابعة / عمار الجادر ||

 

محققون أمريكيون تأكدوا من ارتباط السعودي منفذ هجوم فلوريدا بالقاعدة فكم سيقبض ترامب هذه المرة؟؟.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي عثر على دليل يربط تنظيم "القاعدة" بحادث إطلاق متدرب سعودي النار في قاعدة عسكرية بفلوريدا في ديسمبر/كانون الأول 2019، والذي أسفر عن مقتل 4 بحارة أمريكيين، بالإضافة لمنفذ الهجوم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على سير التحقيقات قولهما إن محققي المكتب الفيدرالي عثروا على الدليل في هاتف "آيفون" استخده منفذ الهجوم "محمد سعيد الشمراني" للتواصل عبره مع عنصر من تنظيم "القاعدة" شجعه على تنفيذ إطلاق النار.

وتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من الحصول على الدليل بعد تجاوز ميزات الخصوصية على هاتف "الشمراني"، "دون مساعدة" شركة "أبل" المصنّعة.

وطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد إطلاق النار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من شركة "أبل" المساعدة في الوصول إلى البيانات من أجهزة "آي فون" مملوكة للمسلح، حيث فشل المحققون في فتح الأجهزة.

يذكر أن تنظيم "القاعدة" تبنى، في فبراير/شباط الماضي، الهجوم، وذلك في تسجيل صوتي لزعيمه بجزيرة العرب "قاسم الريمي"، بحسب ما نقله مركز "سايت"، الذي يرصد المواقع.

وأسفرت عملية إطلاق النار التي وقعت في 6 ديسمبر/كانون الأول داخل صف في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا عن مقتل 3 بحارة وإصابة 8 أشخاص، بينهم عنصران في الشرطة واجها المهاجم قبل أن تقتله الشرطة.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أن مطلق النار يدعى "محمد الشمراني" (21 عامًا) وهو ملازم أول في سلاح الجو الملكيّ السعوديّ ومتدرب في البحرية بمجال الطيران.

وذكر مركز "سايت" أن "الشمراني" نشر بيانا مقتضبا على "تويتر" قبل العملية يقول فيه "أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر".

وندّد العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" بـ"الجريمة الشنعاء" معتبرا أن مرتكبها "لا يمثل الشعب السعودي".

وتسبب الحادث في صدور قرار أمريكي بطرد 21 متدربًا عسكريًا سعوديًا، وإعادتهم إلى المملكة، عقب التحقيقات المرتبطة بعملية إطلاق النار، عثر بحوزتهم على مواد مرتبطة بجماعات جهادية وأفلام إباحية لأطفال، وفق ما أعلنه وزير العدل الأمريكي، "بيل بار".

وهددت عملية إطلاق النار بنسف برنامج التدريب العسكري المستمر منذ عقود والذي يكتسي أهمية بالغة للعلاقات الأمريكية السعودية.

ويتم تدريب نحو 5 آلاف عسكري أجنبي في الولايات المتحدة، بينهم 850 سعوديا في مختلف الوحدات، مع 300 متدرب سعودي في القوات البحرية وحدها.

المصدر: نيويورك تايمز

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ابن سلمان في ورطة جديدة..  
"عيال زايد" والدور القذر في ليبيا  
استياء عراقي من تجاوزات (MBC) السعودية ضد الشهيد المهندس  
رمضان في العراق.. طقوس وتقاليد غيّبها وباء كورونا  
 ❗ الرسالة الخطيرة حقيقة كورونا 
سر تقدم ايران تحت مظلة  الولي الفقية...  
اسرائيل والمنطقة: صراع وجود ام نزاع حدود ؟!  
هل من مصاديق له؟..«أولاد الرفيقات».. مصطلح يستفز المتظاهرين..لماذا؟.                        
المهندس.. الرجل الذي أذل أسياد آل سعود وداس على أذنابهم
لن تجدها الا في العراق.. عملة صعبة تتبدد عبر المزاد في وقت صعب
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك