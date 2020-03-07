الأدوات الحقيقية للتعليم الالكتروني

د. بشار مكي العيساوي

قد يعتقد الكثير منا أن التعليم الالكتروني سيكون كافيا للاستفادة من الدروس الالكترونية، لكن الحقيقة غير ذلك، فاستعمال بعض الأدوات والأجهزة المناسبة تجعل التعلم الالكتروني أكثر سهولة لكل من الطلاب والتدريسيين.

سنقترح عليكم في هذا المقال بعضا من هذه الأدوات الأساسية الواجب توفرها قبل التفكير بالبدء في التعليم الالكتروني. وبذلك ولو توفرت تلك الادوات فهنا يمكننا تحقيق عنصري التفاعل والرغبة لدى الطالب للوصول إلى الهدف الاساس من ذلك.

وتقع على عاتق الاقسام العلمية عملية ترتيب المحاضرات

من خلال إصدار جداول المحاضرات الالكترونية شبيه

بالجدول التقليدي وبذلك نظمن حضور منسق للطلبة

وتسجيل غياباتهم الكترونيا.

هذه الادوات كما يأتي:

1- كاميرا webcam👉

أداة أساسية إلى حد كبير، حيث أصبحت مدمجة في أغلب أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية الحديثة. فإذا لم تكن لديك كاميرا، قد تجد إمكانياتك محدودة إلى حد ما في ما يخص التفاعل مع التدريسي والزملاء. ويمكن اعتبارها ضرورة مطلقة لكل مدرس، فهي تساعد كثيرا خلال المحادثات الجماعية داخل الفصل الافتراضي.

2- سماعة الرأس Headset👉

وسيلة تعليمية أساسية أيضا في مجال التعليم الالكتروني، لما تحدثه من فرق كبير في جودة الصوت عند المتلقي. فكثير من الناس يعتقدون أنها تساعدهم على التركيز سواء خلال المناقشات الجماعية الافتراضية أو عند الاستماع للملفات الصوتية ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية. ويعتبرها الطلاب أداة فعالة كذلك خصوصا في الأماكن العامة التي تكثر فيها الضوضاء، فهي متوفرة في الأسواق بأنواع مختلفة ومتطورة وبها ميكرفونات مدمجة أيضا.

3- مدونة Blog👉

عند استخدامها في التعليم تكون وظيفة المدونة متنوعة وعملية. فالطلاب يستطيعون إنشاء مدونات خاصة بهم على منصات مجانية مثل Blogger أو Kidblog، حيث يمكن للتدريسيين قراءة وتقييم وإضافة تعليقات على إنجازات طلابهم بسهولة وفي أي وقت ومكان. وبإمكان الزملاء أيضا من الطلاب قراءة أعمال بعضهم البعض وترك تعليقات. فالمدونة إذن أداة مهمة لتلك الدروس التي تتطلب الكثير من الجهد من طرف المدرسين والتي تحتاج إلى المزيد من التغذية الراجعة المتبادلة مثل دروس التعبير الكتابي مثلا.

4- برنامج مؤتمرات افتراضية Conference Program👉

بما أن بعض الدورات التعليمية الإلكترونية لا تتطلب تواجد الطلاب في الوقت نفسه، يمكن أن تكون المؤتمرات الإفتراضية وسيلة مفيدة جدا لخلق جو من التفاعل والنقاش بين المدرس و الطلاب. لهذا ستحتاج إلى برنامج مثل Zoom meeting هذا الأخير سيتيح لك إنشاء مؤتمرات تسمح للمستخدمين بالتحدث فيما بينهم، والتحكم في من يمكنه الكلام، وإرسال رسائل نصية.

5- شبكات اجتماعية👉

عندما يتعذر على المدرسين و الطلاب استخدام برنامج إنشاء المؤتمرات أو بعض الأدوات المشابهة الأخرى، تبرز أهمية الشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك. هذه الشبكة العالمية الذائعة الصيت، تسمح لك بإنشاء مجموعات خاصة، حيث يمكن للطلاب مناقشة الدروس والتعارف بشكل أفضل. هذه المجموعات تجعل من السهل جدا مشاركة الصور و مقاطع الفيديو والمواقع المفيدة. فالسمة غير الرسمية للشبكات الاجتماعية تعطي الحافزية أكثر للتعلم سيما و أن الطلاب معتادون على التعامل معها.

6- برنامج لتدوين الملاحظات👉

العديد من الطلاب يستعملون المفكرة أو برنامج معالجة النصوص مثل مايكروسوفت وورد لتدوين الملاحظات، ولكن هناك برامج محددة مصممة بالأساس لهذا الغرض و التي قد تستهوي الطلاب كبرنامج OneNote . هذا البرنامج يقوم بما هو أكثر من مجرد مساعدة الطلاب على تدوين الملاحظات وتنظيمها. إنه يتيح أيضا تبادل المذكرات وتجميع الملاحظات من مصادر مختلفة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، والوثائق، والموارد المتوفرة على شبكة الأنترنت.

7- برنامج تعليمي👉

تم تصميم بعض البرامج لتكون خاصة بمجال التعليم الإلكتروني، ونذكر هنا على سبيل المثال موقع Edmodo ، والذي يسمح للتدريسي بإنشاء فصول افتراضية تتيح للطلاب الدردشة مع بعضهم البعض من ناحية ومع المدرس من ناحية أخرى. إضافة إلى ذلك يمكن للمدرسين إرسال إعلانات لجميع الطلاب، و تبادل الوثائق وعرض الشرائح، وحتى إنشاء اختبارات وتقييمها.

زملاءنا الافاضل

توفر الأدوات المناسبة مهم جدا لنجاح تجربة التعليم الالكتروني. فالمعلمون في حاجة إلى برامج يساهمون بها في بناء تعليم فعال، في حين يجب على الطلاب استخدام كل الوسائل المتاحة للانخراط مع الطلاب الآخرين في الدروس الإلكترونية.

فالأدوات المذكورة أعلاه هي مجرد أمثلة فقط، حيث يمكنك عزيزي القارئ البحث عن أخرى تعج بها المواقع التي تهتم بالتعليم الإلكتروني، و مشاركتها معنا لتعم الفائدة.

تقبلوا مودتي

دكتور بشار مكي العيساوي 🔏استاذ امن المعلومات والشبكات في الجامعة المستنصرية كلية العلوم، قسم علوم الحاسوب🌷

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