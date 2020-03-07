عاجل : السلطات السعودية اعتقال شقيق الملك سلمان ووزير الداخلية بتهمة الخيانة
التقارير

الأدوات الحقيقية للتعليم الالكتروني


 

  د. بشار مكي العيساوي

 

قد يعتقد الكثير منا أن التعليم الالكتروني سيكون كافيا للاستفادة من الدروس الالكترونية، لكن الحقيقة غير ذلك، فاستعمال بعض الأدوات والأجهزة المناسبة تجعل التعلم الالكتروني أكثر سهولة لكل من الطلاب والتدريسيين.

سنقترح عليكم في هذا المقال بعضا من هذه الأدوات الأساسية الواجب توفرها قبل التفكير بالبدء في التعليم الالكتروني. وبذلك ولو توفرت تلك الادوات فهنا يمكننا تحقيق عنصري التفاعل والرغبة لدى الطالب للوصول إلى الهدف الاساس من ذلك.

وتقع على عاتق الاقسام العلمية عملية ترتيب المحاضرات 

  من خلال إصدار جداول المحاضرات الالكترونية شبيه

   بالجدول التقليدي وبذلك نظمن حضور منسق للطلبة

                   وتسجيل غياباتهم الكترونيا.

هذه الادوات كما يأتي:

1- كاميرا webcam👉

أداة أساسية إلى حد كبير، حيث أصبحت مدمجة في أغلب أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية الحديثة. فإذا لم تكن لديك كاميرا، قد تجد إمكانياتك محدودة إلى حد ما في ما يخص التفاعل مع التدريسي والزملاء. ويمكن اعتبارها ضرورة مطلقة لكل مدرس، فهي تساعد كثيرا خلال المحادثات الجماعية داخل الفصل الافتراضي.

2- سماعة الرأس Headset👉

وسيلة تعليمية أساسية أيضا في مجال التعليم الالكتروني، لما تحدثه من فرق كبير في جودة الصوت عند المتلقي. فكثير من الناس يعتقدون أنها تساعدهم على التركيز سواء خلال المناقشات الجماعية الافتراضية أو عند الاستماع للملفات الصوتية ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية. ويعتبرها الطلاب أداة فعالة كذلك خصوصا في الأماكن العامة التي تكثر فيها الضوضاء، فهي متوفرة في الأسواق بأنواع مختلفة ومتطورة وبها ميكرفونات مدمجة أيضا.

3- مدونة Blog👉

عند استخدامها في التعليم تكون وظيفة المدونة متنوعة وعملية. فالطلاب يستطيعون إنشاء مدونات خاصة بهم على منصات مجانية مثل Blogger أو Kidblog، حيث يمكن للتدريسيين قراءة وتقييم وإضافة تعليقات على إنجازات طلابهم بسهولة وفي أي وقت ومكان. وبإمكان الزملاء أيضا من الطلاب قراءة أعمال بعضهم البعض وترك تعليقات. فالمدونة إذن أداة مهمة لتلك الدروس التي تتطلب الكثير من الجهد من طرف المدرسين والتي تحتاج إلى المزيد من التغذية الراجعة المتبادلة مثل دروس التعبير الكتابي مثلا.

4- برنامج مؤتمرات افتراضية Conference Program👉

بما أن بعض الدورات التعليمية الإلكترونية لا تتطلب تواجد الطلاب في الوقت نفسه، يمكن أن تكون المؤتمرات الإفتراضية وسيلة مفيدة جدا لخلق جو من التفاعل والنقاش بين المدرس و الطلاب. لهذا ستحتاج إلى برنامج مثل Zoom meeting هذا الأخير سيتيح لك إنشاء مؤتمرات تسمح للمستخدمين بالتحدث فيما بينهم، والتحكم في من يمكنه الكلام، وإرسال رسائل نصية.

5- شبكات اجتماعية👉

عندما يتعذر على المدرسين و الطلاب استخدام برنامج إنشاء المؤتمرات أو بعض الأدوات المشابهة الأخرى، تبرز أهمية الشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك. هذه الشبكة العالمية الذائعة الصيت، تسمح لك بإنشاء مجموعات خاصة، حيث يمكن للطلاب مناقشة الدروس والتعارف بشكل أفضل. هذه المجموعات تجعل من السهل جدا مشاركة الصور و مقاطع الفيديو والمواقع المفيدة. فالسمة غير الرسمية للشبكات الاجتماعية تعطي الحافزية أكثر للتعلم سيما و أن الطلاب معتادون على التعامل معها.

6- برنامج لتدوين الملاحظات👉

العديد من الطلاب يستعملون المفكرة أو برنامج معالجة النصوص مثل مايكروسوفت وورد لتدوين الملاحظات، ولكن هناك برامج محددة مصممة بالأساس لهذا الغرض و التي قد تستهوي الطلاب كبرنامج OneNote . هذا البرنامج يقوم بما هو أكثر من مجرد مساعدة الطلاب على تدوين الملاحظات وتنظيمها. إنه يتيح أيضا تبادل المذكرات وتجميع الملاحظات من مصادر مختلفة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، والوثائق، والموارد المتوفرة على شبكة الأنترنت.

7- برنامج تعليمي👉

تم تصميم بعض البرامج لتكون خاصة بمجال التعليم الإلكتروني، ونذكر هنا على سبيل المثال موقع Edmodo ،  والذي يسمح للتدريسي بإنشاء فصول افتراضية تتيح للطلاب الدردشة مع بعضهم البعض من ناحية ومع المدرس من ناحية أخرى. إضافة إلى ذلك يمكن للمدرسين إرسال إعلانات لجميع الطلاب، و تبادل الوثائق وعرض الشرائح، وحتى إنشاء اختبارات وتقييمها.

زملاءنا الافاضل

توفر الأدوات المناسبة مهم جدا لنجاح تجربة التعليم الالكتروني. فالمعلمون في حاجة إلى برامج يساهمون بها في بناء تعليم فعال، في حين يجب على الطلاب استخدام كل الوسائل المتاحة للانخراط مع الطلاب الآخرين في الدروس الإلكترونية.

فالأدوات المذكورة أعلاه هي مجرد أمثلة فقط، حيث يمكنك عزيزي القارئ البحث عن أخرى تعج بها المواقع التي تهتم بالتعليم الإلكتروني، و مشاركتها معنا لتعم الفائدة.

                  تقبلوا مودتي

        دكتور بشار مكي العيساوي   🔏استاذ امن المعلومات والشبكات  في الجامعة المستنصرية كلية العلوم، قسم علوم الحاسوب🌷

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماذا جرى في السعودية.. وخمس فرضيات وراء اعتقال الامراء
الأدوات الحقيقية للتعليم الالكتروني
عندما تتجرع امريكا كأس السم في سراقب ومايك بومبيو  يقر بالهزيمة ...!
كورونا حرب عائلة روتشيلد..!
سر الزجاجة خلف  بشار الأسد!!
أردوغان وصناعة داعش..
كورونا.. حرب بيولوجية ضد الصين وإيران؟
هل امريكا صنعت فايروس كورونا ؟؟؟
ما الحجر الصحي؟ وبماذا يختلف عن العزل؟
🛑 اقذر دولة عظمى على وجه التاريخ
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك