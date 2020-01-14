أمريكا فناء الشعوب ..

كندي الزهيري

روجت أمريكا عبر تمثالها ،بانها تقف مع الشعوب لنيل حريتهم وتطورهم ونشر الديمقراطية والحقوق الانسان ،لكن بالحقيقة، ما هي الا"اقذر دولة عظمى على وجه التاريخ".. ولا اعرف من جمعها. لا تمر عليها سريعا بدعوى انك تعرفها كـ "اعتداءات" على مدى التاريخ.. تعرف عليها ببعض التفاصيل، اقض معها وقت تأمل، فبعض الأسطر منها كان سبب آلام لملايين الناس لعشرات السنين. تمعن بها، وان امكن حاول ان تبحث عن الدول التي تم الاعتداء عليها. رغم أنه لم يمر من عمر الولايات المتحدة الأمريكية غير حوالي 250 سنة فقط الا أنها قد قضت 93% من عمرها بما يعني 222 سنة في الحروب المختلفة على الدول الأخرى واحتلالها في كافة أنحاء العالم...أكثر من 90 حربا و عدوانا منها جرائم حرب مما يدل علي أنها أحط و أشرس حضارة قامت عبر التاريخ طبقا لما ورد في تلك القائمة السوداء:

• 1833 قامت القوات الأمريكية بغزو نيكاراغوا.

• 1888 دخلت القوات الأمريكية إلى البيرو.

• 1846م احتلت القوات الأمريكية ارضا مكسيكية وضمتها لها، وهي ما تعرف اليوم بولاية تكساس.

• 1848 قامت القوات الأمريكية باحتلال أرض مكسيكية أخرى وضمتها إليها، وهي التي تُعرَف الآن بولاية كاليفورنيا ونيومكسيكو.

• 1854 دمرت الولايات المتحدة ميناء "غراي تاون" في نيكاراغوا انتقاماً منها لعدم قبول حكومتها دخول عميل أمريكي إلى أراضيها.

• ١٨٥٥ غزت القوات الأمريكية أورغواي ثم غزت قناة بنما

• 1857 تدخلت في نيكاراغوا ثانية لإفشال محاولة عدو أمريكا وليم روكر تولي السلطة.

• 1873م قامت القوات الأمريكية بغزو كولومبيا، ثم قامت بعمليات ضدها على مدى الأعوام 1885 - 1891 - 1892 - 1893 - 1898 - 1899م.

• 1888 تدخلت أمريكا في هايتي.

• 1891 تدخلت أمريكا في تشيلي.

• 1894 تدخلت أمريكا مرة أخرى في نيكاراغوا.

• 1898 حاصرت كوبا وحاصرت قواتها في البحر وأخذت عنوة خليج "غوانتانامو" الذي تأسر فيه حالياً مئات العرب والمسلمين في ظروف وحشية همجية غير إنسانية باعتراف الأمريكيين أنفسهم.

• 1901 - 1902م تدخلت أمريكا ثانية في كولومبيا.

• 1902م تدخلت أمريكا في هندوراس.

• 1904 الهجوم على بنما.

• 1905 الهجوم علي هندوراس.

• 1907م استولت أمريكا على ست مدن في هندوراس.

• 1907 الهجوم علي المكسيك لمساعدة الديكتاتور بورويرو دمزبراي.

• 1907 الهجوم علي نيكارجوا.

• 1907 الدخول إلى جمهورية الدومينيكان لقمع الثورة.

• 1908 المشاركة في الحرب بين هندوراس ونيكاراغوا التي كانت بفعل تحريض امريكي.

• 1910 التدخل بالقوة العسكرية الأمريكية في انتخابات بنما.

• 1911 التدخل لقمع الانقلاب ضد حكومة نيكاراغوا.

• 1911 الدخول إلى الهندوراس لدعم الثورة بقيادة مانويل بونيلا ضد الرئيس المنتخب ميغيل داويا الذي كان ضد السياسية الأمريكية .

• 1911 قمع الانتفاضة المناهضة للولايات المتحدة في الفلبين.

• 1912 التدخل العسكري في الصين.

• 1912 الهجوم على كوبا.

• 1912 الهجوم علي بنما.

• 1912 الهجوم علي هندوراس.

• 1914م قامت قوات المارينز بالدخول إلى هاييتي في عملية إنزال جوي وسرقوا البنك المركزي فيها بحجة استرداد ديونها.

• 1915م احتلت كلَّ هاييتي، وبقيت فيها إلى عام 1934م.

• 1916م تدخلت القوات الأمريكية في الدومينكان ضد الثوار على السلطة الفاسدة فرضت عليهم حكومة عسكرية عميلة لها حتى عام 1924م.

• 1917 احتلال كوبا.

• 1920-1918 التدخل في روسيا.

• 1919 التدخل عسكريا في بنما.

• 1919 التدخل عسكريا في كوستاريكا.

• 1920 الهجوم مرة أخري علي هندوراس.

• 1921 الهجوم علي جواتيمالا.

• 1922 التدخل عسكريا في تركيا.

• 1922م تدخلت القوات الأمريكية في السلفادور.

• 1924 التدخل عسكريا في الصين.

• 1925 الهجوم عسكريا علي هندوراس مرة أخري.

• 1926 الهجوم علي بنما مرة أخري.

• 1927 الهجوم علي نيكارجوا مرة أخري.

• 1932 احتلال الصين.

• 1933 احتلال نيكارجوا.

• 1934 احتلال هايتي.

• 1937 الهجوم علي السلفادور.

• 1945 الهجوم علي نيكاراجوا.

• 1945 ما إن إنتهت الحرب العالمية حتي قصف هيروشيما و ناجا زاكي في اليابان. فقد حوالي 220 ألف شخص حياتهم نتيجة لإلقاء القنبلة الذرية و أكثر من 100 الف شخص قتلوا خلال القصف مباشرةً و الباقي فقدوا حياتهم في آوخر عام 1945 نتيجة للإشعاعات الضارة التي أُصيبوا بها.

• 1947 الهجوم علي اليونان.

• 1950 الهجوم علي الفلبين.

• 1950 الهجوم علي بورتريكو.

• 1950م تورطت أمريكا في الحرب الكورية.

• 1952 تدخلت في إيران وقامت المخابرات الأمريكية بالقضاء على حكومة محمد مصدق الوطنية وإعادة شاه إيران.

• 1954 أطاحت أمريكا بحكومة غواتيمالا بالقوة.

• 1958 الهجوم علي كوريا.

• 1958 الهجوم علي لبنان.

• 1959 الهجوم علي بنما.

• 1959 الهجوم علي لاوس.

• 1960 الهجوم علي هايتي.

• 1960 عمليات عسكرية ضد الأكوادور.

• 1961 غزت القوات الأمريكية خليج الخنازير في كوبا.

• 1965 الهجوم علي بنما.

• 1965م زجت عقيدة الحرب المتأصلة في عقول وقلوب صناع السياسة الأمريكية كابراً عن كابر بجيش الولايات المتحدة الأمريكية في حرب فيتنام التي مارس فيها الجيش الأمريكي أبشع الجرائم ليس ضد الإنسانية وحدها وإنما ضد النبات والحيوان عندما انهمرت السموم الأمريكية من الطائرات الأمريكية لتهلك الحرث والزرع والحيوان فوق كل الأرض الفيتنامية وتنتهي الحرب في عام 1975م رغم كل أسلحة أمريكا ووحشية جيشها بهزيمة تاريخية لهم.

• 1966 الغازات السامة علي فيتنام.

• 1966 الهجوم علي جواتيمالا.

• 1967م ساعدت المخابرات الأمريكية جيش بوليفيا ضد جيفارا وتمكنت من اغتياله.

• 1970م غزت كمبوديا واعتدت على "ممثل شرعيتها" الأمير سيهانوك الشخص المحايد "في حرب فيتنام" وأسقطته وسلمت الحكم لحكومة ضعيفة موالية لها.

• 1971 الدعم العسكري لأندونيسيا ضد الفلبين.

• 1972 قصف لاوس.

• 1973م زعزعت الاستقرار في تشيلي واغتالت رئيسها سلفادور الليندي المعارض لأمريكا، وأقامت حكومة ديكتاتورية عسكرية فيها.

• 1980 الهجوم علي نيكارجوا.

• 1980م تولى ريغان السلطة وطرح مشروع حرب النجوم، وأمد الكيان الصهيوني بمساعدات مالية طائلة وبنى له قوة عسكرية في المنطقة.

• 1981م نشرت أمريكا صواريخها في كل أوروبا.

• من ١٩٨١_١٩٩٠م ساعدة صدام ودعمة بالحرب ضد جيرانه .

• ١٩٩١م ساعدة صدام بأنهاء الانتفاضة الشعبانيه وتصفية العلماء

• ٢٠٠٤ انتاج القاعدة في العراق

• ٢٠١٤ انتاج داعش في العراق وسوريا .

هذه هي امريكا ،التي يصفق لها الآخرين ،ويعتبرها منقذ البشرية ، هل يعلم انه شريك بأفعالها ،

فمن احب عمل قوم اشرك فيه ...

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