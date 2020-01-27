التقارير

صفقة القرن أم صفقة ترامب ونتنياهو


د . جواد الهنداوي*

 

             لنتساءل اولاً ماهي أهداف صفقة القرن ؟

      يخطأ مَنْ يظّنُ انَّ هدف الصفقة هو السلام بين الفلسطينين و اسرائيل او السلام في المنطقة ، لا في مصلحة اسرائيل و لا في مصلحة الصهيونية و إدارة ترامب إنْ يعّم الاستقرار و السلام  في المنطقة .

           ادرك الصهاينة في امريكا و في اسرائيل بأنَّ

عدم الاستقرار و غياب اتفاق سلام ، و المعارك و المناوشات من حين لآخر بينهم وبين الفلسطينين ،جميعها احداث و وقائع ،على حساب جغرافية و حقوق الفلسطينيين وعلى حساب مصالح العرب . جميعها احداث ساهمت في ترسيخ اسرائيل و تعزيز كيانها .

     مضى على اتفاق أوسلو بين اسرائيل و السلطة الفلسطينية اكثر من ربع قرن ! كانَ الهدف المعلن للاتفاق هو السلام و دولة فلسطينية ، ولكن نيّة الاسرائيلين والصهاينة كانت التطبيع مع الفلسطينيين و استخدام السلطة الفلسطينية و توظيف اجهزتها لأجل تصفية المقاومة والتوسع في الاستيطان . و النتيجة اليوم ؛ لا سلام و لا دولة فلسطينية ،بل يتجهّ الفلسطينيون الذين رعوا و نفذوا اتفاق أوسلو الى حَلّ السلطة الفلسطينية !

          صفقة القرن او " صفعة القرن" كما وصفها السيد محمود عباس ،رئيس السلطة الفلسطينية ، ما هي الاّ ، امتداد لاستراتيجية اسرائيل  وهدفها : المزيد من التوسع في ضّم أراضي فلسطينية و عربية و التطبيع بين دول الخليج و اسرائيل . بحجّة صفقة القرن سيتم تمرير صفقات ( تطبيع و اتفاقيات اقتصادية و جغرافية عربية و  خليجية اسرائيلية ).

    الرئيس ترامب و نتنياهو كلاهما يواجهان مصير مشترك : متهمان بالفساد و الكذب و الاحتيال ، ويمثلان امام محاكم . و كلاهما امام استحقاق انتخابي او تشكيل حكومة . توقيت اعلان الصفقة يتناسب مع استحقاقاتهم الانتخابية وحاجتهم لإنجاز يشغل الرأي العام الامريكي و الاسرائيلي بأيجابياته .

    هي صفقة ترامب و نتنياهو ،او بالأحرى هي صفقة البيت الصهيوني ، هي صفقة موجّه لمحيط اسرائيل ، و

 لإرساء هيمنة اسرائيل في المنطقة ، و لا علاقة لها بفلسطين او بالشعب الفلسطيني  . لم يساهم الفلسطينيون لا في أعدادها و لا في أبرامها و لا في إعلانها او تطبيقها !

       كلُ ما شهدته و تشهده المنطقة ( محيط اسرائيل ) من احداث سياسية و أمنية ،  ومنذ مجئ الرئيس ترامب  ، كانَ من اجل إعداد وتهيأة و تمرير الصفقة : خروج امريكا من الاتفاق النووي وفرض عقوبات الضغوط القسوى على ايران هو اجراء من اجل صفقة القرن ، اغتيال سليماني ، هو عدوان عسكري تتطلبه صفقة القرن ؛ الهدف هو ابعاد ايران او أشغالها عن العمل ضّد  الصفقة ومتطلباتها مستقبلياً .

. توقيت اتهامات الأمير محمد بن سلمان بالتجسس على هواتف ، والضغوط الإعلامية التي تتعرض لها المملكة في الوقت الحاضر هو أيضاً من اجل صفقة القرن ؛ الهدف هو دفع المملكة بالتجاوب إيجابياً مع صفقة القرن و استحقاقاتها . الضغوطات التي تتعرض لها المملكة الأردنية الهاشمية من اسرائيل و امريكا بخصوص الوصاية الهاشمية على الأقصى ، وبخصوص المعونات هي من اجل  صفقة القرن . والهدف هو تحييد المملكة و عدم ممانعتها و المشاركة لإعطاء شرعية عربية للصفقة . ما يشهده العراق من حراك شعبي يرافقه تجسيد سياسي واضح للمكونات السياسية (شيعي ،سني ،كردي )،على مستوى مجلس النواب وعلى مستوى الجغرافية ، ولاسيما بخصوص انسحاب القوات الأمريكية ، والفدرالية او الانقسام او الحديث عن اقليم سُني ، هي من مستلزمات إنجاح و تمرير صفقة القرن .

      " انها لحظة تأريخية " هذا ما قاله نتنياهو وهو يغادر يوم امس تل ابيب متوجهاً للقاء الرئيس ترامب ،لأجل الترتيب لصفقة القرن .

           هل نجحتْ صفقة القرن ؟

نجاحها او فشلها ليس رهينة  لارادة العرب او لارادة الفلسطينيين  ، و لا لارادة الأمم المتحدة او لارادة مجلس الأمن . اسرائيل تجاوزت كل هذه الإرادات ، وبدعم من امريكا . اعلان الصفقة هو بمثابة اعلان خطة لتنفيذها و المضي قدماً بإنجازها ، هو بمثابة أشهار سياسي لما ستقدم عليه اسرائيل و بدعم أمريكي .

وما تّمّ من قرارات اسرائيلية - عربية في التطبيع وتبادل الزيارات هو ،بحد ذاته ،نجاح استباقي للصفقة قبل إعلانها وبيان تفصيلاتها . اما ما تتطلبه الصفقة من ضّم أراضي فلسطينية او عربية هو جارٍ على قدم وساق ،من قبل اسرائيل .

    الحل الوحيد الذي بقي عند الفلسطينين هو المقاومة ، هو سلاحهم المشروع والذي يرغِمْ اسرائيل على الاعتراف بحقوقهم وفقاً للشرعية الدولية .

د . جواد الهنداوي* سفير سابق / رئيس المركز العربي الاوربي للسياسات و تعزيز القدرات

           

                   

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صفقة القرن أم صفقة ترامب ونتنياهو
ثورة العشرين الثانية في العراق
رسائل مليونية العراق ضد الاحتلال
موقع بريطاني: امريكا تخطط لاقامة منطقة سنية تحت سيطرتها بالعراق
غضب وصراخ وإهانة.. بومبيو يفقد أعصابه ويهاجم صحفية بعد طرحها أسئلة بشأن أوكرانيا ( هذه هي الديمقراطية التي يتبجحون بها )
ما هو اللغز الأمريكي في قاعدة وادي حوران السرية؟
"مفتي داعش الارهابي البدين" يعترف.. تفاصيل تكشف لأول مرة!
تقرير/ تظاهرات التحرير  ثورة العشرين الثانية 24-1-2020
نقاط على حروف كلمة رئيس الجمهورية( منتدى دافوس)
هل فيروس كورونا سلاح بيولوجي أمريكي سري؟
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك