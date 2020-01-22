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( فيديو ) محاكمة عزل ترامب.. من سيربح المعركة؟


 

 

عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طاولة مجلس الشيوخ، في محاكمة تاريخية بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. أجواء مشحونة سبقت جلسة اليوم الأول بين الديمقراطيين المصرين على إقالة الرئيس، والجمهوريين الذين يسعون إلى تبرئته في ظل حديث عن إمكانية عدم الاستماع إلى الشهود وغلق الملف في أسرع وقت ممكن. خصوصا وأن محامي ترمب أكدوا أن موكلهم لم يرتكب أي فعل سيء.

فعلى ماذا يراهن خصوم ترامب في تحركاتهم لعزله إذا كان مجلس الشيوخ سيعطلها في كل الأحوال؟ وهل تلقي المحاكمة بظلالها على الانتخابات الرئاسية التي باتت على بعد عشرة أشهر؟ وكيف تقرأ تصريحات ترامب في دافوس حول إنجازات إدارته؟

 

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