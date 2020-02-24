أرقام عن حياة الشهيد السيد محمد باقرالسيد محسن الحكيم

الدكتور صاحب الحكيم
أول :
1 - هو أول من أقام صلاة الجمعة في النجف الأشرف حديثاً ، بعد أن أقامها الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر في مسجد الكوفة.
1- أول عالم دين أساتذته شهداء من أمثال( الشهيد السيد محمد باقر الصدر السيد مرتضى الموسوي الخلخالي) و طلابه شهداء : (أمثال الشهيد السيد عباس الموسوي ، و الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم و غيرهم)
1- أول والوحيد الذي كتب عنه الشهيد السيد محمد باقرالصدر أن "عضدي المفدى" في مقدمة كتابه المشهور "إقتصادنا".
1- أستشهد في الأول من رجب 1423 هجرية (29 آب 2003).
1- أول عالم دين و زعيم سياسي يستشهد بتفجير إرهابي في العراق.
1- أول معارض عراقي يذكره #صدام_المجرم بالإسم مرتان ، مرة قال ليرشح هو و أرشح أنا للإنتخابات ... كذا ، و مرة في سجنه قال : أنا لم أقتله.
1- الشخصية العراقية الوحيــــــــــــــــــــــدة التي كان يستقبلها السيد الخميني.
1 – أول معارض عراقي يجتمع مع الأمين العام للإمم المتحدة المستر دي كويلار في جنيف عام 1992 ، و كنت معه في الوفد.
1- هوالسياسي العراقي الوحيد الذي كان يسمع منه الرئيس حافظ الأسد عن الشأن العراقي ، و يجتمعان معا ً لوحدهما، مباشرةً .
1 - أول أستاذ حوزوي يُدخل مادة علوم القرآن في الدراسات الحديثة .
1- من أوائل من أسس العمل العسكري " فيلق بدر" و تدرّب و لبس الملابس العسكرية.
1 – العالم الديني و السياسي الوحيد الذي الذي شارك في إنتفاضة صفر 1396م - 1977، فاعتقِل و عُذِّب.
1 - أول من رعى المركز الوثائقي لحقوق الإنسان في العراق.
1 - من أوائل مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية .
1- أول علاقتي معه عندما أشرف على كتابي الأول عندما كنت طالبا : ( الشيوعية والدين الإسلامي ) عام 1959 .
1- أول شخصية عراقية أبَّنها زعماءُ العالم : بوتين الروسي، هوا الصيني ، بوش الأمريكي، شيراك الفرنسي ،عباس الفلسطيني ، فيشر وزير الخارجية الالماني ، عبد الله الأردني، الحريري اللبناني ، عنان الأمم المتحدة، الأسد السوري، مشرف الباكستاني ، سترو وزير الخارجية البريطاني ، كول التركي ، الطايع الموريتاني ، الصباح الكويتي ، موسى الجامعة العربية ، عبد الله عبد الله الأفغاني ، الخامنئي إيران، الرنتيسي الفلسطيني ، الديوان الملكي السعودي ، بالاشيو وزيرة الخارجية الأسبانية ، ( أحتفظ بكل هذه الوثائق ) .. و غيرهم.
1- أول عالم ديني يتبنى الأيتام عند عودته للعراق..
إثنان :
2- قضى 2 سنتين في السجن (حكمه #نظام-البعث_الفاش بالسجن المؤبد باسم محمد باقر سيد محسن ( بدون ذكر اللقب) خوفا ً من رد الفعل الشعبي.
2- له 2 ولدان .
2- دولتان كانتا مقر هجرته : سوريا و إيران
2- الشخصية الحوزوية و السياسية الثانية بعد أستاذه الشهيد السيد محمد باقر الصدر.
أربعة :
4- أربعة أجزاء هي الموسوعة التي ترجمت ُ فيها الشهيد َ بتفاصيل حياته و إستشهاده.
خمسة :
5- هو الإبن الخامس لأبيه المرجع.
5 عضو القيادة النائبة الخماسية التي عينها الشهيد السيد محمد باقرالصدر مع الشهيد السيد مهدي الحكيم والسيد كاظم الحائري والسيد محمود الهاشمي و السيد مرتضى العسكري .
ستة :
6 – له 6 بنات و أصهار.
سبعة :
عاصر7 مرجعيات :
السيد محسن الحكيم ،
والشهيد السيد محمد باقرالصدر
و السيد أبي القاسم الخوئي ،
و السيد روح الله الخميني
و السيد علي السيستاني ،
السيد محمد محمد صادق الصدر ، و السيد محمد سعيد الحكيم .
سبعة-
6 - تعرض لـ 7 محاولات إغتيال في الخارج ، و واحدة في داخل العراق.
سبعة :
7 من إخوته شهداء يسكنون المقابر الجماعية في العراق.
ثمانية :
ثمانية متهمون بقتله ، أُعدم َ أحدُهم.
أحد عشر :
11- كان أستاذا ً لمدة 11 عاما ً لعلوم القرآن بكلية أصول الدين في بغداد.
إثنا عشر:
12- إثنا عشر عاما ً كان عمره عندما بدأ دراسته الحوزوية في النجف الأشرف.
واحد و عشرون :
21- أسس وشارك و ساهم في تأسيس 21 من المنظمات و المؤسسات و الكليات و المعاهد.
ثلاثة و عشرون:
23 - عاش 23 عاما ً في المهجر.
أربع و عشرون :
24- بلغ درجة الإجتهاد و عمره 24 عاما ً.
تسع و عشرون :
29 – دفن يوم 29 آب 2003، و في التاريخ نفسه دفن أخوه السيد عبد العزيز الحكيم ، معه في قبره ، عام 2009، في النجف الأشرف، أي بعد 6 سنوات ، بالضبط .
ثلاثون :
30 - ينتهي نسبه بـ 30 علويا ً بالإمام الحسن بن علي بن أبي طالب ع .
ثلاثة و ثلاثون :
33 – ألف 33 كتابا ً.
أربع و ستون :
64- بلغ عمره 64 عاما ً عند الإستشهاد ( 1939-2003، 1358-1423 هـ).
ستة و ستون :
66- أعدم النظام الصدامي المقبور 66 من عائلته .
مائة و أحد عشر :
111- عاش في العراق 111 يوما ً بعد عودته من المهجر.
مائة و ثلاثون :
130 - أستشهد معه حوالي 130 شهيدا ً.
ثلاث مائة :
300 – أصيب حوالي 300 جريح و معوق في حادثة إستشهاده.
هذه المعلومات و غيرها منشورة في ترجمة الشهيد في ( موسوعة عن قتل مراجع الدين و علماء و طلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد المقابر الجماعيــــــــــة ( العراق)(4 أجزاء) ...
مع تحيات مؤلفها
#الدكتورصاحبالحكيم_لندن
شباط 2020 1 رجب 1441 هجـ
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