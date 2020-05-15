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غضب شعبي ورسمي في العراق بعد تطاول قناة MBC على الشهيد المهندس


اعربت اوساط سياسية وبرلمانية عراقية عن غضبها حيال اساءة قناة ان بي سي السعودية لقائد النصر الشهيد ابو مهدي المهندس، ودعت رئاسة هيئة الحشد الشعبي الى مقاضاة القناة حيال ماصدر عن القناة في احد برامجها من اتهامات باطلة للشهيد المهندس الذي يعد رمزا بطوليا في الانتصار على الارهاب الوهابي. من جهتها طالبت لجنة الاتصالات في مجلس النواب بمنع القناة السعودية من العمل في العراق.

الحلقة حول الشاعر السوري نزار قباني وحياته، ووقت الحلقة بضع دقائق لا تتسع لذكر قدر او جزء بسيط من حياة ذلك الشاعر الكبير.. لكن قناة ام بي سي السعودية وجدت وقتا في تلك الحلقة لبث السموم، واتهام الشهيد ابي مهدي المهندس بالإرهاب وهو الذي كان يحارب داعش الارهابية الوهابية.

رئيس هيئة الحـشد الشعبي فالح الفياض وجه بإقامة دعوى قضائية ضد القناة لعرضها ما يسيء الى تاريخ قائد النصر وشهيد العراق الخالد أبو مهدي المهندس.

واعتبر مكتب الفياض في بيان ان ما ورد على تلك القناة محاولة لطمس وتشويه التاريخ المشرف لذلك البطل الذي قضى كل حياته في الجهاد ومقارعة الارهاب وتحرير العراق مشددا على ان هذه المواد الاعلامية تؤكد استمرار الدعاية المغرضة للإعلام المسموم الذي يمعن في الاساءة لقادة النصر وابطال فتوى الجهاد المقدس الذي دعت اليه المرجعية الرشيدة.

وطالب الفياض الجهات الرقابية ذات العلاقة وهيئة الاعلام و الاتصالات بـ”أخذ دورها في التصدي لهكذا اعلام مضلل للجمهور.

لجنة الإتصالات والإعلام النيابية من جهتها رأت ان هذه القناة مارست وسائل مختلفة ومتنوعة في الاساءة للرموز العراقية خلال السنوات الماضية واتهامها بشتى التهم وطالبت هيئة الإعلام والإتصالات بغلق مكاتب هذه القناة في حال لم تعتذر على ماقامت به من تضليل مقصود ومحاولة لتشويه سمعة الشهيد المهندس.

كتلة السند النيابية وصفت قناة MBC السعودية بـأفعى التكفير معتبرة ما قامت به من تجاوز على الشهيد المهندس هدفه استهداف محور المقاومة ومحاولة النيل من قامة الثورة وهوية هذا الرمز الوطني الكبير.

كذلك استنكرت جماعةُ علماءِ العراق الحملاتِ الممنهجةَ التي يقوم بها الاعلامُ السعودي ضد الرموزِ الوطنيةِ العراقيةِ واخرُها الإساءةُ الى قائدِ النصر الشهيد أبو مهدي المهندس.

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