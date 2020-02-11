  من جرائم حزب البعث 1963 ضد المرأة العراقية

بمناسبة يوم 8 شباط 1963 الأسود ...
الدكتورصاحب الحكيم
كتاب "المنحرفون" الوثائقي المهم الصادر عام 1964 ، بعد عام من سقوط النظام البعثي الفاشي الأول 1963.
حتى لا يُنسى تاريخ #حزبالبعثالعراقي_الفاشي
نشرت ُ فصولا ً مهمة من كتاب "المنحرفون" في كتابي ( 934 صفحة ) المعنون : "تقريرعن إغتصاب و قتل و تعذيب أكثر من 4000 أربعة آلاف إمرأة في بلد المقابر الجماعية " العراق" )
محتويات "المنحرفون":
جرائم الحرس القومي البعثي :
* الإعتداءات الأخلاقية على العراقيــــــــــــــــــــــــــات خلال حكم البعث عام 1963.
* مكتب التحقيق يمارس أعمال التعسف ضد المواطنين : تقرير مهم و خطير.
* شكوى والد مفجوع .
* كتاب مهم جدا ً.
* تقرير خطير جدا ً.
* معاون شرطة الكرخ : طالبة بكلية الزراعة ( ن-ح) و الإعتداء عى عفافها ... أعتذر عن ذكر الأسماء.
* إفادة المعتدى عليها ( ن.خ) .
* تقرير طبي عن الإعتداء.
* إفادة أخرى و اعتداء جديد.
* المستدعية ( ف. ع) عمرها 19 عاما ُ .
* برقية الحاكم العسكري العام ( رشيد مصلح).
* إفادة خطيرة جدا ً
* فتاة و والدتها يُعذبون بدون سبب مبرر.
* كتاب رسمي : فتيات وقع عليهن إعتداء.
* تقرير سري آخر كتبه ضابط خفر الكرادة الشرقية أحمد فارس الدليمي.
* سري للغاية تقرير طبي كتبه الدكتور حميد تاج الدين مدير مستشفى الشعب في بغداد.
* تقرير خطير كتبه الحارس القومي كنعان ابراهيم الجبوري ، من فمك أدينك.
* شكوى مهمة ( صورة الشكوى ) من ساكن مدينة البياع.
* شكوى إعتداء خطير عن والد فتاة الساكنة في منطقة حمام المالح.
* توصية أخرى لإحدى المواطنات ( ليلى جواد) في الزعفرانية و قعها خالد محمد إسماعيل السامرائي.
* كتاب رسمي سري للغاية ، إعتداء على شرف بنتين في البصرة من قبل الحرس القومي : مركز أستخبارات البصرة.
* شكوى إمرأة : تقرير صبحي محمد جميل مدير شرطة لواء بغداد 20-8-1963.
* تصرفات الحرس القومي : وقعه الزعيم الركن محمد سعيد العاني آمر موقع البصرة.
* تعذيب الفتيات .. و قصر النهاية و معتقل الإدارة المحلية .. هاني الفكيكي( مات) في كتابه : " أوكار الهزيمة".
* المعتقلة أزهار سلوم الخفاجي زوجة الشهيد جواد سلوم الخفاجي...
و في الكتاب جرائم عدة كثيرة جدا ً ، لا مجال لذكرها هنا.
*مقرر حقوق الإنسان
سفير السلام العالمي
لندن
8 شباط 2020
https://telegram.me/buratha