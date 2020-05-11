التقارير

جبهة الغرب (امريكا واسرائيل ) وجبهة آسيا (الصين وإيران): صراع قيم و نفوذ وهيمنة  


د.جواد الهنداوي* ||

                        

         الاختلاف في العادات والتقاليد والموروثات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين الشعوب و الأمم ينتج عنه ايضاً اختلاف في السلوك السياسي للفرد وللمجتمع وللدولة . على صوابٍ  مَنْ قال " الشرق شرق و الغرب غرب و لن يلتقيا " . ( قالها الشاعر الإنكليزي روديارد كبلنغ في نهاية القرن التاسع عشر ) .

     الصيني ،كمواطن و كمجتمع و كدولة يختلف عن الامريكي ،كمواطن وكمجتمع و كدولة في السلوك المدني والسياسي ،ايّ في ممارسة حقوقه المدنية و السياسية . كذلك الحال حين نستشهد بمواطن آخر من الشرق و نقارنه بقرينه ،في الخلقْ ، من الغرب ، من حيث السلوك المدني والسياسي .

     بين امريكا و اسرائيل مشترك الموروث الاستعماري الاحتلالي : قيامهما دولة و كيان كان على تشريد و تهجير شعوب ، و ينتج عن هذا المشترك تطابق او  أوجه شبّه في السلوك السياسي .أين نجد إذاً اوجّه الشبه ؟

      نجده اولاً في نزعة الحروب والفتن والتآمر و عدم احترام الشرعية و القوانين والقرارات الدولية . اغلب الحروب التي عانيناها في العالم و في المنطقة  ،بعد الحرب العالمية الثانية ، مصدرها و اطرافها امريكا و اسرائيل . كلاهما لا يقيمان ايّ وزن و اعتبار للشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن و الأمم المتحدة .

     نجده ايضاً في نزعة الهيمنة ، ليس بواسطة الدبلوماسية  والنفوذ ، وانما بالسلاح و القوة . ديدن امريكا هو الحفاظ على هيمنتها في العالم  ، و لا تتردد امريكا من اللجوء الى القوة والحرب غير الشرعية و الاعتداء من اجل الحفاظ على هيمنتها و مصالحها التوسعيّة الاستعمارية . كذلك هو مسعى  اسرائيل في بسط هيمنتها على المنطقة ،منطقة الشرق الاوسط ، وتوسعّها جغرافيا وعلى حساب حق وأرض الشعب الفلسطيني و ارض الأردن و ارض و مياه لبنان .

   أمريكا واسرائيل احدهما مكمّل للآخر في مشاريع تستهدف أمن واستقرار المنطقة والعالم ، و استقلال وسيادة الدول : مشروع الشرق الاوسط الكبير ،مشروع احتواء ايران ،حرب اليمن ، دعم الإرهاب ، الاعتداء على سوريا ولبنان والعراق ، مشاريع الاستيطان و تصفية القضية الفلسطينية ، التآمر على فنزويلا ...

   انغماس جبهة الغرب ، و اقصد في جبهة الغرب لأغراض هذا المقال امريكا و اسرائيل ، في شنْ  الحروب  و ممارسة سياسة حصار و تجويع الشعوب هيّأ الظروف كي يشهد العالم جبهة آسيويّة غير رسمية ، حقيقية وليست افتراضية، مؤثّرة و فاعلة على المسرح الدولي ، مختلفة بقيمها عن جبهة الغرب ، وتنافسها على الهيمنة وقيادة العالم و المنطقة  ، الاّ وهي جبهة الصين وإيران: الصين عالمياً و ايران أقليمياً .

   جبهة تستمد قوتها من موروثها الحضاري وليس من ماضيها الاستعماري الاحتلالي ، الصين وإيران دول لشعوب عميقة في تأريخها و راسخة في وجودها ، أمتهنت في السياسة الحكمة والصبر الاستراتيجي والتعاون مع الشعوب وليس القوة والاحتلال وحصار و تجويع الشعوب . ما نقوله حقائق ،ليس المراد القذف بامريكا والمديح بالصين ، و  ذِكرْ  بعضها (بعض الحقائق ) ، وَرَدَ على لسان الرئيس الامريكي الأسبق ،جيمي كارتر ، حين كتبَ رسالة الى الرئيس ترامب ، في صيف عام  ٢٠١٩ ،  يبيّن له فيها اسباب تقدّم الصين على امريكا في مشاريع التنمية والتكنولوجيا المتطورة و شبكة السكك الحديدية ، و يسوق له مثالاً عن إنجازات الصين منذ سبعينيات القرن الماضي وعن الحروب التي أوقدتها وخاضتها امريكا في العالم وحجم الإنفاق العسكري خلال تلك  الفترة .

