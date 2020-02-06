التاريخ الدموي للطغاة / تاريخ اسود لو اطلعت عليه لوليت منه فرارا ...

تقرير / ألوح طينية

ليس الظالم وحده من ارتكب الجرم ولكن اعوان الظلمة لهم نصيب وافر يدخلهم الشهيد ابا جعفر (قِدس الله سره الشريف ) في التدرج الفرعوني " وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ "

الى كل الشهداء رحماك يالله ولطفك بهم ... فالى الذين يترحمون ويمجدون هدام وذيوله لعنة الله على الظالمين نهدي ما كتب قصة تعتبر نقطة من بحر دموي من ظلمهم ...

مذبحة في فجر اسود ... قصي صدام والعقيد حسن العامري يعدمان في سجن " أبو غريب " الفي مواطن في يوم واحد ...!!!

بعد سقوط طاغية العراق صدام ونظامه الفاشي في التاسع من نيسان عام 2003 صادرت القوات الامريكية، والمسؤولون العراقيون، أطناناً من الوثائق وكاسيتات الفيديو والفايلات وغيرها في مباني المخابرات العامة، والأمن العام، وشعبة التجسس العامة، والشعبة الفنية، وغيرها من المقرات والبيوت السرية الأمنية، والمخابراتية .

كان خالد الجنابي يعمل برتبة ضابط نقيب في المخابرات العامة، وقد هرب إلى الأردن في يوم 25 / 6 / 1999 بعد ان أعدم النظام شقيقه بتاريخ 7 / 2 / 1999 .

وسنحاول بإيجاز كتابة بعض ما أفاد به النقيب خالد الجنابي عن مجازر وجرائم صدام وقصي و بعض من أفراد نظام البعث العراقي التي اقترفوها بحق شعبنا العراقي دون ذنب، و بدون أن يمنحوا الشهداء حق الدفاع عن أنفسهم وفق القضاء و القانون بمثل ما تمتع به طاغية العراق صدام .

دخل خالد عزيز الجنابي جهاز المخابرات العراقية عام 1979 و التحق بكلية الأمن القومي 1989

وتدرج في المخابرات، وحصل على رتبة نقيب، إلى أن غادر العراق بجواز سفر مزور بإسم آخر إلى الأردن في يوم 25 / 6 / 1999 بعد مقتل شقيقه .

يتحدث هنا خالد عن صدور أمر بتاريخ 15 / 3 / 1998 بتطهير السجون العراقية عبر تشكيل لجنة من الإستخبارات والأمن العام والجهاز الخاص والمخابرات العامة .

كان سجن (أبو غريب) مقسماً إلى سجن عسكري خاص وسجن مدني .

وقد صدر أمر بتعيين مشرفين على سجن أبي غريب بتاريخ 15 / 3 / 1998 ، وهم :

- النقيب عباس حسين علي ، من الإستخبارات العامة

- قاسم كريم حمد القيسي ، من الأمن العامة

- سعدون فرحان عبد الدوري ، من جهاز الأمن الخاص

- النقيب خالد عزيز الجنابي ، من مديرية المخابرات العامة

كان واجبنا ، كما قال خالد ، هو الإشراف على السجناء ومتابعة التنفيذ ، مثلا إذا إنتهت مدة السجن والمسجون لا زال في السجن ولم يطلق سراحه ، فإننا نقوم بالكتابة عنه ونتظر الأوامر التي تصلنا بشأنه .

وكل وجبة من المشرفين على السجن تتبدل كل عشرة أيام .

وعندما أردت الذهاب إلى بيتنا في يوم 26 / 4 / 1998 قال لي مدير السجن يجب أن أبقى مع الآخرين لأن مسؤولاً كبيراً سوف يزورنا .

فوجئنا في الساعة السابعة و النصف عصرا بأن الحرس الخاص قد ملأ السجن ، و علمنا من خلال الحرس الخاص بأن قصي صدام سيزورنا .

و بالفعل فقد جاء قصي و رحبنا به ولا حظنا بأنه كان يعرف أو "يندل" المكان الذي جاء من أجله . فقال قصي لمدير السجن العقيد حسن العامري، أريد أن أتجول في السجن . كان عندنا في السجن تقريبا 2000 سجين، وقد وجهت لهؤلاء إتهامات باطلة ، إذ كان أكثرهم فقراء من الجنوب وتهمهم أنهم يشتغلون مع المعارضة، أو أنهم يهربون دائماً من الجيش، أو ينتمون إلى حزب معين ، من أجل أن يطبقوا عليهم عقوبة الإعدام . و أكثرهم محكومون بعقوبات خفيفة، حتى ان قسماً منهم إنتهت مدة حبسه،

وقسماً منهم آخر ينتظر الإفراج، ولم يصلنا في حينه أي قرار بشأنهم من ديوان رئاسة الجمهورية، فقلنا لقصي نحن ننتظر أمر رئيس الجمهورية ، لكي نتخذ الإجراءات بشأنهم .

لكن قصي للعقيد حسن العامري ، إنتو لازم تنزلون بيهم عقوبة الإعدام كلهم.

يعني اعدام ألفين عراقي هذه كارثة؟

قال قصي للعقيد حسن العامري إنت تنفذ الإعدام وسوف يصلك أمر الرئيس بعدين .

قال له : سيدي ، إن هذا العدد كبير ولا نقدر أن نخلصه .

قال قصي : هذا الأمر من قصي صدام وأنك تنفذه، وسيأتيك الأمر الرئاسي.

أوعز لنا العقيد حسن العامري بأننا سنبدأ بالإعدام في الساعة السادسة صباح غد . ثم قال قصي : سأترك عندكم ضباطا من الجهاز الخاص يشرفون عليكم ... ثم مضى ...!!!

قال خالد الجنابي : كانت لدينا في سجن أبي غريب خمس مقصلات . تنفذ بالعسكري عقوبة الإعدام

والقسم الثاني شنقاً .

يقول خالد الجنابي بدأنا بالإشراف على عمليات الإعدام والشنق لألفين عراقي بريء من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً .

أمر قصي بإعدام الألفين عراقي دون الرجوع إلى والده .

وبعد الإنتهاء من شنق و إعدام ألفين عراقي إتصلنا بقصي وأخبرناه بأن المهمة انتهت . فأجاب أعطوا جثثهم إلى أهاليهم و الآخرين أدفنوهم في المقبرة الخاصة (مقبرة الكرخ) . وقد وضعت أرقام وليس أسماء لكل قبر من قبور المدفونين.

و يستطرد خالد قائلا : لقد دامت عمليات تسليم و دفن الجثث ستة أيام . وأنا أعرف المقبرة جيداً،

وأستطيع المساعدة في تشخيص أسماء الشهداء الذين دفنوا بها من خلال قائمة أرقامهم .

ينهي خالد الجنابي قصة الموت قائل اً:

- هذا ما حصل في (ابو غريب)، فماذا أقول عن مجازر لا تقل بشاعة وفظاعة حصلت في سجن الرضوانية ومعتقلات الحاكمية، وغيرها دون ان يعلم بها العراقيون وغير العراقيين ...؟!

#نسخة منه للذي نيترحمون على نظام المقبور

#إِنَّا لِلّهِو َإِنَّاإ ِلَيْهِرَاجِعونَ

#وَسَيَعْلَم ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَىَّ منقَلَبٍَۢينقَلِبُونَ

#أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

#الشگ چبير والرگعة_صغيرة

#بلد_العجائب