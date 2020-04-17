التقارير

العدوان على اليمن بلا افق  


✍حميد عبد القادر عنتر/  كاتب وباحث سياسي

 

اعلان الناطق العسكري السعودي بوقف العدوان على اليمن مناورة من اجل امتصاص غضب الشعوب الحره والمنظمات الدوليه التي تطالب بوقف العدوان

والهدنه التي اعلن عنها الناطق الرسمي لتحالف العدوان لم تنفذ ولم تطبق على مسرح العمليات العسكرية ٣۰۰غارة جويه توزعت بين مارب والجوف والبيضاء وصنعاء وزحوفات عسكرية  هذا من حين اعلان وقف العدوان من اجل تهيئة المناخ السياسي لاجراء حوار شامل بين المكونات السياسية

المشهد السياسي اليمني ضبابي

كذلك المشهد الدولي ضبابي

اليمن يشهد تصعيد سياسي وعسكري

المبعوث الاممي يرفع بالاحاطة الى مجلس الامن الدولي ان اليمن لا يمكن ان يستطيع خوض معركتين جائحة كورونا والعدوان العسكري السعودي الامريكي على اليمن ويصرح ان هناك تقدم بين جميع الاطراف لاجراء حوار شامل ووقف العدوان وكل احاطة المبعوث الدولي غريفت كله صرف كلام وليس هناك جدية حقيقية من الادارة الامريكيه ومجلس الامن الدولي بوضع حد للعدوان الهمجي البربري الغاشم على اليمن وسلاح الجو السعودي الامريكي وكل سلاح الجو لدول قادة دول العدوان يتعربد في سماء اليمن لو كان هناك نيه وجدية لوقف العدوان كان اصدر قرار دولي ملزم من مجلس الامن الدولي بوقف العدوان وتشكيل لجان دوليه مراقبة لتنفيذ وقف الحرب على اليمن لكن يبدو ان العدوان مستمر على اليمن بضؤ اخضر من واشنطن حتى يتم استنزاف كل ثروات دول والخليج وبعد ان تجف البقرة الحلوب سيتم وقف العدوان بقرار دولي وتقسيم مملكة الرمال الى ثلاث دويلات متناحرة وبالتالي يتم تجميد ارصدة امراء ال سعود ومصادرة اموالهم لصالح الامريكان وبالتالي سيتم تحريك ملفات ضد النظام السعودي وقادة دول العدوان مجرمين حرب ومحلاحقتهم امام المحاكم الدوليه مجرمين حرب 

اليمن سينتصر وينكسر العدوان هذا والعاقبة للمتقيين

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