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ماهي الخطوات التالية في محاكمة ترامب؟


من المقرر أن ينهي مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار مساءلته هذا الأسبوع، إذ سيجري التصويت النهائي يوم الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام أميركية عدة نقلا عن مصادر برلمانية، إنه بعد التصويت الذي جرى في مجلس الشيوخ الجمعة، ورفض خلاله السيناتورات بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة، فإن المجلس سيلتئم مجددا الاثنين للاستماع على مدى يومين إلى المرافعات الختامية والتداول بالحكم.

وأضافت المصادر أن التصويت على التهمتين الموجهتين إلى ترامب، وهما استغلال سلطته وعرقلة عمل الكونغرس، سيتم الأربعاء وسيفضي إلى تبرئة الرئيس منهما نظرا إلى أن إدانته تحتاج إلى أكثرية الثلثين في حين أن الجمهوريين، حلفاء ترامب في المجلس، يتمتعون بالأكثرية فيه.

وفيما يتعلق بالخطوات التالية في محاكمة ترامب فهي كالأتي:

- لن تعقد أي جلسات في مجلس الشيوخ يومي السبت والأحد.

- الاثنين الثالث من فبراير، سيتم استئناف المحاكمة في مجلس الشيوخ في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (16 بتوقيت غرينتش) برئاسة القاضي جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا في البلاد.

وستشهد الجلسة أربع ساعات من المرافعات الختامية من مديري المساءلة من مجلس النواب من جانب ومحامي البيت الأبيض من جانب آخر.

وسترفع جلسة المحاكمة بعد ذلك ثم يعقد مجلس الشيوخ جلسة عادية لسماع كلمات من أعضاء في مجلس الشيوخ عن رأيهم في إدانة أو تبرئة ترامب دون حضور القاضي روبرتس.

- وتتواصل كلمات أعضاء مجلس الشيوخ في الثلاثاء، ومن المقرر أن يلقي ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونغرس في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

- ويتم استئناف المحاكمة في الأربعاء، ومن المتوقع أن يجري التصويت النهائي الذي سيقرر التبرئة أو الإدانة بحلول الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (21 بتوقيت غرينتش)، حسبما ذكرت "رويترز".

 

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