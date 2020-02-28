بالفيديو ..... بعد 5 أشهر.. من المستهدف من التظاهرات في العراق؟

بعد 5 أشهر من التظاهرات.. لماذا لم يعد احد يتحدث عن البطالة وتعيينات الخريجين وبؤس الفقراء والمظلومين..؟ ولا عن (التعديلات الدستورية) لتغيير نظام الحكم..؟ ولا عن فساد عائلة بارزاني ونهبها النفط، وفساد السياسيين السنة بجانب الشيعة؟

بينما الكل يدعي انها (تظاهرات عراقية) وليست طائفية؟ أليس هؤلاء عراقيون ومنهم رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ووزراء ومدراء وشركاء بكل بلاء وخراب حل بالبلد..؟

طالما مطالب ساحات التظاهر لم يعد بينها ما يخص البطالة والفقراء والمظلومين، ولا تعديلات دستورية، ولا محاكمة للفاسدين الكرد والسنة بجانب الشيعة.. اذن ما الهدف من كل هذه التظاهرات؟

تابعوا التقرير في هذا الفيديو.. لتعرفوا الإجابة...