   استطاعت الصين ان تنافس امريكا و تتقدم عليها اقتصادياً وبنسبة نمو سنوي متفوق باضعاف على النمو الاقتصادي الامريكي ، و أصبحَ للصين نفوذاً دولياً من خلال بوابة الاقتصاد و التنمية والتعاون مع الشعوب ، على خلاف امريكا ، حيث انحسار نفوذها ، والذي كسبته من خلال قوتها الاقتصادية و دولارها و قواعدها العسكرية و تخسره الآن بسبب حروبها و تخليها عن الدبلوماسية ، وفرض العقوبات ،  وسياسة التهديد والحصار والتجويع .

   على خُطى الصين تسيير ايران للحفاظ على نفوذها في منطقة الشرق الاوسط بالتنافس و بالمواجهة مع اسرائيل ، ولكن ليس عن طريق الصبر الاستراتيجي والنمو الاقتصادي (كالصين) وانما عن طريق الصبر الاستراتيجي و المقاومة : مقاومة الحصار والعقوبات و التهديدات والتدخلات و الاغتيالات و الإرهاب في المنطقة .

   مشروع الصين العملاق والمعروف باسم مشروع " الحزام والطريق " والمزمع انجازه على انقاض طريق الحرير الصيني القديم ، سيتخذُ من أيران المركز و الممر الأساسي للطريق العالمي في منطقة الشرق الاوسط و منطقة غرب آسيا في النقل و الطاقة ، الامر الذي يدعم و يرّسخ نفوذ ايران في المنطقة ويعزز الجبهة الآسيوية بدولها المتعددة والمؤثرة عالمياً بقوتها الاقتصادية كالهند او بقوتها العسكرية كروسيا. المشروع سيكون على حساب مصلحة امريكا و على حساب مصلحة حلفاء امريكا في المنطقة واقصد اسرائيل و دول مجلس التعاون الخليجي.

   اتمام إنجاز هذا المشروع وبموازاة النمو الاقتصادي السنوي الصيني ، والتطور التقني العسكري و التكنلوجي الإيراني  ، و الحضور السياسي والعسكري الروسي في المنطقة والعالم ، كذلك  نجاح منظمة شنغهاي للتعاون و دورها السياسي و الاقتصادي ( منظمة تضّمُ الصين و روسيا و الهند و باكستان و دول آسيوية أخرى و ايران كمراقب ) ، جميعها عوامل تعجّل خسارة  جبهة الغرب ( امريكا و اسرائيل ) اسباب الهيمنة على العالم وعلى المنطقة .

     اختتمُ المقال بفرض سؤال : هل تصمدْ و تصمتْ امريكا و حلفاءها ازاء المسار السريع والصاعد للجبهة الآسيوية في امتلاك زمام قيادة العالم ؟

ــــــــــــ

  * سفير سابق ، رئيس المركز العربي الاوربي للسياسات و تعزيز القدرات ، بروكسل .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جبهة الغرب (امريكا واسرائيل ) وجبهة آسيا (الصين وإيران): صراع قيم و نفوذ وهيمنة  
بعد رفعها قيود كورونا.. "انتكاسة" تضرب عددا من الدول
🔴 مظاهرات في عدة مدن ألمانية احتجاجا على قيود كورونا  
حكومة العراق السابعة.. تحديات كبيرة وفرص قليلة  
مخاوف عالمية من رفع الحجر بسبب كورونا.. وتجربة علاج جديد للوباء
"شبابها لن يعيشوا بطريقة الآباء".. تقرير أمريكي يتوقع تراجعاً معيشياً في السعودية
كوريا الشمالية تشيد منشأة صاروخية.. فهل تخبئ فيها أسلحتها النووية؟
للمرة الأولى.. تقرير يكشف عن جماعات "عرقية" أكثر عرضة للوفاة بكورونا
"داعش".. قنبلة واشنطن الموقوتة في العراق!    
حينما يتحرك "داعش" تحت غطاء كورونا  
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك