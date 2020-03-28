هذا واقع الحال..فهل يمر الزرفي؟!

تقرير/ الواح طينية

١ ـ العملية السياسية وصلت إلى مرحلة الاختناق في دورتها التشريعية الرابعة الحالية.

٢ـ نتائج انتخابات الدورة التشريعية الرابعة تدخلت أمريكا في نتائجها فجعلت منها فتنة لتقارب نسب النتائج

٣ـ مجيء عادل عبد المهدي كمرشح تسوية ولمدة عام، أمر مخطط له، لغرض الإتيان بشخصية ضعيفة. وتبدت مظاهر الضعف بـ:

أ ـ التظاهرات وما رافقها من اعمال عنف.

ب ـ الاعتداء على مقرات الحشد الشعبي.

جـ مجزرة المطار.

٤ـ استقالة عادل عبد المهدي مخطط لها ان تنتهي لمدة عام يمكن مراجعة لقاء الشيخ قيس الخزعلي الذي نبه فيه الى موعد التظاهر ومدة العام والجهات المشاركة في المؤامرة

٥ ـ مجيء محمد توفيق علاوي مخطط له، فقط للإظهار للعراقيين ان الكتل السياسية ترفض أي مرشح وكذلك الشارع، حيث دخل مرتبكا وخرج، دون اي جدية.

٦ـ شمخاني زار العراق ولم يتدخل بالشان السياسي، وترك الامر للساسة العراقيين .

٧ـ شمخاني لم يلتق مصطفى الكاظمي ولم يكن بالجدول اللقاء به لكنه فاجأ حماية شمخاني بالفندق عند ذهاب شمخاني للنوم، وطرق الباب وخرج له بالبجامه واكتفى بالسلام عليه وذهب، واشاع انه التقاه!

٨ـ مجيء عدنان الزرفي مخطط له منذ البداية وقبل كل المسميات، وعدنان كان يتكلم في اكثر من مجلس انه سيصبح رئيسا للوزراء .

٩ـ انقسم البيت الشيعي الى نصفين احدهم مؤيد لترشيح الزرفي واخر رافض..الموافقون عن الترشيح هم سائرون وبتردد وشروط معقدة والنصر ولم يبق منهم سوى الرئيس ونائبه الاخرون الرافضون المعلومون لدى الجميع .

١٠ـ الزرفي اختار مهاجمة خصومة من الخارج من خلال المنظمات الدولية وسفارات الخليج ومصر.

١١ـ زيارة الزرفي الى الانبار غير موفقة حيث رغب ان يستصحب معه احد قادة السنة فرفضوا فاختار الاضعف حيدر الملا وذهب بحماية امريكية محاولا إقناعهم ان يختاروا اسماء مستقلة غير محمد تميم وفلاح زيدان وغيرهم لان التيار الصدري طالبوه بذلك وفشل باقناعهم.

١٢ـ الكتلة الرافضة للزرفي اعتبرت انه تمرد على البيت الشيعي وانه خيار الامريكان، واذا اراد ان يرشح فلا بد ان يمر عبر هذا البيت .

١٣ـ الزرفي اخطا بالاعلان الصريح انه مصنف امريكي.

١٤ـ الامريكان بترشيحهم الزرفي يخططون لترسيخ وجودهم الامني والسياسي، وسيعملون على خلق ازمة بين الجيش والحشد ينتهي بالحاق الحشد بالقوات الامنية واضاعة هويته.

١٥ سيعمل الزرفي قطع العمق الاستراتيجي للكتل الشيعية سواء مع الجارة ايران او الفصائل المقاومة الاخرى من سوريا ولبنان وغزة واليمن .

١٦ـ سيعمل على التطبيع مع اسرائيل والسير وفق صفقة القرن.

١٧ـ برهم صالح تماهى مع مشروع الزرفي وتجاوز الدستور، لانه تقطعت جذوره في الاقليم بعد ان خسر الاتحاد الوطني وكتلة التغير في السليمانية مثلما خسر اربيل بعد اصراره على الرئاسة التي رغب مسعود ان تكون من حصة حزبه ويهدف ان يشكل مثلث (رئاسة الجمهورية ـ رئاسة الوزراءـ مجلس النواب) يعوض عن خسارته بالإقليم .

١٨ـ الكتل الرافضة للزرفي، ارسلت ثلاثة اسماء الى السيد مقتدى الصدر؛ جميعهم رؤساء جامعات ومستقلون للموافقة على احدهم، وكان من المفروض ان يعود الجواب بعد ( ١٢) ساعة، فيما مضى عليه ايام، دون رد.

١٩ـ سائرون غير راغبين بالزرفي جملة وتفصيلاً فلهم معه عداء مسبق ومعلوم ولكنهم سكتوا عنه نكاية بالمالكي فقد اوعدهم انه سيثأر لهم منه.

٢٠ـ سائرون بالنتيجة لن يوافقوا على الزرفي لانه مرشح خصومهم الامريكان الذين يتربصون بهم بعد ان ينفردوا بهم .

٢١ـ عدنان الزرفي اتصل بالاكراد فلم يجيبوه، وقالوا له بالنص (نحن لا نريد ان نتكلم معك منفرداً، بل نحتاج ان نتحدث مع مرجعيتك السياسية..فمن هم مرجعيتك؟)

٢٢ـ الاكراد لا يرغبون ان تتشكل دولة في بغداد بأدارة برهم صالح لأنه خصمهم ويستقوي بسلطة بغداد والامريكان عليهم.

٢٣ ـ الأكراد لا يريدون ان ينافسهم أحد في العلاقة مع الامريكان.

٢٤ـ الاكراد يكرهون حيدر العبادي زعيم كتلة النصر لانه وقف ضدهم بالاستفتاء، وافقدهم كركوك . كما لا يرغبون بالسيد عمار الحكيم لانه غير موثوق فيه مثلما يرون السيد مقتدى متقلبا في ارائه.

٢٥ـ الاكراد اتصلوا بالمالكي وقالوا له (نحن نقبل باي مرشح انتم تتفقون عليه، حتى نستطيع ان نفاوضكم على حقوقنا ، وتلتزمون بها ، كي نثق بكم وتثقون بنا ، ولا نقبل بعدنان الزرفي منفردا.

٢٦ـ ممثلو السنة غير منسجمين مع الزرفي لانهم لا يرون به ضامنا لحقوقهم الخاصة والعامة، كما يدركون قوة الكتلة الرافضة، التي لا يريدون ان يخسروها ولهم علاقة جيدة معهم، وقد ابلغوا المالكي بذلك.

٢٧ـ الزرفي يعلم ان المرجعية غير راضية عن تكليفة بسبب تجاوزاته الكثيرة على المؤسسة الدينية بشكل عام وجرأته في ذلك كما يحملونه مسؤولية عدم اعمار المحافظة ونهب أموال النجف عاصمة الثقافة الاسلامية والتأثير على الشباب الاحياء الفقيرة لإثارة اعمال الشغب جميعها وكذلك بفتح مكتب خاص بألصرخي وتوفير حماية له..لذا يحاول تجنبهم الان ليأتي لهم (كواقع حال ) بعد منحه الثقة.

٢٨ـ الكتلة الشيعية الرافضة لترشيح الزرفي ترى في تكليفة تجاوزا على الطائفة والكتلة الاكبر وعلى البيت الشيعي وتعمل على كل (لاحتمالات لمنعه، وتدعوه لالاعتذار من التكليف

29ـ الحشد الشعبي يرى في تكليف الزرفي خطرا على مستقبلة .