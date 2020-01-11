الراحل قابوس بن سعيد في سطور

قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدي (18 نوفمبر 1940 - 10 يناير 2020)؛ سلطان سلطنة عُمان التاسع ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والخارجية، والمالية، وحاكم البنك المركزي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد. إذ كان يطلق على الحاكم لقب إمام قبل أن يطلق عليه لقب سلطان. يعد صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم.

نسبه

هو قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد بن خلف بن سعيد بن مبارك آل بو سعيدي العتكي الأزدي بن المهلب بن أبي صفرة.

النشأة

هو الابن الوحيد للسلطان سعيد بن تيمور بن فيصل آل سعيد، تلقى دروس المرحلة الإبتدائية والثانوية في صلالة وفي سبتمبر من عام 1958م أرسله والده إلى المملكة المتحدة حيث واصل تعليمه في إحدى المدارس الخاصة سافوك، ثم إلتحق في عام 1379هـ الموافق 1960م بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، حيث أمضى فيها عامين و هي المدة المقررة للتدريب درس خـلالها العلوم العسكرية وتخرج فيها برتبة ملازم ثان، ثم إنضم إلى إحدى الكتائب العاملة في ألمانيا الاتحادية آنذاك لمدة ستة أشهر مارس خلالها العمل العسكري.

بعدها عاد إلى المملكة المتحدة حيث تلقى تدريباً في أسلوب الإدارة في الحكومة المحلية هناك وأكمل دورات تخصصية في شؤون الإدارة وتنظيم الدولة، ثم هيأ له والده الفرصة التي شكلت جزءاً من إتجاهه بعد ذلك فقام بجولة حول العالم إستغرقت ثلاثة أشهر زار خلالها العديد من دول العالم، عاد بعدها إلى البلاد عام 1383هـ الموافق 1964م حيث أقام في مدينة صلالة. على إمتداد السنوات الست التالية التي تلت عودته، تعمق السلطان قابوس في دراسة الدين الإسلامي وكل ما يتصل بتاريخ وحضارة سلطنة عُمان دولة وشعباً على مر العصور

وقد أشار في أحد أحاديثه إلى أن إصرار والده على دراسة الدين الإسلامي وتاريخ وثقافة عُمان كان لها الأثر العظيم في توسيع مداركه ووعيه بمسؤولياته تجاه شعبه العُماني والإنسانية عموماً. كما أنه إستفاد كثيراً من التعليم الغربي الذي تلقاه وخضع لحياة الجندية ولنظام العسكرية في المملكة المتحدة، ثم كانت لديه الفرصة في السنوات التي تلت عودته إلى صلالة لقراءة الكثير من الأفكار السياسية والفلسفية للعديد من المفكرين الذين شكلوا فكر العالم.

اهتماماته وهواياته

لعل اهتمام السلطان قابوس بدفع عُمان إلى حالة متقدمة من المعاصرة مع الإبقاء على الأصالة العُمانية التقليدية بحيث لا تفقد عُمان هويتها وفي إطار ذلك يكون اهتمام قابوس بالثقافة هو الشيء الأبرز والذي ترك آثاره الواضحة في عُمان فبفضل قراره أصبح لدى السلطنة جامعة السلطان قابوس، وللسلطان قابوس اهتمامات واسعة بالدين واللغة والأدب والتاريخ والفلك وشؤون البيئة، حيث يظهر ذلك في الدعم الكبير والمستمر للعديد من المشروعات الثقافية وبشكل شخصي ومحلياً وعربياً ودولياً، سواء من خـلال منظمة اليونسكو أم غيرها من المنظمات الإقليمية والعالمية. من أبرز هذه المشروعات على سبيل المثال لا الحصر موسوعة السلطان قابوس للأسماء العربية ودعم مشروعات تحفيظ القرآن سواء في السلطنة أو في عدد من الدول العربية و كذلك بعض مشروعات جـامعة جامعة الأزهر وجامعة الخليج وعدد من الجامعات والمراكز العلمية العربية والدولية، فضلاً عن ( جائزة السلطان قابوس لصون البيئة ) التي تقدم كل عامين من خلال منظمة اليونسكو ودعم مشروع دراسة طريق الحرير والنمر العربي والمها العربي وغيرها.

وعن هواياته يتحدث السلطان فيقول : منذ طفولتي كانت لدي هواية ركوب الخيل، فيذكر أنه قد وضع على ظهر حصان وهو في الرابعة من عمره ومنذ ذلك الحين وهو يحب ركوب الخيل ولهذا توجد الإصطبلات السلطانية التي تعنى بتربية وإكثار الخيول العُمانية الأصيلة وافتتح مدارس الفروسية التي تضم بين تلاميذها البنين والبنات،

كما أن الرماية أيضاً من الهوايات المحببه له كونه تدرب عسكرياً ويؤكد أن هذه الهواية تعد جزءاً مهماً لكل من يهتم بالنشاط العسكري وعاش في مجتمع كالمجتمع العُماني الذي يعتز بكونه يستطيع حمل السلاح عند الضرورة. كما يحب تجربة كل ما هو جديد من أسلحة القوات المسلحة، سواء كان ذلك السلاح بندقية أو مدفع رشاش أو مدفع دبابة، إلا أن الرماية بالمسدس والبندقية تبقى هي الأفضل بالنسبة له وكذلك ـ كنوع من الترفيه ـ يستخدم أحياناً القوس والنشاب. ويكمل فيقول : هناك هوايات أخرى كالمشي.. أحب المشي منذ الصغر، فأجد الراحة قبل الذهاب إلى النوم أن أقضي وقتاً بالمشي على البحر فهو رياضة جيدة للجسم وفرصة للتفكير، كذلك أحب التصوير وكانت لدي هواية الرسم للمناظر الطبيعية في وقت من الأوقات، إلا أن الظروف والوقت أصبحا لا يسمحان بممارسة هذه الهوايات و القراءة أيضاً كونها هواية، إلا أنها أصبحت جزء من العمل وأصبح من الصعب مطالعة الكتب حسب الهواية إلا ما هو في مجال العمل والحياة اليومية.."

الجوائز التي حصل عليها

جائزة السلام الدولية : من قبل - 33 جامعة و مركز أبحاث و منظمة أمريكية - الولايات المتحدة الأمريكية عام 1998م

جائزة السلام : من قبل - الجمعية الدولية الروسية - روسيا عام 2007م

جائزة جواهر لال نهرو للتفاهم الدولي : من قبل - جواهر لال نهرو للتفاهم الدولي - الهند عام 2007م

الرتب العسكرية

مشير : الجيش السلطاني العُماني

القائد الأعلى : شرطة عُمان السلطانية

القائد الأعلى : الحرس السلطاني العُماني

القائد الأعلى : سلاح الجو السلطاني العُماني

القائد الأعلى : البحرية السلطانية العمانية

جنرال لواء : القوات المسلحة البريطانية

الأوسمة التي حصل عليها

Flag of the United Kingdom.svg المملكة المتحدة : وسام القديس ميشيل و القديس جورج - عام 1976م

Flag of the United Kingdom.svg المملكة المتحدة : وسام فارس العدالة من أجل المكرم ميشيل و القديس جورج - عام 1976م

Flag of the United Kingdom.svg المملكة المتحدة : وسام رتبة فارس الصليب الأعظم الفيكتوري الملكي - عام 1979م

Flag of the United Kingdom.svg المملكة المتحدة : وسام السلسلة الفيكتورية الملكية - عام 2010م

Flag of the United Kingdom.svg المملكة المتحدة : وسام الحمام - عام 1982م

Flag of the United Kingdom.svg المملكة المتحدة : وسام المكرم القديس يوحنا - عام 1984م

Flag of Austria.svg جمهورية النمسا : وسام الخدمات لجمهورية النمسا - عام 2001م

Flag of Bahrain.svg مملكة البحرين : وسام آل خليفة من الدرجة الأولى

Flag of Brunei.svg بروناي دار السلام : وسام عضو العائلة المالكة لتاج بروناي - عام 1984م

Flag of Egypt.svg جمهورية مصر العربية : قلادة النيل العظمى - عام 1976م

Flag of France.svg الجمهورية الفرنسية : وسام جوقة الشرف - عام 1989م

Flag of Germany.svg جمهورية ألمانيا الاتحادية : وسام الإستحقاق من جمهورية ألمانيا الاتحادية

Flag of India.svg جمهورية الهند : وسام جواهر لال نهرو للتفاهم الدولي - عام 2004م

Flag of Indonesia.svg جمهورية إندونيسيا : وسام نجمة إندونيسيا - عام 1976م

Flag of Iran.svg الجمهورية الإسلامية الإيرانية : وسام ذكرى 2500 عام لإنشاء مملكة فارس - عام 1971م

Flag of Iran.svg الجمهورية الإسلامية الإيرانية : وسام بهلوي - عام 1974م

Flag of Italy.svg جمهورية إيطاليا : وسام إستحقاق الجمهورية الإيطالية - عام 1974م

Flag of Japan.svg دولة اليابان : وسام الأقحوان

Flag of Jordan.svg المملكة الأردنية الهاشمية : وسام الحسين بن علي

Flag of Kuwait.svg دولة الكويت : قلادة مبارك الكبير - عام 2009م

Flag of Lebanon.svg الجمهورية اللبنانية : وسام إستحقاق الجمهورية اللبنانية

Flag of Malaysia.svg مملكة ماليزيا : وسام التاج الملكي

Flag of the Netherlands.svg مملكة هولندا : وسام أسد هولندا - عام 2012م

Flag of Pakistan.svg جمهورية باكستان الإسلامية : وسام نيشان باكستان

Flag of Qatar.svg دولة قطر : وسام الاستقلال

Flag of Saudi Arabia.svg المملكة العربية السعودية : وسام جلالة الملك عبد العزيز آل سعود - عام 1971م

Flag of Saudi Arabia.svg المملكة العربية السعودية : قلادة بدر الكبرى - عام 1976م

Flag of Singapore.svg جمهورية سنغافورة : وسام تيماسيك من الدرجة الأولى

Flag of South Africa.svg جمهورية جنوب أفريقيا : وسام الرجاء الصالح - عام 1999م

Flag of Spain.svg مملكة إسبانيا : وسام إيزابيلا الكاثوليكية - عام 1985م

Flag of Syria.svg الجمهورية العربية السورية : وسام أمية الوطني

Flag of Tunisia.svg الجمهورية التونسية : وسام الاستقلال

Flag of Morocco.svg المملكة المغربية : الوسام المحمـدي - عام1994م

Flag of the United Arab Emirates.svg دولة الإمارات العربية المتحدة : وسام الاتحاد

تولي الحكم

Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: إنقلاب 1970 في سلطنة عمان

تسلم السلطان قابوس مقاليد حكم سلطنة عُمان في 23 يوليو 1970م إثر انقلاب أبيض على والده السلطان سعيد بن تيمور، وأُطيح بوالده في انقلاب قاده أنصار ابنه قابوس في 23 يوليو 1970 وخُلع من الحكم ونصب قابوس سلطاناً، وعاش والده بعدها في المنفى بلندن إلى أن توفي في 19 أكتوبر 1972 ودفن في مقبرة بروكود بانكلترا . وقد سمي هذا اليوم ب يوم النهضة المباركة

عائلته

والدته : ميزون بنت أحمد بن علي المعشني

زوجته الوحيدة : نوال بنت طارق آل سعيد، انفصل عنها بعد سنتين من الزواج وليس لها ذرية.

أخته : أميمة بنت سعيد بن تيمور آل سعيد.

أعمامه : طارق بن تيمور - ماجد بن تيمور - فهر بن تيمور - شبيب بن تيمور - صهيب بن تيمور

عمته : بثينة بنت تيمور

خالين هما : عيسى بن أحمد المعشني - مستهيل بن أحمد المعشني

خالاته : حلوت بنت أحمد المعشني - أتسلوم بنت أحمد المعشني - خيار بنت أحمد المعشني

الخلافة

ليس للسلطان قابوس وريث من نسله يخلفه في الحكم، ولذلك فالمادة السادسة من الدستور تنص على أن مجلس العائلة الحاكمة يختار وريثاً للعرش بعد أن يصبح العرش شاغراً، و للسلطان قابوس عدد من أبناء الأعمام في الأسرة المالكة يشغلون قيادات حكومية عليا بالبلاد يمكن لأي واحد منهم أن يلي العرش من بعده ويكون ذلك بانتخابه من مجلس الأسرة الحاكمة، كما نصت على ذلك بنود الكتاب الأبيض المختص بشؤون الحكم والمُلك والإدارة للبلاد.

إنجازاته

بدأت سلطنة عمان منذ بداية عهده بالتصدير التجاري للنفط والذي اكتشف بكميات تجارية عام 1968 وشهدت البلاد انتعاشاً اقتصادياً مع بداية حكمه، قسم برنامجه السياسي إلى مشاريع تنمية وطنية لكل خمس سنوات أسماها بالخطط الخمسية، عام 1975 قضى على الثورة الاشتراكية في محافظة ظفار التي استمرت عشر سنين، السلطان قابوس هو ناقل البلاد من الحكم القبلي التقليدي إلى الحكم النظامي الديمقراطي، وأنشأ المجلس الإستشاري للدولة وبعد عدة أعوام استبدله بمجلس الشورى يمثل أعضاؤه جميع الأقاليم، وهو مجلس استشاري تشرف عليه هيئة أعلى تنفيذية تُعرف بمجلس عمان.

