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صورة الداعشية التي شاركت بقتل الطفل هيثم الياسري في ساحة الوثبة لديها صورة مع القنصل الأمريكي في البصرة


جيش علي الألكتروني

ماذا تفعل الارهابية الداعشية التي شاركت بقتل الطفل هيثم الياسري في ساحة الوثبة قبل سنتين مع القنصل الأمريكي والذي شارك بأحداث البصرة قبل سنتين و دعم عمليات التخريب في تظاهرات #البصرة!؟

سؤال الأجابة عليه لا تحتاج الى تفكير و هو ان #امريكا اسست #تنظيمات_سرية و #مجاميع_مرتزقة من #العملاء_العراقيين على شكل #ناشطين_مدنيين وضيفتهم تحريك و حرق الشارع و اختراق التظاهرات لتحقيق اجندات امريكية في اي وقت تختاره امريكا و حسب حاجتها.

هنالك لعبة امريكية اسرائيلية ارهابية مموله من #السعودية و #الأمارات تستهدف #العراق منذ 2015 لأستهداف #الحشد_الشعبي و #المرجعية_الدينية و القضاء على فكرة الجهاد في عقول شباب الشيعة و تدمير معتقداتهم و ايمانهم حتى لا يسمعو صوت الحق و يخدمو و ينفذو #مصالح_امريكا_في_العراق .

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