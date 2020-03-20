أمريكا الشيطان الاكبر

متابعة / سمارا

كنت قد كتبت سابقا مقال عن الحرب الجديدة وهي الحرب الجرثومية و كيف ان أساليب الحروب تطورت لدرجة ان الدول العظمى ابتدعت أساليب جديدة في ادراة الحرب من خلال تقليص عدد خسائرها في العدة و العدد و بخطط سهلة و واسعة الانتشار و بنتائج افضل و اكبر.

وجميع هذه المواصفات تنطبق في الحرب الجديدة ( الجرثومية )

الحرب الجرثومية..(الجيل السادس من الحروب)..

وهي اسلوب اميركا الفتاك.. في احتلال الشعوب.. حيث تستغل فيها حماقة بعض الشعوب والاشخاص بأعتبار كل شيء قدر..الهي . ولا شيء متعمد..

تعمد اميركا الى نشر اوبئة..تفتك بالشعوب ..بعد احتلالها وكثير من الدول بعد احتلالها..قد انتشرت فيها امراض...تحدث لأول مرة..

ولايعلم بها المريض الا في مراحلها الاخيرة.. وتفشيها يكون بعد خروج المحتل عسكرياً منها..

تستخدم اما لأبادة شعب كامل (كالهنود الحمر سكان اميركا الاصليين) او لأخضاع شعب والسيطرة عليه ..(الصين)

ولهم منها اهداف ...سياسية واقتصادية...كنخر قوى شعب.. او كتعطيل اتفاقيات اقتصادية تضر مصالحها في المنطقة...لغرض الغائها..بسبب اضرار غير مباشرة..منها هذا اخبث اسلوب يتخذ من المستعمرين.. ولا احد يعي هذا الشيء..ابداً

*حيث ان فيروس كورونا المنتشر الان والذي حصل على براءة اختراع (عام 2018) تحت رقم (10130701) (على غرار اختراع امراض السرطان والنقص المناعي )من قبل اميركا

الذي بات يفتك بالشعب الصيني.. بالذات ...للقضاء عليه بأقل الخسائر بل وجني المليارات على علاجه! مشروع ابادة ثلثي العالم ..

هذا ما تبتغيه اميركا لأجل اتمام سيطرتها على الجميع .سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ..

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