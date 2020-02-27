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التقارير

كم تبلغ ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن أين جناها؟


في قائمتها لتصنيف المليارديرات، قدّرت مجلة فوربس الأمريكية ثروة الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية ورجل الأعمال دونالد ترامب بحوالي 3.1 مليار دولار، ليحل بذلك في المركز الـ 715 بين أغنياء العالم، و259 بين أغنياء الولايات المتحدة.

قبل أن يصل ترامب إلى المكتب البيضاوي، ويصبح واحداً من أكثر السياسيين المُثيرين للجدل في العالم، عمل في قطاعات صناعية وتجارية مختلفة، كذلك له العديد من الكتب التي تصدرت قائمة الأكثر مبيعًا، ودرت الكثير من الأرباح.

الأعمال التجارية

بدأت منظمة ترامب في العمل بسوق العقارات، خصيصًا العقارات الفاخرة، وكانت أول أعمالها عملية التجديد الناجحة ل‍فندق كومودور، وواجهة جراند سنترال في عام 1976، إلا أن النجاح الكبير الذي حققته الشركة كان في فترة الثمانينيات، عندما انضمت إلى العمل مع مؤسسة هوليداي إن، لتطوير فندق وكازينو بقيمة 250 مليون دولار في أتلانتيك سيتي.

 

 ومع مرور الوقت وصلت العلامة التجارية لترامب مرحلة جديدة من التقدم والنجاح في الثمانينيات، والتي يمكن اعتبارها الفترة الذهبية لمنظمته، وفي مانهاتن كانت له نجاحات وإخفاقات.

يملك الرئيس الأمريكي عقارات موجودة في كل مكان في العالم، وكذلك تحمل مبان شهيرة اسمه داخل الولايات المتحدة مثل واشنطن، ولاس فيجاس، وشيكاغو، ونيويورك، والتي تشمل ملاعب الجولف، والمنتجعات السياحية، علاوة على عدة أبراج وناطحات سحاب، بها مراكز سكنية وفنادق، ومحلات تجارية تحمل أسماء أهم وأشهر الماركات التجارية العالمية، وفيما يلي نُلقي نظرة على بعضها.

 

 

برج ترامب

يملك ترامب برج ترامب الذي تُقدر قيمته بحوالي 337 مليون دولار، ولدى الرئيس الأمريكي حوالي 224 ألف قدم من المكاتب ومراكز البيع والتجزئة، وتستأجر شركة غوتشي متجرًا داخل المبنى مقابل 21 مليون دولار في العام الواحد.

ترامب بلازا

قدّرت فوربس قيمة ترامب بلازا بحوالي 40 مليون دولار، وهو عبارة عن برج مكوّن من 85 طابقًا، يعتبر البرج الثاني في مقر منظمة ترامب، وبه مكتب ترامب الرئيسي وسكنه، وكذلك العديد من المتاجر ومكاتب الأعمال التجارية.

برج وفندق ترامب العالمي

تصل قيمته إلى حوالي 19 مليون دولار، وهو ناطحة سحاب سكنية وفندقية تقع في مدينة شيكاغو، وهو أحد المباني الشهيرة في المدينة الأمريكية نظرًا لأنه ثاني أطول مبنى هناك، كما أن تصميمه مميز، إذ صممه أدريان سميث المهندس المعماري الذي صمم برج خليفة وبرج المملكة في جدة.

برج ترامب الدولي

تقدّر قيمته بحوالي 25 مليون دولار، وهو ناطحة سحاب به متاجر تجارية ومراكز لبيع التجزئة، وشقق ومحلات سكنية. ويعتبر هذا البرج من العلامات المميزة في مانهاتن وسط مدينة نيويورك، نظرًا إلى لونه الداكن، ونوافذه الكبيرة التي تسمح لمن يوجد بداخله بالاستمتاع بمشاهدة نهر الأوسط في وسط مانهاتن.

عالم الثقافة والترفيه

وفي عام 1987 نشر ترامب كتاب «The Art of the Deal»، والذي تصدّر قائمة الكتب الأكثر مبيعًا وقتذاك، وعززت المبيعات اسم ترامب، وشجعته على الاستمرار في تأليف الكتب، فألف ثماني كتب بعده.

ورغم أن كتاب «The Art of the Deal» طرح بالأسواق قبل 35 عامًا تقريبًا، لكنه لا يزال يُحقق أرباحاً حتى الآن، أظهرت وثيقة رسمية أن مبيعات الكتاب حققت أرباحاً وصلت إلى مليون دولار.

 

 

عمل ترامب كذلك في تجارة التجزئة، من خلال إطلاق خط لقمصان العمل وربطة العنق، وحسب التقارير الرسمية فإن ترامب حقق من وراء هذه التجارة 3.25 مليون دولار أمريكي.

 

 

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