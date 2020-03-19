قصة الأرجوحة في مواقف سائرون..

سائرون .. تغيير الوجوه والمواقف وقتما اقتضت الحاجة ...!! فهل المطلوب فقط السير باي اتجاه واينما كان حتى باتجاه البيت الأبيض .. أم السير باتجاه بوصلة الوطن والعقيدة
هذه المعلومات تكشف الحقائق
سائرون مطلبنا ان يكون رئيس الوزراء القادم مستقل 3/12/2019
سائرون رئيس الحكومة المقبل من خارج العملية السياسية 13/12/2019
سائرون لن نصوت لمرشح مزدوج الجنسية لرئاسة الحكومة 19/12/2019
سائرون البعض لا يريد رئيس وزراء مستقل خوفا من كشف المستور 20/12/2019
سائرون استقرار البلاد باختيار رئيس وزراء مستقل 22/12/2019
سائرون اختيار مرشح مستقل ينال رضى ومقبولية الشعب هو الحل النهائي 23/12/2019
سائرون تؤكد على اختيار رئيس وزراء مستقل 29/12/2019
سائرون لن نسمح بتمرير شخصية حزبية لرئاسة الوزراء 21/1/2020
سائرون لن نشارك بتسمية رئيس الحكومة 29/1/2020
سائرون اوكلنا تسمية رئيس وزراء للجماهير 30/1/2020
سائرون الجماهير ستقتحم الخضراء في حال تم اختيار رئيس وزراء غير مستقل 27/2/2020
والآن سائرون تدعم عدنان الزرفي
مواصفات الزرفي..
١-يحمل جنسيتين
٢_ تسلم عدة مناصب سابقا.
٣-متهم بسرقة اموال مشروع النجف عاصمة الثقافة.
٤-ينتمي لقائمة العبادي ورئيس حزب الوفاء.
٥-جدلي جدًا ومجرب.
6ـ مخالف لمواصفات ساحات التظاهر
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