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غانتس يحذّر ترامب من دعم نتنياهو بطرح "صفقة القرن"


يسود غضب شديد لدى قيادة تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي المعارض جرّاء محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل لصالح حزب "الليكود" في الانتخابات التشريعية التي ستجري في الثاني من مارس/آذار القادم.

وقال المعلق الإسرائيلي بن كاسبيت إن تحالف "أزرق أبيض" يتخوف من أن يستنفر ترامب لدعم اليمين الإسرائيلي عبر طرح الخطة التي أعدّتها الإدارة الأميركية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمعروفة بـ"صفقة القرن".

وفي تحليل نشرته النسخة العبرية لموقع "المونتور"، أشار كاسبيت إلى أن التسريبات حول إمكانية أن يعلن ترامب "صفقة القرن" قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية تمثل "صداعا" لقيادة "تحالف أزرق أبيض.

ولفت إلى أن زعيم التحالف بني غانتس بعث بانتقادات للإدارة الأميركية عبر قنوات سرّية، مشيراً إلى أنه غير معني حالياً بأن يكون في مواجهة مباشرة مع ترامب عشية الانتخابات.

واستدرك أن غانتس أقدم بالفعل على توجيه انتقادات لاذعة لسلوك إدارة ترامب، حيث طالب في مؤتمر صحافي إدارة ترامب "بتوخي الحذر وعدم عرض الخطة قبل الانتخابات فهذا سيكون تدخلا فظا ومباشرا في العملية الانتخابية".

وكشف كاسبيت أنّ غانتس استغل اللقاء الذي جمعه في تل أبيب أخيرًا بالمبعوث الأميركي للمنطقة، آفي بيركوفيتش، وشن انتقادات لاذعة لخطط الإدارة بالكشف عن "صفقة القرن" قبل الانتخابات. وأضاف أن تحول قادة "أزرق أبيض" للقنوات السرّية للتأثير على واشنطن ومنع ترامب من التدخل لصالح نتنياهو جاء بعد أن أدركوا أن الانتقادات العلنية لم تثر انطباع المسؤولين الأميركيين.

 

ونقل كاسبيت عن أحد قادة "أزرق أبيض" قوله إن "آخر ما نحتاجه هو مواجهة مع إدارة ترامب، التي تفضل نتنياهو، ونحن نأمل أن تقدم الإدارة على السلوك الصحيح ولا تتدخل بشكل فظ في الحلبة السياسية الإسرائيلية".

وأضاف: "نحن لا يمكننا أن نتصور أن يقدم الأميركيون على عرض الخطة تحديدا قبل الانتخابات، هذا عمل لا يمكن أن يتم الإقدام عليه".

 

وأشار كاسبيت إلى أن ما يدلل على أن الأميركيين لم يتاثروا بانتقادات غانتس حقيقة أن مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبريان قد رجح أن يتم الإعلان عن "صفقة القرن" قبل الانتخابات.

وأوضح أن قادة "أزرق أبيض" لا يعترضون على "صفقة القرن" بسبب ما تتضمنه من بنود بل لأنهم يعتقدون أن طرحها قبل الانتخابات يعني تمكين نتنياهو من حرف الأنظار عن قضايا الفساد المتورط فيها وطلبه الحصانة من الكنيست وتركيزها على جدول الأعمال السياسي والأمني. وأشار إلى أن قادة "أزرق أبيض" يعون أن مواجهة علنية، ولو هامشية، بينهم وبين ترامب، ستخدم حتما نتنياهو وتعزز حظوظه الانتخابية.

 

من ناحية ثانية، ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "12"، أن ّ"أزرق أبيض" سيعلن خلال حملته الانتخابية دعمه لضم منطقة "غور الأردن" التي تمثل حوالي 30% من الضفة الغربية لإسرائيل.

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