التقارير

سياسيون على قائمة ضحايا كورونا


أعلن رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، أسد قيصر، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"، لينضم إلى مجموعة كبيرة من السياسيين الذين أصيبوا بالمرض حول العالم.

يأتي ذلك، غداة إعلان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إصابته بالفيروس، في ظل تسجيل رقم قياسي اليوم الجمعة بعدد الإصابات بكورونا في روسيا.

ومن أبرز السياسيين الذين أصيبوا بالفيروس، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي دخل العناية المركزة وتعافى، قبل أن يرزق بطفل من خطيبته كاري سيموند، التي تعافت هي أيضا من المرض.

وفي بريطانيا أيضا، أصيب ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، بالفيروس المستجد، وتعافى بعدما أنهى مدة الحجر المحددة له.

وفي فرنسا، أصيب أمير موناكو، ألبير الثاني بالفيروس، فيما أعلن ميشال بارنييه (69 عاما)، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول ملف خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، إصابته بفيروس كورونا في 19 مارس الماضي.

وفي كندا، أصيبت زوجة رئيس الوزراء جاستن ترودو، صوفي ترودو، بالمرض.

وفي فنلندا، أصيب الرئيس السابق الحائز جائزة نوبل للسلام، مارتي أهتيساري (82 عاما)، بفيروس كورونا.

في إسرائيل، أعلن وزير الصحة ياكوف ليتزمان، إصابته بالفيروس، قبل أن يتقدم باستقالته منذ أيام عدة من حكومة بنيامين نتنياهو.

وفي إيران أصيب عدد كبير من النواب والمسؤولين بالفيروس، ومن أبرزهم رئيس البرلمان علي لاريجاني، ومستشار قائد الثورة الاسلامية  علي أكبر ولايتي، اللذين تعافيا فيما بعد من المرض.

أما أبرز الشخصيات السياسية التي لقت حتفها جراء مرض" كوفيد 19" فهو رئيس تحالف القوى الوطنية الليبي، رئيس وزراء ليبيا الأسبق محمود جبريل، عن عمر يناهر 68 عاما، ورئيس الكونغو (برازافيل) الأسبق جاك يواكيم يومبي أوبانغو، عن عمر ناهز 81 عاما.

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