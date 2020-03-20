التقارير

أمريكا الشيطان الاكبر


 

متابعة / سمارا

 

 

كنت قد كتبت سابقا مقال عن الحرب الجديدة وهي الحرب الجرثومية و كيف ان أساليب الحروب تطورت لدرجة ان الدول العظمى ابتدعت أساليب جديدة في ادراة الحرب من خلال تقليص عدد خسائرها في العدة و العدد و بخطط سهلة و واسعة الانتشار و بنتائج افضل و اكبر.

وجميع هذه المواصفات تنطبق في الحرب الجديدة ( الجرثومية )

الحرب الجرثومية..(الجيل السادس من الحروب)..

وهي اسلوب اميركا الفتاك.. في احتلال الشعوب.. حيث تستغل فيها حماقة بعض الشعوب والاشخاص بأعتبار كل شيء قدر..الهي . ولا شيء متعمد..

تعمد اميركا الى نشر اوبئة..تفتك بالشعوب ..بعد احتلالها وكثير من الدول بعد احتلالها..قد انتشرت فيها امراض...تحدث لأول مرة..

ولايعلم بها المريض الا في مراحلها الاخيرة..  وتفشيها يكون بعد خروج المحتل عسكرياً منها..

تستخدم اما لأبادة شعب كامل (كالهنود الحمر سكان اميركا الاصليين) او لأخضاع شعب والسيطرة عليه ..(الصين)

ولهم منها اهداف ...سياسية واقتصادية...كنخر قوى شعب.. او كتعطيل اتفاقيات اقتصادية تضر مصالحها في المنطقة...لغرض الغائها..بسبب اضرار غير مباشرة..منها   هذا اخبث اسلوب يتخذ من المستعمرين.. ولا احد يعي هذا الشيء..ابداً

*حيث ان فيروس كورونا المنتشر  الان والذي حصل على براءة اختراع (عام 2018)  تحت رقم (10130701) (على غرار اختراع امراض السرطان والنقص المناعي )من قبل اميركا

الذي بات يفتك بالشعب الصيني.. بالذات ...للقضاء عليه بأقل الخسائر بل وجني المليارات على علاجه!  مشروع ابادة ثلثي العالم ..

هذا ما تبتغيه اميركا  لأجل اتمام سيطرتها على الجميع .سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ..

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمريكا الشيطان الاكبر
الجائحة والوباء والمتوطنة
قصة الأرجوحة في مواقف سائرون..
إلى أين ستتجه الحرب الأمريكية مع الحشد الشعبي في العراق؟   
ارتفاع كبير في مبيعات الأسلحة بأمريكا خوفا من "السيناريو الأسوأ"
وفق شروط.. باحثون يحددون تاريخاً قريباً لانحسار فايروس "كورونا"
بين عملية المقاومة والعدوان الأميركيّ…هل دخل العراق معركة التحرير الثانيّة؟
ما هي فحوصات الكشف عن كورونا؟ وهذا موعد اختفاء الفيروس القاتل
سلوكيات اجتماعية مرفوضة
حقيقة حرب الكورونا بين واشنطن وبكين ولغز مباريات اوهان..!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1265.82
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك