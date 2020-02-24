التقارير

فضيحة احمد البشير داعشي و أحد اعملاء المخابرات السعودية و فرخ البزاز المدلل


أي متابع وراصد ذكي يستطيع ببساطة أن يكتشف بأن برنامج “البشير شو” جزء من المنظومة الإعلامية للسعودية، ويستطيع كذلك أن يكتشف بأن أحمد البشير ليس سوى مهـــرج في السيرك الإعلامي السعودي، وليس سوى “برغي” صغير في الماكنة الإعلامية السعودية التي تستهدف الحشد الشعبي خصوصاً وقوى محور المقاومــــة بشكل عام.

أحمد البشير بالنهاية هو جندي صغير في جيش سعد البزاز الإعلامي المدعوم والممول من المخابرات السعودية حتى وإن لم يكن منضماً لجيش قناة “الشرقية” بشكل رسمي، وذلك لأن كل المعطيات تشير إلى أن سعد البزاز هو الذي جند أحمد البشير لخدمة أجندات السعودية الإعلامية، وهو الذي وفر له الأرضية المناسبة والتسهيلات “اللوجستية” للدخول إلى عالم الارتــــزاق الكبير المرصوف بدولارات آل سعود.

الجميع يعرف بأن أحمد البشير كانت انطلاقته “التهريجـــية” في قناة سعد البزاز البعثية “الشرقية”، ولا شك أن البزاز – بحكم خلفيته الإعلامية البعثية وعمالتــه العريقة للسعودية – وجد في البشير “خامة” يمكن أن يطورها ويصقلها – حسب رؤيته ومواصفاته – ويستخدمها في حربــــه ضد خصومه الذين هم في النهاية خصوم أسياده السعوديين الذين يمولون قناته “الشرقية” ويمولون أغلب مشاريعه الإعلامية التخريبيـــة في العراق، ولا شك أن أي متابع للمشهد الإعلامي يعرف بسهولة بأن البزاز خــــادم قديم للسعودية، كما يعرف بأن “الشرقية” ممولة من السعودية وبأنها تنفذ أجندة سعودية مخلوطة ببهارات بعثية “متعفنـــة” يحتفظ بها البزاز منذ سبعينيات القرن المنصرم!!.

ولهذا تمت تهيئة أحمد البشير من قبل البزاز وبدعم سعودي، لكي يكون بـــوقاً إعلامياً ضد الحشد الشعبي ومحور المقاومـــة وقادتهما وضد السياسيين الشيعة والسنة والمسيحيين المقربين من الحشد الشعبي ومحور المقاومــــة والمعارضين للمحور السعودي، ولهذا ليس من المستغرب هنا أن نلاحظ بأن البشير يهاجم بشكل منظم كل خصوم السعودية الذين هم بالضرورة خصوم سيده وصانعه ومكتشفه سعد البزاز.

وليس من المستغرب كذلك أن نرى البشير يغض النظر عن كل السياسيين العراقيين المرتبطين بالمحور السعودي أو المقربين منه.

وهنا لا بد من القول بأن قناة DW الألمانية التي تبث برنامج “البشير شو” هي مجرد غطاء للتمويه ولإخفاء معالم عملية تجنيـــد وتمويل سعودية أمريكية تتم في الخفاء لاستهداف الحشد الشعبي وقوى محور المقاومـــة إعلامياً، وهذه العملية تمول برنامج “البشير شو” وتدفع الأموال للقناة الالمانية لكي تقوم بدور الطرف المموه، بهدف إيصال فكرة خادعـــة للمتابعين والمشاهدين بأن “البشير شو” برنامج حيادي فكاهي تبثه قناة ألمانية “حيادية” لا علاقة لها بصراع المحاور الدائر في المنطقة!!.

الخطة تقتضي التمويه من أجل تضليل أكبر عدد من الناس، فلو افترضنا مثلاً بأن أحمد البشير يقدم برنامجه في قناة “العربية” أو “الشرقية” أو “mbcالعراق” لتم كشف الأمر بشكل سهل، ولتم ربطه بالمحور السعودي بشكل مباشر، ولما استطاع أن يخدع هذا العدد الكبير من المتابعين!!

أكبر دليل على استمرار ارتباط أحمد البشير بسعد البزاز هو قيام قناة “الشرقية” في شهر رمضان السابق بإنتاج وبث مسلسل “لخة” (وهو من بطولة وإخراج أحمد البشير)، وذلك فضلاً عن قيام “الشرقية” مؤخراً بإجراء حوار مطول مع أحمد البشير.

كما أن أكبر دليل على ارتباط البشير بالمحور الأمريكي السعودي وتنفيذه لأجندته الإعلامية التسقيطيـــة هو أنه كان في مقدمة الإعلاميين العراقيين “المرتزقة” الذين تواجدوا في العاصمة السعودية لحضور احتفالية اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي في يوم 17 كانون الأول 2018، والأمر الذي يؤكد هذا الكلام هو أن برنامج “البشير شو” قام سابقاً بالاساءة للأمين العام لحــ.ـــزب اللــــه السيد “حــ.ـــسن نصــ.ـــر اللـــــه”، لكنه مثلاً لم ينتقد ولي العهد السعودي السفــــاح محمد بن سلمان حين قطــــع الصحفي جمال خاشقچي بالمنشــــار، ولم ينتقد مهزلة التصريحات السعودية المضحكة والمتضاربة بعد مقتل خاشقچي، وحتى أنه لم ينتقد قيام رئيس مجلس الشورى السعودي بإطلاق اسم “عادل عبد الهادي” على رئيس الوزراء العراقي بدلاً من اسم “عادل عبد المهدي” بحكم أن برنامج “البشير شو” يدعي بأنه برنامج فكاهي ساخر يتصيد القفشات والتحشيشات والمواقف المضحكة والمتناقضة.

أحمد البشير.. مرتــــزق إعلامي تربى في مطابخ سعد البزاز “البعثية”، ليصبح بعد ذلك أداة ضد بلده في مطابخ آل سعود.

 

اوروك نيوز

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فضيحة احمد البشير داعشي و أحد اعملاء المخابرات السعودية و فرخ البزاز المدلل
صورة الداعشية التي شاركت بقتل الطفل هيثم الياسري في ساحة الوثبة لديها صورة مع القنصل الأمريكي في البصرة
وقفة مع أثر الدراسات.. تيمدي ديفيس
ثلاث منافسات يزعجن ترامب في الانتخابات الرئاسية
الزحف نحو التطبيع.. السعودية في المقدمة
اخر اخبار الكواليس في  تشكيل حكومة علاوي
السعودية من الوهابية إلى (الإباحية)
الهجوم التركي على أدلب لنصرة الإرهاب وموقف العرب  
المرجعية وانتفاضة تشرين (5-6) عدم اجبار الاخرين على التظاهر والاعتصام
ماذا ستفعل دول الخليج بعد جفاف مواردها المالية؟
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 76.39
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك