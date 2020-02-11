  من جرائم حزب البعث 1963 ضد المرأة العراقية

بمناسبة يوم 8 شباط 1963 الأسود ...

الدكتورصاحب الحكيم

كتاب "المنحرفون" الوثائقي المهم الصادر عام 1964 ، بعد عام من سقوط النظام البعثي الفاشي الأول 1963.

حتى لا يُنسى تاريخ #حزبالبعثالعراقي_الفاشي

نشرت ُ فصولا ً مهمة من كتاب "المنحرفون" في كتابي ( 934 صفحة ) المعنون : "تقريرعن إغتصاب و قتل و تعذيب أكثر من 4000 أربعة آلاف إمرأة في بلد المقابر الجماعية " العراق" )

محتويات "المنحرفون":

جرائم الحرس القومي البعثي :

* الإعتداءات الأخلاقية على العراقيــــــــــــــــــــــــــات خلال حكم البعث عام 1963.

* مكتب التحقيق يمارس أعمال التعسف ضد المواطنين : تقرير مهم و خطير.

* شكوى والد مفجوع .

* كتاب مهم جدا ً.

* تقرير خطير جدا ً.

* معاون شرطة الكرخ : طالبة بكلية الزراعة ( ن-ح) و الإعتداء عى عفافها ... أعتذر عن ذكر الأسماء.

* إفادة المعتدى عليها ( ن.خ) .

* تقرير طبي عن الإعتداء.

* إفادة أخرى و اعتداء جديد.

* المستدعية ( ف. ع) عمرها 19 عاما ُ .

* برقية الحاكم العسكري العام ( رشيد مصلح).

* إفادة خطيرة جدا ً

* فتاة و والدتها يُعذبون بدون سبب مبرر.

* كتاب رسمي : فتيات وقع عليهن إعتداء.

* تقرير سري آخر كتبه ضابط خفر الكرادة الشرقية أحمد فارس الدليمي.

* سري للغاية تقرير طبي كتبه الدكتور حميد تاج الدين مدير مستشفى الشعب في بغداد.

* تقرير خطير كتبه الحارس القومي كنعان ابراهيم الجبوري ، من فمك أدينك.

* شكوى مهمة ( صورة الشكوى ) من ساكن مدينة البياع.

* شكوى إعتداء خطير عن والد فتاة الساكنة في منطقة حمام المالح.

* توصية أخرى لإحدى المواطنات ( ليلى جواد) في الزعفرانية و قعها خالد محمد إسماعيل السامرائي.

* كتاب رسمي سري للغاية ، إعتداء على شرف بنتين في البصرة من قبل الحرس القومي : مركز أستخبارات البصرة.

* شكوى إمرأة : تقرير صبحي محمد جميل مدير شرطة لواء بغداد 20-8-1963.

* تصرفات الحرس القومي : وقعه الزعيم الركن محمد سعيد العاني آمر موقع البصرة.

* تعذيب الفتيات .. و قصر النهاية و معتقل الإدارة المحلية .. هاني الفكيكي( مات) في كتابه : " أوكار الهزيمة".

* المعتقلة أزهار سلوم الخفاجي زوجة الشهيد جواد سلوم الخفاجي...

و في الكتاب جرائم عدة كثيرة جدا ً ، لا مجال لذكرها هنا.

*مقرر حقوق الإنسان

سفير السلام العالمي

لندن

8 شباط 2020