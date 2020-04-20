التقارير

مذبحة تنظيف السجون سنة ١٩٩٨                                     

63 2020-04-20

متابعة ـ عمار الجادر

 

 واحد من ضباط مخابرات صدام ، تدرج في عدة مناصب حساسة في اجهزة صدام الامنية لكنه هرب الى الاردن فيما بعد بعد ان احس بقرب تصفيته من قبل النظام .  وهو كان احد اعضاء لجنة تشرف على سجن ابي غريب مكونة من ضباط من المخابرات والامن الخاص والامن العامة . يتحدث عن واحدة من ابشع جرائم صدام والبعث ، واترك الحديث له عن هذه الجريمة المروعة لكي ياخذ العراقيون عبرة ودرسا من تاريخ صدام والبعث فلا يغفلوا عما يراد بهم.....

يقول خالد الجنابي :

بتاريخ 15 / 3 / 1998 صدر امر بتطهير السجون العراقية عبر تشكيل لجنة من الإستخبارات والأمن العام والجهاز الخاص والمخابرات العامة .

كان سجن (أبو غريب) مقسماً إلى سجن عسكري خاص و سجن مدني .

وقد صدر أمر بتعيين مشرفين على سجن أبي غريب بتاريخ 15 / 3 / 1998 ، وهم :

النقيب عباس حسين علي ، من الإستخبارات العامة

قاسم كريم حمد القيسي ، من الأمن العامة

سعدون فرحان عبد الدوري ، من جهاز الأمن الخاص

النقيب خالد عزيز الجنابي ، من مديرية المخابرات العامة

كان واجبنا ، كما قال خالد ، هو الإشراف على السجناء و متابعة التنفيذ ، مثلا إذا إنتهت مدة السجن والمسجون لازال في السجن و لم يطلق سراحه ، فإننا نقوم بالكتابة عنه وننتظر الأوامر التي تصلنا بشأنه .

وكل وجبة من المشرفين على السجن تتبدل كل عشرة أيام .

وعندما أردت الذهاب إلى بيتنا في يوم 26 / 4 / 1998 قال لي مدير السجن يجب أن أبقى مع الآخرين لأن مسؤولاً كبيراً سوف يزورنا .

فوجئنا في الساعة السابعة و النصف عصرا بأن الحرس الخاص قد ملأ السجن ، و علمنا من خلال الحرس الخاص بأن قصي صدام سيزورنا .

و بالفعل فقد جاء قصي و رحبنا به ولا حظنا بأنه كان يعرف أو "يندل" المكان الذي جاء من أجله . فقال قصي لمدير السجن العقيد حسن العامري، أريد أن أتجول في السجن . كان عندنا في السجن تقريبا 2000 سجين، وقد وجهت لهؤلاء إتهامات باطلة ، إذ كان أكثرهم فقراء من الجنوب وتهمهم أنهم يشتغلون مع المعارضة، أو أنهم يهربون دائماً من الجيش، أو ينتمون إلى حزب معين ، من أجل أن يطبقوا عليهم عقوبة الإعدام . و أكثرهم محكومون بعقوبات خفيفة، حتى ان قسماً منهم إنتهت مدة حبسه، وقسماً منهم آخر ينتظر الإفراج، ولم يصلنا في حينه أي قرار بشأنهم من ديوان رئاسة الجمهورية، فقلنا لقصي نحن ننتظر أمر رئيس الجمهورية ، لكي نتخذ الإجراءات بشأنهم .

لكن قصي المقبور قال للعقيد حسن العامري ، إنتو لازم تنزلون بيهم عقوبة الإعدام كلهم.

يعني اعدام ألفين عراقي هذه كارثة؟

قال قصي للعقيد حسن العامري إنت تنفذ الإعدام و سوف يصلك أمر الرئيس بعدين .

قال له : سيدي ، إن هذا العدد كبير ولا نقدر أن نخلصه .

قال قصي :

هذا الأمر من قصي صدام وأنك تنفذه، و سيأتيك الأمر الرئاسي.

أوعز لنا العقيد حسن العامري بأننا سنبدأ بالإعدام في الساعة السادسة صباح غد . ثم قال قصي :

سأترك عندكم ضباطا من الجهاز الخاص يشرفون عليكم.. ثم مضى !!

قال خالد الجنابي :

 كانت لدينا في سجن أبي غريب خمس مقصلات . تنفذ بالعسكري عقوبة الإعدام

والقسم الثاني شنقاً .

يقول خالد الجنابي بدأنا بالإشراف على عمليات الإعدام و الشنق لألفين عراقي بريء من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً .

أمر قصي بإعدام الألفين عراقي دون الرجوع إلى والده .

و بعد الإنتهاء من شنق و إعدام ألفين عراقي إتصلنا بقصي و أخبرناه بأن المهمة انتهت . فأجاب أعطوا جثثهم إلى أهاليهم و الآخرين أدفنوهم في المقبرة الخاصة (مقبرة الكرخ) . وقد وضعت أرقام وليس أسماء لكل قبر من قبور المدفونين.

و يستطرد خالد قائلا :

 لقد دامت عمليات تسليم و دفن الجثث ستة أيام . و أنا أعرف المقبرة جيداً،

وأستطيع المساعدة في تشخيص أسماء الشهداء الذين دفنوا بها من خلال قائمة أرقامهم .

ينهي خالد الجنابي قصة الموت قائلاً:

- هذا ما حصل في (ابو غريب)، فماذا أقول عن مجازر لا تقل بشاعةوفظاعة حصلت في سجن الرضوانية ومعتقلات الحاكمية، وغيرها دون ان يعلم بها العراقيون وغير العراقيين...

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل سيتم تشييع الدولار الى مثواه الأخير؟!  
مذبحة تنظيف السجون سنة ١٩٩٨                                     
ناظم كزار؛  المدني الذي منح رتبة لواء ..!  
الديمقراطيون يتوحدون خلف بايدن لخوض معركة الرئاسة وترمب يقرع طبول الحرب  
دراسة: العدد الفعلي للإصابات بكورونا في كاليفورنيا يفوق الأرقام الرسمية
أسرار قيادة القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني  
العدوان على اليمن بلا افق  
⚠تغيير الهيكل العسكري الأمريكي في العراق.. محاولة لتفادي فصائل المقاومة  
الحدود العراقية السورية والمخططات الأمريكية الستراتيجية  
الكاظمي بين فرص النجاح وتحديات الإخفاق  
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك