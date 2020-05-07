التقارير

للمرة الأولى.. تقرير يكشف عن جماعات "عرقية" أكثر عرضة للوفاة بكورونا


كشف تقرير بريطاني أن السود والمنحدرين من أصول هندية وبنغالية وباكستانية معرضون لخطر الوفاة بمرض كوفيد-19 أكثر بكثير من البيض، حتى مع أخذ الفروق الاقتصادية والاجتماعية في الحسبان.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم الخميس، إنه اتضح باستخدام نماذج معدلة وفق مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية أن ثمة فروقا كبيرة في الخطر الذي تتعرض له الجماعات العرقية المختلفة من الإصابة بكوفيد-19.

وقال المكتب: "خطر الوفاة المرتبطة ب‍فيروس كورونا بين بعض الجماعات العرقية أعلى بكثير منه في العرق الأبيض".

وأضاف "تزيد احتمالات الوفاة المرتبطة بكوفيد-19 بين أبناء العرقيات البنغالية والباكستانية والهندية والعرقيات المختلطة مقارنة بالعرق الأبيض بصورة تدعمها الإحصاءات".

ويشدد علماء يدرسون فيروس كورونا المستجد على وجود ثغرات كبيرة في معلوماتهم، ويستشهدون بفروق كبيرة في معدلات الوفاة على أساس السن والنوع والعرق.

وبأخذ مجموعة من العوامل في الحسبان منها الحرمان الاقتصادي والتعليم والصحة توصل المكتب إلى أن الذكور ذوي البشرة السوداء أكثر عرضة بـ4,2 مرة للوفاة المرتبطة بكوفيد-19، والإناث من ذوات البشرة السوداء أكثر عرضة للوفاة بـ 4,3 مرة من الذكور والإناث من العرق الأبيض.

وأظهر النموذج المعدل أن الذكور والإناث السود أكثر 1,9 مرة عرضة للوفاة بالمرض من البيض.

وأوضح النموذج المعدل أن الذكور من العرقيتين البنغالية والباكستانية أكثر 1,8 مرة عرضة للوفاة، فيما يواجه الأفراد من المجموعة الصينية والعرقيات المختلطة مخاطر مماثلة للعرق الأبيض.

وأظهرت بيانات من الولايات المتحدة أن الأمريكيين من أصول إفريقية أكثر عرضة للوفاة بكوفيد-19 الأمر الذي يسلط الضوء على اختلافات قديمة في الصحة وعدم المساواة في فرص الرعاية الطبية.

ويقول العلماء إن علم الوراثة ربما يتيح العديد من المفاتيح التي يمكن أن تكشف في نهاية المطاف طريقا يؤدي إلى اكتشاف أدوية ولقاح لعلاج المرض.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
للمرة الأولى.. تقرير يكشف عن جماعات "عرقية" أكثر عرضة للوفاة بكورونا
"داعش".. قنبلة واشنطن الموقوتة في العراق!    
حينما يتحرك "داعش" تحت غطاء كورونا  
ضغوط بالكونغرس لرفع السرية عن تحقيقات اغتيال خاشقجي، ماذا يعني ذلك للسعودية؟
من جرائم الطاغيه صدام حسين  
كيف وصل محمد بن سلمان لنهاية الطريق مع الولايات المتحدة؟  
بأربعة سيناريوهات.. تحذير دولي من موجة ثانية لوباء كورونا
أوهام الدولة الرابعة.. كيف سيغير كورونا مستقبل السعودية إلى الأبد؟
هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق مكيفات الهواء؟
أميركية نقلت أولادها إلى الصين.. لحمايتهم من كورونا
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
مرتضى : ان شاء الله يبيعولنا مسلة حامورابي وبوابة النصر وكل الاثار العراقية المهربة.. اللهم افقرهم واغننا ...
الموضوع :
بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية
مرتضى : والنعم منهم ومن كل شريف يساهم في بناء وطنه.. اذا تكاتف العراقيين فسيتخطون كل الصعاب ويتقدمون في ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
فيسبوك