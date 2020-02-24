التقارير

أرقام عن حياة الشهيد السيد محمد باقرالسيد محسن الحكيم


الدكتور صاحب الحكيم

 

أول :

1 - هو أول من أقام صلاة الجمعة في النجف الأشرف حديثاً ، بعد أن أقامها الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر في مسجد الكوفة.

1- أول عالم دين أساتذته شهداء من أمثال( الشهيد السيد محمد باقر الصدر السيد مرتضى الموسوي الخلخالي) و طلابه شهداء : (أمثال الشهيد السيد عباس الموسوي ، و الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم و غيرهم)

1- أول والوحيد الذي كتب عنه الشهيد السيد محمد باقرالصدر أن "عضدي المفدى" في مقدمة كتابه المشهور "إقتصادنا".

1- أستشهد في الأول من رجب 1423 هجرية (29 آب 2003).

1- أول عالم دين و زعيم سياسي يستشهد بتفجير إرهابي في العراق.

1- أول معارض عراقي يذكره #صدام_المجرم بالإسم مرتان ، مرة قال ليرشح هو و أرشح أنا للإنتخابات ... كذا ، و مرة في سجنه قال : أنا لم أقتله.

1- الشخصية العراقية الوحيــــــــــــــــــــــدة التي كان يستقبلها السيد الخميني.

1 – أول معارض عراقي يجتمع مع الأمين العام للإمم المتحدة المستر دي كويلار في جنيف عام 1992 ، و كنت معه في الوفد.

1- هوالسياسي العراقي الوحيد الذي كان يسمع منه الرئيس حافظ الأسد عن الشأن العراقي ، و يجتمعان معا ً لوحدهما، مباشرةً .

1 - أول أستاذ حوزوي يُدخل مادة علوم القرآن في الدراسات الحديثة .

1-  من أوائل من أسس العمل العسكري " فيلق بدر" و تدرّب و لبس الملابس العسكرية.

1 – العالم الديني و السياسي الوحيد الذي الذي شارك في إنتفاضة صفر 1396م - 1977، فاعتقِل و عُذِّب.

1  - أول من رعى المركز الوثائقي لحقوق الإنسان في العراق.

1 - من أوائل مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية .

1-   أول علاقتي معه عندما أشرف على كتابي الأول عندما كنت طالبا : ( الشيوعية والدين الإسلامي ) عام 1959 .

1-   أول شخصية عراقية أبَّنها زعماءُ العالم : بوتين الروسي، هوا الصيني ، بوش الأمريكي، شيراك الفرنسي ،عباس الفلسطيني ، فيشر وزير الخارجية الالماني ، عبد الله الأردني، الحريري اللبناني ، عنان الأمم المتحدة، الأسد السوري، مشرف الباكستاني ، سترو وزير الخارجية البريطاني ، كول التركي ، الطايع الموريتاني ، الصباح الكويتي ، موسى الجامعة العربية ، عبد الله عبد الله الأفغاني ، الخامنئي إيران، الرنتيسي الفلسطيني ، الديوان الملكي السعودي ، بالاشيو وزيرة الخارجية الأسبانية ، ( أحتفظ بكل هذه الوثائق ) .. و غيرهم.

1-   أول عالم ديني يتبنى الأيتام عند عودته للعراق..

إثنان :

2- قضى 2 سنتين في السجن (حكمه #نظام-البعث_الفاش بالسجن المؤبد باسم محمد باقر سيد محسن ( بدون ذكر اللقب) خوفا ً من رد الفعل الشعبي.

2- له 2 ولدان .

2- دولتان كانتا مقر هجرته : سوريا و إيران

2- الشخصية الحوزوية و السياسية الثانية بعد أستاذه الشهيد السيد محمد باقر الصدر.

أربعة :

4-   أربعة أجزاء هي الموسوعة التي ترجمت ُ فيها الشهيد َ بتفاصيل حياته و إستشهاده. 

خمسة :

5-   هو الإبن الخامس لأبيه المرجع.

5   عضو القيادة النائبة الخماسية التي عينها الشهيد السيد محمد باقرالصدر مع الشهيد السيد مهدي الحكيم والسيد كاظم الحائري والسيد محمود الهاشمي و السيد مرتضى العسكري .

ستة :

6 – له 6 بنات و أصهار.

سبعة :

عاصر7 مرجعيات :

السيد محسن الحكيم ،

والشهيد السيد محمد باقرالصدر

و السيد أبي القاسم الخوئي ،

و السيد روح الله الخميني

و السيد علي السيستاني ،

السيد محمد محمد صادق الصدر ، و السيد محمد سعيد الحكيم .

سبعة- 

6   - تعرض لـ 7 محاولات إغتيال في الخارج ، و واحدة في داخل العراق.

سبعة :

7 من إخوته شهداء يسكنون المقابر الجماعية في العراق.

ثمانية : 

ثمانية متهمون بقتله ، أُعدم َ أحدُهم.

أحد عشر :

11- كان أستاذا ً لمدة 11 عاما ً لعلوم القرآن بكلية أصول الدين في بغداد.

إثنا عشر:

12- إثنا عشر عاما ً كان عمره عندما بدأ دراسته الحوزوية في النجف الأشرف.

واحد و عشرون :

21- أسس وشارك و ساهم في تأسيس 21 من المنظمات و المؤسسات و الكليات و المعاهد.

ثلاثة و عشرون:

23 - عاش 23 عاما ً في المهجر.

أربع و عشرون :

24- بلغ درجة الإجتهاد و عمره 24 عاما ً.

تسع و عشرون :

29 – دفن يوم 29 آب 2003، و في التاريخ نفسه دفن أخوه السيد عبد العزيز الحكيم ، معه في قبره ، عام 2009، في النجف الأشرف، أي بعد 6 سنوات ، بالضبط .

ثلاثون :

30 - ينتهي نسبه بـ 30 علويا ً بالإمام الحسن بن علي بن أبي طالب ع .

ثلاثة و ثلاثون :

33 – ألف 33 كتابا ً.

أربع و ستون :

64- بلغ عمره 64 عاما ً عند الإستشهاد ( 1939-2003، 1358-1423 هـ).

ستة و ستون :

66- أعدم النظام الصدامي المقبور 66 من عائلته .

مائة و أحد عشر :

111- عاش في العراق 111 يوما ً بعد عودته من المهجر.

مائة و ثلاثون :

130 - أستشهد معه حوالي 130 شهيدا ً.

ثلاث مائة :

300 – أصيب حوالي 300 جريح و معوق في حادثة إستشهاده.

هذه المعلومات و غيرها منشورة في ترجمة الشهيد في ( موسوعة عن قتل مراجع الدين و علماء و طلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد المقابر الجماعيــــــــــة ( العراق)(4 أجزاء) ...

مع تحيات مؤلفها

#الدكتورصاحبالحكيم_لندن

شباط 2020 1 رجب 1441 هجـ

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