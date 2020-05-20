 ❗ الرسالة الخطيرة حقيقة كورونا 

متابعة / سمارا

انصح الجميع قراءة الخطة بتمعن لفهم الخطة و للتوعية من الخطر القادم و الاستفادة .

هذه هي الغاية من كورونا ... هذا التقرير وصلني منذ بدايات ظهور كورونا .. اجريت عليه بعض التغييرات و التحديث بناءا على احداث و مشاهدات و تجارب عشتها بنفسي في البلد الغربي الذي اعيش فيه و مواكبتي لأزمة كورونا هناك ... حقيقة كورونا هي خطة و كذبة و وهم و ان لم تكن كذبة ولا وهم فأنه فايروس مفتعل لذلك فإني دائما ما اردد بأن كورونا هو فايروس سياسي كنوع من الحرب البيولوجية التي اختلقتها كبريات عوائل الغرب مثل عائلة روتشيلد اليهودية و غيرها و التي تتحكم بمصير و مقدرات العالم و الهدف من افتعال ازمة كورونا أمرين

الأول : هو احكام السيطرة على العالم من خلال السيطرة على الفرد . والثاني : هو الفائدة المادية و جني الاموال لدول الاستعمار وعوائل الاستكبار .

ولهذا خرجت الجماهير في دول الغرب بمظاهرات ضخمة ضد حكوماتها شاهدناها بأعيننا لكن تم التكتيم عليها إعلاميا حتى لا تثور باقي الشعوب أيضا.

الأمر الآخر ان اغلب الشركات العالمية الضخمة التي تحمل مسميات وماركات عالمية قد اغلقت شركاتها بألواح الخشب والمسامير وكتبت عليها للايجار كما حصل لكبربات الشركات في أمريكا في نيويورك و في الصين عندما باع الأوربيين شركاتهم للصينيين و كما حصل في ألمانيا لكبربات الشركات العالمية التي رفضت أن تدفع ايجار شركاتها و مكاتبها و فروعها للحكومة الألمانية مما تسبب بانتحار وزير المالية الألمانية .

ان الهدف الحقيقي لكورونا هو لاحداث انهيار اقتصادي عالمي .

للأسف أقول ان هذه هي آخر خطوات الخطة الشيطانية الماسونية من القلة التي تدير العالم من وراء الستار من العائلات ال13 الغنية و المشهورة بالعالم وهي :

عائلة روتشيلد

عائلة روكفلر

عائلة مورجان

عائلة دوبونت

وغيرها ... وستنتهي اللعبة بحلول العام 2030 لذلك فكثيرا ما يردد بالإعلام ان أزمة كورونا ستطول ...

والمشكلة الان ان الناس بالعالم ما زالوا نيام ولم يفهموا او يستوعبوا بعد ما يجري حولهم او بالاحرى هم غير مصدقين للحقيقة أو في حالة إنكار لها لبشاعتها او لتصورهم ان ما يذكر عن تداعيات كورونا المستقبلية من سيطرة الغرب على العالم هو ضرب من الخيال

الهدف الحقيقي من كورونا هو التمهيد للنظام العالمي الجديد القائم على حكومة واحدة تكنوقراطية فاشية رأسمالية وجيش واحد ودين واحد شيطاني لذلك فإن الغرب كثيرا ما يردد أن العالم ما بعد كورونا سيختلف جذريا عن العالم ما قبل كورونا والناس تردد معهم دون فهم المقصود من ذلك !!

بإختصار ان الهدف من هذا الفيروس الذي صنعوه هو :

١. إحداث إنهيار اقتصادي عالمي غير مسبوق

فدول الخليج مع نهاية كورونا ستكون فقدت اكثر من نصف قيمة مدخراتها والصناديق السيادية

اما بقية الدول المتوسطة والفقيرة فقد بدأت فعلا بالاستدانة

والاستدانة ستكون من البنك الدولي والبنك الفيدرالي .المملوك لهذه الأسر الماسونية اليهودية .

وبعدها سيتم

البدء بالتعامل بعملة رقمية واحدة في العالم كله وإلغاء النقد الكاش وبالتالي التحكم في مَن يعارضهم من البشر. و يمكن بسهولة إيقاف الكارد الخاص بالمتمردين او المعارض على النظام العالمي الجديد أو حتى تصفير حسابهم بضغطة زر .

٢. الهدف من تحقيق إنهيار اقتصادي عالمي إفلاس كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعائلية واعتماد أكبر عدد من الناس على مبلغ الاعاشة الذي تصرفه لهم حكومة العالم الواحد والتي بالطبع يمكن منعها عن المتمرد واسرته متى ما شاءوا .

٣. تركيز الاقتصاد في يد عدد قليل من الشركات العملاقة والعالمية والتي هي شركات تابعة لهم و واجهات لهم .

٤. إصدار لقاح تطعيم ظاهرياً ضد كورونا ولكن أساساً لإضعاف المناعة لتقليل عدد البشر إلى 500 مليون فقط بالتدريج من خلال قتلهم بهذا اللقاح كما هو مكتوب بلوحة جورجيا والتي لا يعلم احد مَن بناها او كتبها ورغم ذلك يتم الاعتناء بها ومنع هدمها ، وسبب تقليل السكان ان من سيتولى إدارة كل شيء الذكاء الاصطناعي مع بداية 2030 او 2040 على الاكثر . لهذا السبب رفضت شعوب الغرب تطعيم ابناءها وخرجوا بمظاهرات كبيرة اعلنوا فيها رفضهم اللقاح .

ربوتات عاقلة بوعي أذكى احيانا من الإنسان متطورة ،

ويتم الآن بحث وضع حقوق قانونية متساوية لهم مثل البشر ويتم عقاب البشر إذا تم كسر هذه القوانين .

من يموّل إصدار اللقاحات هي مؤسسة جافي التابعة ل بيل جيتس الذي هو احد الواجهات لهذه العوائل وقوى الشر ، وتم تخليق الفيروس بإشراف رئيس قسم الكيمياء الحيوية بجامعة هارفارد بتمويل من مؤسسة بيل جيتس وتمريره إلى مدينة ووهان على يد أحد مساعدي البروفيسور.

٥. نشر كورونا والمبالغة في أعداد الوفيات هدفها لكي يقبل ويخضع الناس التطعيم بسهولة بحجة حمايتهم من المرض بل ان بعض الناس حالياً تنتظر بفارغ الصبر إصدار هذا التطعيم !! وكثير من الناس سيوافقوا ايضا على جعل هذا التطعيم إجباري كما هو مخطط وستتقبل فكرة فرض عقوبات على من يرفض التطعيم لأنه يشكل خطراً على الآخرين !! وهذا هو الخطر الكبير

لذلك اذا لم نقم بالتوعية لكي يرفض الناس هذا اللقاح أو على الأقل لا يفرض على الناس

حالياً بالغرب وأمريكا يتم حساب أي حالة وفاة بالمستشفيات من أي مرض كالقلب مثلا أو أي شيء على أنه حالة كورونا إيجابية وبالتالي يتم حسابه ضمن أعداد ضحايا كورونا لتهويل الأمر لهذا نسمع إعداد الإصابات بالغرب بأرقام مهوولة ومرعبة. وإصابة رئيس الوزراء بريطانيا و أحد امراء بريطانيا وبعض الرؤساء كله ضمن الخدع لكي يصدق الناس ويزداد الرعب وقد تم نشر تقرير في الغرب اطلع عليه كثير من الناس في دول غربية شرح فيه تفاصيل خطة كورونا والتي من ضمنها ذكر بأن رؤساء و زعماء العالم سيصابوا أيضا بكورونا و سيتم اخفاء بعضهم بحجة الإصابة و العزل لأيهام الشعوب بأن كورونا حقيقة !!!

٦. هدف اللقاح بث نانو ميكروتشيب في اللقاح ووظيفته أنهه سيربط الإنسان بالشبكة الذكية لل 5G التي يقوم ببنائها الآن ايلون ماسك وبالتالي يمكن مراقبة كل إنسان على الأرض ٢٤ ساعة يومياً .

بإختصار بيل جيتس مهمته تقليل عدد سكان الأرض بتقليل المناعة الطبيعية وزرع النانو تشيب داخل أجسادنا التي سترتبط بشبكة ال 5G. وايلون ماسك مهمته تثبيت وبناء شبكة ال 5G الخارجية حول العالم .

٧. اللقاح سيكون إلزامي بحجة حماية الآخرين من حولك ومعنى أن يرفضه الشخص أن يتم حرمانه من المال الشهري الذي سيصرف له للمعيشة وحرمانه من السفر والتنقل (أي يصبح حي ميت) وسيصبح سلاح ضد من يتمرد على حكومة العالم الواحدة. ولهذا تم إحداث هذا الانهيار الاقتصادي العالمي المتعمد ليعتمد الناس جميعاً على الدولة الواحدة في اطعامهم كما بامريكا الان وبالتالي يضمنوا الطاعة العمياء..

٨. تم التنبيه على أجهزة الإعلام بالغرب وأمريكا بان أي ربط بين 5G وكورونا سيكون له عواقب وخيمة على القناة. وهذا ما حدث مع London Real التي استضافت ديفيد ايك وتحدث عن العلاقة بين الاثنين. وتم حذف اللقاء من يوتيوب فور انتهاء اللقاء. ويتم من خلال اللوغريتمات (رقابة فورية من خلال برامج الكمبيوتر التي ترصد مراقبة كلمات محددة تذكر معاً ) حذف أي حديث في الفيسبوك أو تويتر او اليوتيب يتم فيه ذكر كورونا مع 5G. وهذا يحدث مع أطباء وعلماء ومتخصصين كثيرين وليس ديفيد ايك فقط.

على العالم والانسان في كل مكان أن يفيق الآن ويقرأ من مصادر مختلفة ويستمع لكل الاراء ليحكم بنفسه. ولا يظل فريسة طوال الليل والنهار لأدوات غسيل الدماغ الإعلامية ومتابعة الأرقام للمصابين والوفيات لمزيد من الخوف والهلع .

إن أغلب المؤسسات الاعلامية والمنظمات الدولية كمنظمة الصحة هي العوبة وادوات لتنفيذ هذه الأجندة وبالأخص منظمة الصحة العالمية ومديرها العام المتهم السابق في نزاهته ٣ مرات في بلاده وقت أن كان وزيراً بأثيوبيا ولهذا تم اختياره في هذا الوقت بالذات ليكون بوق لهم والعوبة في يد القلة التي تدير هذه المنظمات الدولية والتي تهدف لبرمجة عقول البشر بتكرار الأكاذيب ليل نهار حتى يصدقوها وتغييب عقولهم .

طبعا قد يقول البعض ان هناك وطنيين يترأسون وزارات الصحة والحكومات في أوطاننا العربية والمسلمة ، وهو أمر غير مختلف عليه ولكن هؤلاء يعملون ضمن النظام العالمي وقد تم برمجتهم على اتباع الإرشادات الدولية، وقد يخرج منهم فئة قليلة

ويسبح عكس التيار ،

وهنا دورنا هو توعية هؤلاء والقيادات لكي نواجه هذه المخططات الشيطانية

ولا ننسى التوكل على الله

ثم العمل ليل نهار لدحر

المخطط الشيطاني