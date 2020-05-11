جبهة الغرب (امريكا واسرائيل ) وجبهة آسيا (الصين وإيران): صراع قيم و نفوذ وهيمنة  

د.جواد الهنداوي* ||

الاختلاف في العادات والتقاليد والموروثات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين الشعوب و الأمم ينتج عنه ايضاً اختلاف في السلوك السياسي للفرد وللمجتمع وللدولة . على صوابٍ مَنْ قال " الشرق شرق و الغرب غرب و لن يلتقيا " . ( قالها الشاعر الإنكليزي روديارد كبلنغ في نهاية القرن التاسع عشر ) .

الصيني ،كمواطن و كمجتمع و كدولة يختلف عن الامريكي ،كمواطن وكمجتمع و كدولة في السلوك المدني والسياسي ،ايّ في ممارسة حقوقه المدنية و السياسية . كذلك الحال حين نستشهد بمواطن آخر من الشرق و نقارنه بقرينه ،في الخلقْ ، من الغرب ، من حيث السلوك المدني والسياسي .

بين امريكا و اسرائيل مشترك الموروث الاستعماري الاحتلالي : قيامهما دولة و كيان كان على تشريد و تهجير شعوب ، و ينتج عن هذا المشترك تطابق او أوجه شبّه في السلوك السياسي .أين نجد إذاً اوجّه الشبه ؟

نجده اولاً في نزعة الحروب والفتن والتآمر و عدم احترام الشرعية و القوانين والقرارات الدولية . اغلب الحروب التي عانيناها في العالم و في المنطقة ،بعد الحرب العالمية الثانية ، مصدرها و اطرافها امريكا و اسرائيل . كلاهما لا يقيمان ايّ وزن و اعتبار للشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن و الأمم المتحدة .

نجده ايضاً في نزعة الهيمنة ، ليس بواسطة الدبلوماسية والنفوذ ، وانما بالسلاح و القوة . ديدن امريكا هو الحفاظ على هيمنتها في العالم ، و لا تتردد امريكا من اللجوء الى القوة والحرب غير الشرعية و الاعتداء من اجل الحفاظ على هيمنتها و مصالحها التوسعيّة الاستعمارية . كذلك هو مسعى اسرائيل في بسط هيمنتها على المنطقة ،منطقة الشرق الاوسط ، وتوسعّها جغرافيا وعلى حساب حق وأرض الشعب الفلسطيني و ارض الأردن و ارض و مياه لبنان .

أمريكا واسرائيل احدهما مكمّل للآخر في مشاريع تستهدف أمن واستقرار المنطقة والعالم ، و استقلال وسيادة الدول : مشروع الشرق الاوسط الكبير ،مشروع احتواء ايران ،حرب اليمن ، دعم الإرهاب ، الاعتداء على سوريا ولبنان والعراق ، مشاريع الاستيطان و تصفية القضية الفلسطينية ، التآمر على فنزويلا ...

انغماس جبهة الغرب ، و اقصد في جبهة الغرب لأغراض هذا المقال امريكا و اسرائيل ، في شنْ الحروب و ممارسة سياسة حصار و تجويع الشعوب هيّأ الظروف كي يشهد العالم جبهة آسيويّة غير رسمية ، حقيقية وليست افتراضية، مؤثّرة و فاعلة على المسرح الدولي ، مختلفة بقيمها عن جبهة الغرب ، وتنافسها على الهيمنة وقيادة العالم و المنطقة ، الاّ وهي جبهة الصين وإيران: الصين عالمياً و ايران أقليمياً .

جبهة تستمد قوتها من موروثها الحضاري وليس من ماضيها الاستعماري الاحتلالي ، الصين وإيران دول لشعوب عميقة في تأريخها و راسخة في وجودها ، أمتهنت في السياسة الحكمة والصبر الاستراتيجي والتعاون مع الشعوب وليس القوة والاحتلال وحصار و تجويع الشعوب . ما نقوله حقائق ،ليس المراد القذف بامريكا والمديح بالصين ، و ذِكرْ بعضها (بعض الحقائق ) ، وَرَدَ على لسان الرئيس الامريكي الأسبق ،جيمي كارتر ، حين كتبَ رسالة الى الرئيس ترامب ، في صيف عام ٢٠١٩ ، يبيّن له فيها اسباب تقدّم الصين على امريكا في مشاريع التنمية والتكنولوجيا المتطورة و شبكة السكك الحديدية ، و يسوق له مثالاً عن إنجازات الصين منذ سبعينيات القرن الماضي وعن الحروب التي أوقدتها وخاضتها امريكا في العالم وحجم الإنفاق العسكري خلال تلك الفترة .

استطاعت الصين ان تنافس امريكا و تتقدم عليها اقتصادياً وبنسبة نمو سنوي متفوق باضعاف على النمو الاقتصادي الامريكي ، و أصبحَ للصين نفوذاً دولياً من خلال بوابة الاقتصاد و التنمية والتعاون مع الشعوب ، على خلاف امريكا ، حيث انحسار نفوذها ، والذي كسبته من خلال قوتها الاقتصادية و دولارها و قواعدها العسكرية و تخسره الآن بسبب حروبها و تخليها عن الدبلوماسية ، وفرض العقوبات ، وسياسة التهديد والحصار والتجويع .

على خُطى الصين تسيير ايران للحفاظ على نفوذها في منطقة الشرق الاوسط بالتنافس و بالمواجهة مع اسرائيل ، ولكن ليس عن طريق الصبر الاستراتيجي والنمو الاقتصادي (كالصين) وانما عن طريق الصبر الاستراتيجي و المقاومة : مقاومة الحصار والعقوبات و التهديدات والتدخلات و الاغتيالات و الإرهاب في المنطقة .

مشروع الصين العملاق والمعروف باسم مشروع " الحزام والطريق " والمزمع انجازه على انقاض طريق الحرير الصيني القديم ، سيتخذُ من أيران المركز و الممر الأساسي للطريق العالمي في منطقة الشرق الاوسط و منطقة غرب آسيا في النقل و الطاقة ، الامر الذي يدعم و يرّسخ نفوذ ايران في المنطقة ويعزز الجبهة الآسيوية بدولها المتعددة والمؤثرة عالمياً بقوتها الاقتصادية كالهند او بقوتها العسكرية كروسيا. المشروع سيكون على حساب مصلحة امريكا و على حساب مصلحة حلفاء امريكا في المنطقة واقصد اسرائيل و دول مجلس التعاون الخليجي.

اتمام إنجاز هذا المشروع وبموازاة النمو الاقتصادي السنوي الصيني ، والتطور التقني العسكري و التكنلوجي الإيراني ، و الحضور السياسي والعسكري الروسي في المنطقة والعالم ، كذلك نجاح منظمة شنغهاي للتعاون و دورها السياسي و الاقتصادي ( منظمة تضّمُ الصين و روسيا و الهند و باكستان و دول آسيوية أخرى و ايران كمراقب ) ، جميعها عوامل تعجّل خسارة جبهة الغرب ( امريكا و اسرائيل ) اسباب الهيمنة على العالم وعلى المنطقة .

اختتمُ المقال بفرض سؤال : هل تصمدْ و تصمتْ امريكا و حلفاءها ازاء المسار السريع والصاعد للجبهة الآسيوية في امتلاك زمام قيادة العالم ؟

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* سفير سابق ، رئيس المركز العربي الاوربي للسياسات و تعزيز القدرات ، بروكسل .