الخارجية

تتلخّص أهم إنجازات السلطان قابوس في أنه أسس حكومة على النظام الديمقراطي، فبدأ بتكوين سُلطة تنفيذية مؤلفة من جهاز إداري يشمل مجلس الوزراء والوزارات المختلفة، إضافة إلى الدوائر الإدارية والفنية والمجالس المتخصصة ومن أولى الوزارات التي أسَّسها السلطان قابوس بعد توليه مقاليد الحكم مباشرة وزارة الخارجية. فقد أسسها بعد فترة قصيرة من توليه الحكم عام 1970م محققاً بذلك روابط وصلات بالعالم الخارجي مبنية على أسس مدروسة وبعد عام واحد من توليه عام 1970م إنضمت عُمان إلى جامعة الدول العربية وقد أوضح السلطان قابوس الخطوط الرئيسية لسياسته الخارجية وذكر أنها مبنية على حسن الجوار مع جيرانه وأشقائه وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية وتدعيم علاقات عُمان معهم جميعاً وإقامة علاقات ودية مع سائر دول العالم والوقوف مع القضايا العربية والإسلامية ومناصرتها في كل المجالات وأوضح بأنه يؤمن بالحياد الإيجابي ويناصره وقام بإرسال بعثات دبلوماسية تمثل عُمان في أغلب أقطار العالم، كما فتح أبواب عُمان أمام البعثات الأجنبية وأنشئت فيها القنصليات والسفارات والهيئات الدولية والإقليمية، حققت سياسة السلطان قابوس الإستقرار والأمن وهما الدعامتان الأساسيتان لبناء السلطنة ولتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

الداخلية

بعد أن أمن السلطان قابوس سياسته الخارجية وأقام علاقات ودية مع كل أقطار العالم إتجه إلى الجبهة الداخلية وعمل على رفعتها وقد شهدت عُمان خلال عهده نهضة سريعة في سائر المجالات، ففي مجال التعليم أنشأ المدارس في كل أرجاء البلاد وجعلها للجنسين، البنين والبنات. وفي المجال الصحي، أمر بإنشاء أعداد كبيرة من المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية في كل أرجاء عُمان وأمدها بكل احتياجاتها من أطباء ومعدات وأدوات وأدوية وأمن بذلك صحة العُمانيين في المدن والقرى والأرياف على حد سواء، أما في المجال الصناعي فقد وسع إنتاج البترول وطوره فانتشرت مصانع تكرير النفط في البلاد، إضافة إلى مصانع الإسمنت ومصانع تعليب الأسماك والتمور وغير ذلك من المنتجات. وشجع السلطان قابوس المزارعين وعمل على تطوير طرق الزراعة ونقلها من الطرق التقليدية القديمة إلى الطرق الحديثة التي تعتمد على الآلات والمعدات الحديثة، لا على المجهود الإنساني فقط وقد قدَّم ولا يزال يقدم المساعدات السخية للمزارعين ليتمكنوا من استغلال الأرض واستثمارها ليتحقق لعُمان الاستقلال الغذائي، فأصبحت البلاد تنتج كل ما تحتاجه من غذاء، من قمح وخضراوات وفواكه وغيرها ويصدر ما يفيض عن حاجتها طازجاً أو بعد تعليبه إلى البلدان المجاورة وازدهرت التجارة في عهد السلطان قابوس في المجالين الداخلي والخارجي وارتبط إزدهار التجارة بتطور المواصلات التي تنقل المنتجات الزراعية من مناطق الإنتاج إلى سائر أرجاء عُمان وإلى الخارج كما تقوم وسائل المواصلات بنقل المنتجات الصناعية من وإلى الدول المجاورة وبقية الأقطار الآسيوية والإفريقية والغربية خاصة إنجلترا وفرنسا وأمريكا. و إرتبطت عُمان بشبكة من المواصلات البرية والبحرية، كما تم إنشاء موانئ بحرية وجوية للاتصالات الداخلية والخارجية وتم افتتاح ميناءين كبيرين هما ميناء السلطان قابوس في مطرح وميناء ريسوت في المنطقة الجنوبية وفي عام 1981م انضمت عُمان إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحقق السلطان قابوس بذلك تعاون بلاده مع بقية دول الخليج العربي في المجال الدفاعي المشترك وفي تحقيق المشاريع الاقتصادية المختلفة وتعيش عُمان اليوم فترة إزدهار وأمان وبناء متصل تحت قيادة السلطان قابوس وتعد عُمان من أكثر الدول إستقراراً وأمناً في العالم.

الوفاة

توفي مساء يوم الجمعة 14 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 10 يناير 2020م.