♦ ( لغز تركيا ..وما خفي أعظم..!

تقرير متابعة/ ألواح طينية

♦ هل تعلمون باتفاقية اوشي لوزان التي تنازلت تركيا بموجبها عن ليبيا لإيطاليا مقابل 120.000000 ليرة ذهبية

--- تركيا ذلك البلد المخنث الذى لا تعرف له هوية ... فمرة يكشف عورته ليقبلوه فى الإتحاد الأوروبى ... ومرة يطلق لحيته لنقبله خليفة للمسلمين ... فجمع كل المتناقضات ...

فأصبح كالبعير الأجرب ... لا يقبله أحد ... فرفضه أهل الغواية .. ولن يقبله أهل الهداية ... فرقص على السلم ...

فلا يوجد له أعداء إلا العرب ...

فزرع الفتنة بينهم ...

فصدقه بعض البلهاء من العرب على أساس أن تركيا تمثل النموذج الإسلامى...

-- تركيا لا تمثل النموذج الإسلامى ولكنها... تمثل علينا !!!

♦ وأنا سأذكر لكم بعض الحقائق عن النموذج الإسلامى فى تركيا ..ولسيادتكم الحكم ...

هل تعلم أن :--

تركيا تحتل لواء الإسكندرون العربى منذ 1939 ...

--- إردوغان نصح المصريين بعد الثورة البائسة بوضع دستور علمانى ...

--- إردوغان يرتبط بعلاقات إقتصادية قوية بدولة بورما التى تضطهد المسلمين ...

--- تركيا عضو فى حلف الناتو الذى يضرب العرب ...

--- تركيا شاركت فى ضرب الجزائر مع حلف الناتو فى الخمسينات ...

وصوتت فى الأمم المتحدة ضد إستقلال الجزائر ...

--- تركيا تسببت بدمار 4 دول عربية بدعوتها إلى الثورة ودعم الثوار ...

--- تركيا سرقت نفط سوريا والعراق وليبيا بمساعدة داعش ...

--- تركيا إحتفلت مع إسرائيل بمرور 65 سنة على تأسيس دولة إسرائيل وذلك فى السفارة الإسرائيلية بتركيا ...

--- إردوغان يهدد إسرائيل فى خطاباته هذه الإيام .. وفي نفس الوقت يوقع على إتفاقية تجارية ضخمة مع إسرائيل وذلك حسب صحيفة حورييت التركية ...

--- الطيارين الإسرائيليين يتدربون فى تركيا ...

--- (تركيا بحاجة إلى وجود إسرائيل ) وذلك حسب تصريح أردوغان فى 2016 ...

--- إردوغان أرسل برقية تعزية لرئيس أسرائيل فى حادث قتل 3 جنود إسرائيليين وهم فى مهمة حصار الأقصى ...

--- تركيا فيها 26 قاعدة عسكرية أمريكية هدفها الوحيد ضرب العرب وحفظ أمن إسرائيل ... وهى أكثر دولة فى العالم لها إتفاقيات دفاع مشترك مع اليهود

وتقوم بصفة دائمة بعمل تدريبات عسكرية مشتركة مع تل أبيب ...

--- الطائرات التركية هى التى أطفأت الحرائق في تل أبيب ...

--- تركيا هى أول دولة فى العالم تعترف بأن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل وذلك فى إتفاقية التطبيع 2016 ...

--- تركيا هى التى أسست مصنع (لوك هيد) للصواريخ الإسرائيلية ...

--- أردوغان وزوجته ذهبوا لإسرائيل ووضعوا إكليل من الزهور على أضرحة محرقة اليهود...

وزاروا قبر مؤسس الصهيونية ...

--- إردوغان الوحيد على مستوى العالم من غير اليهود - الذى يحصل على جائزة الشجاعة اليهودية (إيباك ) وذلك تقديرآ لأردوغان للخدمات التى قدمها لليهود ...

--- تركيا تمتلك أكبر صالات القمار والميسر فى العالم ...

--- تركيا تمتلك قمر صناعى نصف قنواته إباحية ... ...

--- تركيا الدولة الوحيدة فى العالم التى بها نقابة للعاملين في الدعارة ... وقد أنشأتها فى عصر أردوغان 2013

وإسمها (نقابة الشمسية الحمراء )

--- معدل انتشار الدعارة بتركيا زاد بنسبة 220% فى عصر أردوغان ...

--- تركيا تزرع مليون ونصف المليون فدان من الكروم لصناعة الخمور ...

وتمتلك أكبر مصنع فى العالم لإنتاج الخمور وهو مصنع تيكيل (Tekel) ...

--- تركيا ثانى دولة فى العالم بعد (ألبانيا) تعترف بحقوق الشواذ ...

وتم أول زواج للشواذ فى عصر أردوغان 2014 ...و أقام أردوغان حفل كبير وذلك على شرف زعيم الشواذ (بولنت ذا ديفا) وليس غريبآ أن يحضر أمير قطر هذا الحفل ...ليبارك للشواذ ...

--- تركيا تعتبر أول دولة فى العالم تقر بحق الشواذ فى البحث عن زبائن فى الشوارع ...

--- تركيا مقر لكل أصحاب التوجهات المتطرفة فكريآ و عقليآ و جنسيآ وأخلاقيآ ...

--- وبعد كل هذا يظهر لنا الممثل أردوغان ليمثل علينا ... فيظهر مرتديآ الشال الفلسطينى ... حتى يخدع البلهاء من العرب ... فيكرهون بلادهم وحكامهم ... ويصبح أردوغان هو مثلهم الأعلى ... وبطلهم المنتظر ...

أذكروا لى رصاصة واحدة أطلقتها تركيا على إسرائيل ...

ـــــــــــــــــــــــــــــ