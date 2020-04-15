مسلسل "ام هارون" ترويج للتطبيع مع العدو  

متابعة ـ عمار الجادر

سيُعرض في شهر رمضان القادم مسلسل ام هارون، والذي تلعب بطولته الفنانة الكويتية حياة الفهد، تلك الفنانة التي ظهرت مؤخرًا وعبر تسجيل دعت فيه إلى قذف العمالة الوافدة في الصحراء، لتكشف مدى عنصريتها وعدوانيتها، جاءت مطالبتها في الوقت الذي يواجه فيه العالم فايروس كورونا العابر للجنسيات والألوان وغيرها من مظاهر التمييز بين البشر.

وبالعودة إلى المسلسل المذكور أعلاه، والذي تتمحور أحداثه بالدعوة إلى التعايش مع العدو الصهيوني، وذلك من خلال طرحه للقضية علي أنها قضية ذات طابع ديني، حيث يتم فيه تمييع الصراع مع العدو؛ أحداث المسلسل هي احداث حقيقية عن توظيف اليهود العرب في المخطط الصهيوني وهجرة اليهود من الدول عربية خصوصًا الخليج العربي، ام جان "ام هارون" عملت قابلة في البحرين لمدة ٤٠ عامًا، وهي يهودية كانت تعيش هناك ومن ثم توجهت إلى "اسرائيل" واكملت حياتها كمواطنة صهيونية هنالك، وهذا المسلسل يدعو للتعايش مع الاشخاص اليهود العرب منهم الذين اصبحوا من أهم العوامل التي يعتمد عليها الاحتلال في شرعنة وجودة في المنطقة.

إن العدو الصهيوني والذي لطالما حاول جاهدًا كسب ذلك الترويج والدفع بذلك ليقترب أكثر فأكثر من تحقيق حلمه المتمثل بإزالة الحاجز النفسي والعدائي المفروض عليه من العرب على وجه الخصوص؛ وبذات الوقت يفعل ما يفعله من تنكيل بالأسرى وتهويد للأراضي وإقامة المستعمرات على الأراضي العربية.

إن واجبنا يُحتِّم علينا أن نحارب كل عمل تطبيعي من شأنه أن يروِّج للتطبيع مع العدو و/أو تمييع أشكال الصراع معه و/أو تزييف حقيقة الإرهاب الذي يمارسه بحق الفلسطينيين والعرب.

وعليه، نأمل أن يتم تجريم تلك الممثلة المذكوره أعلاه ومقاضاتها من قبل السلطات الكويتيه لقيامها بخرق معايير المقاطعة، فالموقف الرسمي الكويتي كما الشعبي هو موقف مُشرِّف تجاه القضايا العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة، ورافض لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.

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